COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Escolas de Uberaba terão botão de pânico

A Prefeitura de Uberaba publicou novas metas educacionais que trazem reforço imediato na segurança escolar e ampliação da infraestrutura no município. O documento estabelece a instalação de detectores de metais e do sistema de botão de pânico nas unidades municipais. Além disso, o planejamento prevê a criação de mais de 600 novas vagas e estudos para a abertura de concurso público efetivo para o magistério. Com as novas determinações, a administração municipal busca prevenir episódios de violência e atender à demanda histórica por vagas nas creches e escolas. (O Regionalzão)

https://regionalzao.com.br/educacao/escolas-de-uberaba-terao-botao-de-panico-e-detectores-de-metais/

São Sebastião recebe investimento de R$ 20 milhões

São Sebastião da Bela Vista deu, nesta terça-feira, 29 de setembro, mais um passo importante na atração de investimentos e na geração de novas oportunidades para a população. A Sem Limite Distribuidora de Alimentos, empresa com 33 anos de atuação, formalizou junto à Prefeitura uma carta de intenção para implantar um novo Centro de Distribuição e Armazenagem Frigorificada no município. O projeto prevê investimento inicial estimado em R$ 20 milhões, em uma área de aproximadamente 6 mil metros quadrados, às margens da Rodovia Fernão Dias. (Pouso Alegre em Foco)

https://pousoalegreemfoco.com.br/noticia/4799/empresa-anuncia-investimento-de-r-20-milhoes-e-preve-140-empregos-em-sao-sebastiao

Arrecadação de Ipatinga fica em 1,136 bilhão

A arrecadação de Ipatinga chegou a R$ 1,136 bilhão entre janeiro e agosto de 2026, mas ficou R$ 161,06 milhões abaixo da meta estabelecida para o período. Os números foram apresentados pelo Executivo durante audiência pública de prestação de contas realizada na Câmara Municipal, referente ao quarto bimestre de 2026. A diferença entre a arrecadação prevista e a efetivamente realizada foi registrada em todos os bimestres apresentados. Considerando a previsão anual atualizada, de R$ 2,040 bilhões, a receita arrecadada até agosto corresponde a 55,68% do total estimado para 2026. Desse montante, R$ 1,037 bilhão veio de receitas correntes e R$ 98,2 milhões, de receitas de capital. (Portal Silmara de Freitas)

https://www.silmaradefreitas.com.br/arrecadacao-de-ipatinga-fica-r-161-milhoes-abaixo-da-meta-ate-agosto/

Empreendedorismo sênior cresce em Minas

O número de mineiros com 60 anos ou mais à frente de negócios cresceu 55,8% nos últimos dez anos, passando de 346.080, no segundo trimestre de 2016, para 539,1 mil no mesmo período de 2026. O avanço representa cerca de 193 mil novos empreendedores nessa faixa etária. Os dados são de levantamento do Sebrae, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), do IBGE. (Balcão News)

https://balcaonews.com.br/2026/09/29/empreendedorismo-senior-cresce-558-em-minas-gerais-em-dez-anos/

Manhuaçu reúne Grupos de Reflexão

Grupos de Reflexão de diferentes paróquias da Forania de Manhuaçu se reuniram no último domingo (27) para um encontro de fé, partilha e integração. Com o tema “Seu Reino jamais será destruído”, inspirado no Livro de Daniel, a programação contou com momentos de oração, reflexão e celebração. O encontro começou às 13h, no pátio da Igreja Matriz do Bom Pastor, com acolhida preparada pelos jovens do Encontro de Jovens com Cristo (EJC). Em seguida, os participantes seguiram para a Escola Cordovil Pinto Coelho. (Diário de Manhuaçu)

https://diariodemanhuacu.com.br/2026/cidade/encontrao-reune-grupos-de-reflexao-da-forania-de-manhuacu/

Teófilo Otoni terá mamografias gratuitas

O Instituto Mário Penna vai oferecer 1.200 mamografias gratuitas durante a campanha do Outubro Rosa em Teófilo Otoni. Os exames serão realizados a partir do dia 5 de outubro, no Hospital Regional de Teófilo Otoni, e são destinados a mulheres com idade entre 40 e 74 anos dos municípios que integram a Macrorregião Nordeste de Minas Gerais. De acordo com o diretor-geral do Hospital Mário Penna, Fabrício Giarola, a iniciativa tem como principal objetivo ampliar o acesso à prevenção e contribuir para a identificação precoce do câncer de mama. (Diário Tribuna)

https://diariotribuna.com.br/?p=35466

Diretrizes orçamentárias estabelecem medidas reforçadas de segurança, abertura de mais de 600 novas vagas e planejamento de concurso público para professores (Foto: Reprodução)