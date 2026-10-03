COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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‘Tinder bovino’ ajuda na produção de leite

Após anos no mercado de telecomunicações no Sul de Minas Gerais, o casal Arnon Belluzzi e Maria Paula Belluzzi, ambos de 34 anos, decidiu mudar os rumos dos negócios e migrar para o agronegócio. A transição culminou na criação de uma propriedade de pecuária leiteira altamente automatizada e no desenvolvimento de um software de inteligência artificial voltado ao melhoramento genético bovino, um “Tinder bovino”. (Diário do Comércio)

https://diariodocomercio.com.br/itatiaia/casal-cria-tinder-bovino-com-ia/

Mercado Novo de BH amplia opções

O Mercado Novo, um dos endereços ligados à cena cultural e gastronômica de Belo Horizonte, ganhou novas operações que ampliam as opções de compras, gastronomia e experiências para moradores e visitantes da capital mineira. Além dos bares e restaurantes que ajudaram a consolidar a popularidade do espaço, o mercado passa a reunir novas lojas dedicadas ao artesanato, moda, fotografia analógica, gastronomia e iniciativas de impacto social. (MG Turismo)

https://mgturismo.com.br/mercado-novo-ganha-novas-lojas-e-amplia-opcoes-de-compras-e-gastronomia-em-belo-horizonte

Araxá usa drones contra a dengue

Estratégia de combate à dengue utilizada desde novembro de 2024 em Araxá, o monitoramento por drones foi realizado em 82,9% do território do município. Ao todo, foram realizadas nove atividades de mapeamento, que percorreram 2.537 hectares e identificaram 8.090 possíveis criadouros do Aedes aegypti. A tecnologia utiliza imagens aéreas e inteligência artificial para identificar possíveis criadouros do mosquito. A partir do levantamento, são gerados mapas e relatórios que ajudam a direcionar o trabalho dos agentes de combate às endemias para os pontos que precisam de maior atenção. (Jornal Interação)

https://www.jornalinteracao.com.br/monitoramento-por-drones-alcanca-mais-de-8-mil-possiveis-criadouros-da-dengue-em-araxa

Sete Lagoas tem normas para bicicletas

A Câmara Municipal de Sete Lagoas aprovou o Anteprojeto de Lei que estabelece normas de segurança para a circulação de bicicletas motorizadas e similares nas vias públicas da cidade, com foco em reduzir acidentes e incentivar práticas responsáveis no trânsito. Entre as medidas previstas estão o uso obrigatório de capacete, a proibição de circulação na contramão e em calçadas destinadas exclusivamente a pedestres, além da exigência de equipamentos de iluminação e dispositivos refletivos em condições de baixa visibilidade. (Sete Dias)

https://www.setedias.com.br/camara-de-sete-lagoas-aprova-documento-sobre-normas-de-seguranca-para-bicicletas-motorizadas/

Conecta reúne mais de 400 participantes

Com o tema: “Pessoas que Transformam Negócios”, a 9ª edição do Conecta reuniu na quarta-feira (30/09), na Fiemg, em Ipatinga, grandes nomes do mercado para discutir tendências, desafios e estratégias voltadas à gestão de pessoas e ao futuro do trabalho. Promovido pela Fiemg Regional Vale do Aço em parceria com Aperam, ArcelorMittal Monlevade, Cenibra e Usiminas, com apoio da Fundação São Francisco Xavier (FSFX) a iniciativa consolidou mais uma vez seu papel como um dos principais fóruns de desenvolvimento empresarial da região. (Portal Carlos Souto)

https://www.portalcarlossouto.com.br/noticias/gerais/conecta-reune-mais-de-400-participantes-e-reforca-o-protagonismo-das-pessoas-na-construcao-dos-negocios-do-futuro/

Decoração de Natal começa a ser montada

A decoração de Natal em Uberaba começará a ser instalada na segunda-feira (5), com a montagem dos primeiros elementos na praça Rui Barbosa. Neste ano, a proposta é levar iluminação e decoração para 11 pontos da região central, incluindo praças, igrejas, ruas e espaços públicos. Com o tema “Natal Uberaba 2026: Conectando Sonhos”, a decoração terá como eixo a ideia de olhar para o futuro da cidade. A proposta também busca acompanhar o processo de transformação do Centro, que passa por obras e projetos previstos no programa Desenvolve Uberaba. (Jornal da Manhã) https://www.jmonline.com.br/cidade/decorac-o-de-natal-comeca-a-ser-montada-na-segunda-e-tera-11-pontos-por-uberaba-1.671385