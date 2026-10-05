COLUNA MG

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Divinópolis virou um fenômeno na política

Uma cidade do interior de Minas Gerais saiu das eleições deste domingo (4) com uma combinação expressiva de resultados: um governador eleito, um senador, quatro deputados federais e um deputado estadual ligados ao município. É Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro. Com 244.769 habitantes, segundo a estimativa do IBGE para 2026, a cidade projetou lideranças de diferentes partidos para os principais espaços da política estadual e nacional. O município é berço político de Cleitinho Azevedo, eleito governador, e tem ligação com a trajetória de Domingos Sávio, que conquistou uma cadeira no Senado. Os irmãos de Cleitinho, Gleidson Azevedo e Eduardo Azevedo, também venceram as disputas para deputado federal e estadual, respectivamente. (O Regionalzão)

https://regionalzao.com.br/politica/cidade-minas-fenomeno-politica-eleicoes-2026/

Mel mineiro apresentado ao Reino Unido

Representantes de cooperativas e associações de apicultores de Minas Gerais, entre elas entidades do Norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha, participaram de uma missão do Sebrae Minas ao Reino Unido e à Alemanha para apresentar mel e própolis do estado a compradores e empresas europeias. A viagem, feita recentemente em parceria com a Federação Mineira de Apicultura (Femap), integra o projeto Apis Minas, que busca abrir novos mercados para a produção apícola mineira. (Diário Tribuna)

https://diariotribuna.com.br/?p=35482

Juiz de Fora arrecada R$ 400 milhões a menos

A Prefeitura de Juiz de Fora arrecadou R$ 2,7 bilhões entre janeiro e agosto de 2026, valor R$ 400 milhões abaixo dos R$ 3,1 bilhões previstos para o período na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os dados foram apresentados durante audiência pública realizada na Câmara Municipal, para prestação de contas referente ao segundo quadrimestre do ano. Para todo o ano de 2026, a previsão de arrecadação do Município é de R$ 4,6 bilhões. Segundo o controlador-geral do Município, Diego Pessoa, a diferença entre o valor previsto e o efetivamente arrecadado ocorre porque a LOA trabalha com estimativas de receitas que podem não se concretizar. (Tribuna de Minas)

https://tribunademinas.com.br/noticias/politica/02-10-2026/prefeitura-arrecada-r-400-milhoes-a-menos-que-o-previsto-entre-janeiro-e-agosto.html

Viçosa Summit 2026 acontece em novembro

Assim como em anos anteriores, 2026 será palco de mais uma edição do Viçosa Summit, evento que reúne pessoas do setor empreendedor para fortalecer conexões, ideias de inovação e com o objetivo de aprimorar o ecossistema econômico da região. Em 2026, o evento será realizado oficialmente no dia 12 de novembro, na Univiçosa, e terá o tema "O Poder do Humano na Era Digital" e é considerado o maior encontro de inovação, tecnologia, empreendedorismo e negócios da Zona da Mata mineira. Os participantes têm acesso a palestras, painéis, com especialistas, experiências interativas, networking e exposição de empresas relevantes no mercado. (Folha da Mata)

https://www.folhadamata.com.br/vicosa-summit-2026-acontece-em-novembro-ingressos-ja-disponiveis

Fertilizantes puxam importações de Uberaba

Uberaba concentrou 87,52% das importações realizadas pela Região Geográfica Intermediária de Uberaba no primeiro semestre de 2026, com US$ 663,30 milhões em compras no exterior. Entre os principais produtos importados está o enxofre, com US$ 102,73 milhões, insumo utilizado principalmente na produção de ácido sulfúrico e na fabricação de fertilizantes. No mesmo período, a região alcançou US$ 2,11 bilhões em exportações, maior valor para um primeiro semestre na série analisada pelo Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Econômico-Sociais da Universidade Federal de Uberlândia (Jornal da Manhã).

https://www.jmonline.com.br/cidade/enxofre-e-fertilizantes-puxam-importac-es-de-uberaba-que-chegam-a-us-663-milh-es-1.671577

Exposição de Hot Wheels em Patos de Minas

O universo da velocidade e do colecionismo toma conta do Pátio Central Shopping durante o mês de outubro. De 1º a 31 de outubro de 2026, o empreendimento recebe o Space Car Experience, atração gratuita criada especialmente para a programação do Mês das Crianças. O grande destaque é uma exposição com centenas de miniaturas Hot Wheels, reunindo diferentes modelos e exemplares que fazem parte da história do colecionador Italo Cheloni Baiao. (Patos Notícias)

https://patosnoticias.com.br/exposicao-inedita-traz-centenas-de-hot-wheels-para-patos-de-minas/