COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Empresa anuncia aquisição bilionária em Minas

A australiana Lynas Rare Earths anunciou nesta quinta-feira (1º) um acordo para adquirir 100% da Meteoric Resources, responsável pelo Projeto Caldeira de terras raras, localizado em Caldas, no Sul de Minas Gerais. A operação foi avaliada em aproximadamente A$ 968 milhões, cerca de R$ 3,5 bilhões pela cotação atual. O negócio será realizado por meio de troca de ações. Pelo acordo, os acionistas da Meteoric receberão 0,0207 ação da Lynas para cada papel que possuem. (Por Dentro de Minas)

https://pordentrodeminas.com.br

Ouro Preto oficializa pedra-sabão como patrimônio

Uma tradição que atravessa gerações e tem raízes no século XVIII foi reconhecida como patrimônio cultural imaterial de Ouro Preto. O trabalho artesanal com pedra-sabão realizado em Santa Rita passou a ser protegido oficialmente pelo município. O reconhecimento foi aprovado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural e Natural e oficializado por decreto em maio deste ano. A documentação que registra a história da atividade foi apresentada na última sexta-feira (25), no distrito de Santa Rita de Ouro Preto. (O Liberal)

https://oliberalinconfidentes.com.br/ouro-preto/ouro-preto-oficializa-tradicao-artesanal-da-pedra-sabao-como-patrimonio-cultural-imaterial/

Fundação de Muriaé entre as 100 Melhores ONGs

A Fundação Cristiano Varella, mantenedora do Hospital do Câncer de Muriaé, está entre as 100 Melhores ONGs do Brasil em 2026 e uma das 8 melhores organizações de Minas Gerais na 10ª edição do Prêmio Melhores ONGs. O reconhecimento destaca organizações com excelência em áreas para a atuação no terceiro setor, como governança, gestão, transparência, comunicação, sustentabilidade financeira e impacto social. (Gazeta de Muriaé)

https://gazetademuriae.com.br/noticia/detalhe/16360/fundacao-cristiano-varella-e-eleita-uma-das-100-melhores-ongs-do-brasil-em-2026

‘Maria Fumaça’ ganha nova operadora

A operação da Maria Fumaça que liga São João del Rei a Tiradentes passa a ser administrada pela Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF) a partir desta quinta-feira (1º). A mudança encerra três décadas de gestão privada no Complexo Ferroviário das duas cidades. A alteração ocorre após o encerramento do contrato de concessão da VLI, em vigor desde 1996, e a revisão do contrato de cessão da ferrovia pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e pelo Ministério Público Federal (Portal 14B).

https://portal14b.com.br/Publicacao.aspx?id=703875

Heliponto de Itajubá é revitalizado

O heliponto da Prefeitura de Itajubá voltou a operar após passar por um processo completo de revitalização. A intervenção na estrutura foi executada por meio de uma parceria entre a Secretaria de Administração, o Departamento de Zeladoria e o Detranit. A liberação operacional do espaço ocorreu nesta quarta-feira, 30, quando o local passou por uma avaliação prática durante o pouso de um helicóptero. A melhoria da estrutura visa garantir maior segurança e eficiência em operações de pouso e decolagem no município. (Serra da Mantiqueira News)

https://www.serradamantiqueiranews.com/heliponto-da-prefeitura-de-itajuba-e-revitalizado

Levantamento mostra risco de dengue em Valadares

A Prefeitura de Valadares, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulga o resultado do terceiro Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa) de 2026, realizado entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro. A pesquisa foi feita em 5.934 imóveis de 95 localidades e mostra que 5,2% deles tinham focos do mosquito transmissor de dengue, Zika e chikungunya. Isso quer dizer que, a cada cem imóveis, pouco mais de cinco apresentam criadouros do vetor. O índice é maior que o de maio (4,1%), mas é igual ao de janeiro e menor que o de novembro do ano passado (5,7%). Pelos parâmetros do Ministério da Saúde, índices até 1% são considerados satisfatórios, de 1% a 3,9% indicam alerta e acima de 4% são classificados como de alto risco para epidemias, faixa em que o Município permanece. (Jornal da Cidade)

https://jornaldacidadevalesdeminas.com/liraa-de-setembro-aponta-infestacao-de-52-em-valadares/