Mobilização da Faemg percorreu seis regiões do estado com análises sobre o cenário e o futuro da agropecuária e ações de aproximação com a base produtiva

Mais de 8 mil produtores rurais, lideranças e representantes do agro mineiro participaram das seis etapas do Agro em Ação 2026, iniciativa promovida pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg), em parceria com os Sindicatos dos Produtores Rurais (SPRs).

Entre 15 de setembro e 2 de outubro, a mobilização percorreu Teófilo Otoni, Muriaé, Passos, Uberaba, Montes Claros e Belo Horizonte, levando às diferentes regiões de Minas Gerais análises sobre o cenário atual e o futuro da agropecuária.

A iniciativa representa uma mobilização inédita entre as federações estaduais e integra a estratégia da Faemg de ampliar a presença do produtor rural nos debates que impactam o campo e a sociedade.

Em um ano eleitoral, os encontros também fortaleceram a articulação entre a Faemg, os Sindicatos dos Produtores Rurais e a base produtiva, evidenciando a capacidade de organização e representatividade do setor.

Para o presidente da Faemg, Antônio de Salvo, é necessário ampliar a participação dos produtores nos debates que envolvem a atividade rural e mostrar à sociedade a realidade do setor.

“É necessário que os produtores rurais saiam de suas propriedades para mostrar à sociedade a realidade e a importância do seu trabalho, de forma pacífica e ordeira, combatendo o desconhecimento da população sobre o agro”, destacou.

Cenário político e econômico em debate

Um dos destaques da programação foi a participação do comentarista político Caio Coppolla, que apresentou análises sobre o cenário político e econômico brasileiro.

A proposta da Faemg foi levar informações e diferentes perspectivas às regiões do estado, estimulando a participação dos produtores rurais nas discussões nacionais.

“Procuramos fazer um exercício de futurologia sobre os próximos passos, com base em pesquisas de opinião e levantamentos, para responder à grande questão: o que vai acontecer com o Brasil?”, afirmou Coppolla.

Produtor rural na região de Lima Duarte, Luiz Eugênio Modesto ressaltou a importância de acompanhar também os acontecimentos que ultrapassam os limites das propriedades rurais.

“O produtor, por ficar muito dentro da porteira, acaba deixando de acompanhar o que está acontecendo e permite que outras pessoas decidam por eles. Não foi uma discussão de ideologia política, mas de colocar na mesa, de forma clara, o que está acontecendo. E isso, para nós, é muito importante.”

Mobilização busca fortalecer união do setor

O produtor rural Rodrigo Vargas, que participou de uma das etapas com uma caravana de Paracatu, destacou a importância da iniciativa para a mobilização da classe produtiva.

“O agro não pode parar. A agropecuária está sedenta por novas ações e atitudes que mudem o cenário no Brasil.”

Com a realização das seis etapas, o Agro em Ação 2026 consolida uma estratégia de mobilização regional da Faemg, aproximando a entidade dos produtores e levando a diferentes territórios de Minas Gerais informações e análises sobre temas que impactam diretamente a atividade rural.

A iniciativa também reforça a articulação entre a Federação, os sindicatos e os produtores, com foco na união e na representatividade da classe produtiva mineira.