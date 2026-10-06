Imagem: Divulgação IEL-MG

Instituto reúne soluções em talentos, liderança, gestão, competitividade e inovação para apoiar profissionais e empresas em diferentes desafios

Do início da carreira às decisões estratégicas de uma empresa, o Instituto Euvaldo Lodi de Minas Gerais (IEL-MG) oferece soluções para apoiar profissionais e negócios em diferentes etapas de desenvolvimento. Reconhecida nacionalmente pela atuação em programas de estágio e formação de talentos, a entidade ligada ao Sistema FIEMG também desenvolve iniciativas voltadas à preparação de lideranças, fortalecimento da gestão, competitividade e inovação.

A atuação está estruturada em três grandes frentes: Lideranças e Carreiras, Inteligência e Competitividade e Inovação e Futuro. A proposta é atender necessidades que surgem ao longo da trajetória de pessoas e organizações, conectando conhecimento, especialistas, tecnologias, parceiros e oportunidades.

Em Lideranças e Carreiras, o IEL atua no desenvolvimento de talentos, na preparação de profissionais para assumir novas responsabilidades e na formação de lideranças capazes de conduzir equipes e enfrentar os desafios das organizações. A atuação acompanha diferentes momentos da vida profissional, da entrada no mercado ao desenvolvimento de competências para posições de maior responsabilidade.

Já a frente de Inteligência e Competitividade é direcionada às empresas que buscam aprimorar processos de gestão e melhorar resultados. O IEL reúne conhecimento, especialistas e inteligência aplicada para apoiar decisões empresariais e contribuir para o aumento da competitividade dos negócios.

Na área de Inovação e Futuro, a instituição aproxima empresas de tecnologias, especialistas e oportunidades capazes de transformar desafios em novos caminhos. A atuação busca criar conexões que contribuam para tirar ideias do papel, identificar possibilidades e apoiar a evolução dos negócios.

As três frentes se complementam. Na prática, o IEL apoia tanto o desenvolvimento de pessoas e lideranças quanto os desafios das empresas, com soluções voltadas à gestão, à competitividade e à inovação.

Esse apoio pode começar ainda no estágio e continuar ao longo da carreira profissional ou do crescimento de uma empresa. Em diferentes momentos, o IEL contribui para desenvolver talentos, preparar lideranças, melhorar a gestão, apoiar decisões e conectar negócios a novas oportunidades.

Sobre o IEL: O IEL integra o Sistema FIEMG e oferece soluções para o desenvolvimento de talentos, lideranças, gestão, competitividade e inovação, apoiando pessoas e empresas em seus desafios de crescimento. Tem IEL em tudo que faz você avançar.

Ana Paula Motta

Imprensa FIEMG