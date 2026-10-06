COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Supermercados de Minas Gerais crescem 3,12%

O setor supermercadista de Minas Gerais teve mais um mês positivo, segundo o Índice de Consumo dos Lares Mineiros, pesquisa mensal da Associação Mineira de Supermercados (Amis). No levantamento, a demanda nos supermercados do Estado teve expansão média de 3,12% entre janeiro e agosto. Comparando agosto deste ano com agosto do ano passado, o crescimento foi de 3,24%. Em relação a julho, houve alta de 0,58%. O número ficou abaixo do que costuma ser registrado nesse período. (Diário do Comércio)

https://diariodocomercio.com.br/economia/supermercados-de-minas-agosto/?utm_source=home&utm_medium=positionclick&utm_campaign=3&utm_content=economia

Cleitinho quer seguir morando em Divinópolis

Cleitinho Azevedo, eleito governador de Minas Gerais, afirma que não pretende se afastar de Divinópolis mesmo ocupando a cadeira do Palácio Tiradentes, em Belo Horizonte. Ele afirma que quer continuar morando na mesma casa onde vive há cerca de 10 anos. O senador disse que pretende manter uma rotina próxima da região Centro-Oeste de Minas. “Eu quero levar uma forma de vida que não traga custo para o Estado. Eu queria realmente ficar, não mudar da minha casa, continuar morando na mesma casa que eu moro há exatamente 10 anos”, afirmou. (Portal MPA)

https://www.sistemampa.com.br/noticias/eleicoes/cleitinho-quer-seguir-morando-em-divinopolis-durante-o-mandato-nao-posso-mudar-minha-essencia/

Roscoe retoma Fiemg e anuncia entregas

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Roscoe, retomou nesta segunda-feira (5/10) suas atividades à frente da entidade após o período de licença para disputar as eleições. De volta à presidência, Roscoe afirmou que concentrará os próximos meses na conclusão de um amplo cronograma de entregas, que prevê a inauguração de mais de 40 unidades do Sistema Fiemg até o encerramento de seu mandato, em 31 de dezembro. As entregas incluem prédios, escolas, clubes e outras estruturas que já estão prontas ou em fase final de conclusão. (Portal Silmara de Freitas)

https://www.silmaradefreitas.com.br/flavio-roscoe-retoma-presidencia-da-fiemg-e-anuncia-40-novas-entregas/

Tecnologia retoma cultivo de arroz em Bocaiuva

A agricultura familiar de Bocaiuva busca alternativas para recuperar uma cultura que durante décadas fez parte da rotina de comunidades rurais do município: o cultivo de arroz. Produtores de Machados, Pedregulho, Patrona e localidades vizinhas participaram de uma capacitação sobre tecnologias para produção de arroz em terras altas, com apresentação de novas cultivares e técnicas de manejo. A atividade foi realizada pela Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig), em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG) e a Prefeitura de Bocaiuva. (Gazeta Norte Mineira)

https://gazetanm.com.br/epamig-apresenta-tecnologia-para-retomar-cultivo-de-arroz-em-terras-altas-em-bocaiuva/

Projeto apresenta a rotina da limpeza urbana

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana de Juiz de Fora abriu inscrições para a expansão do projeto “Meu Herói Cuida da Cidade”, voltado para crianças e adolescentes do município. A ação gratuita ocorrerá nesta quinta-feira, 8 de outubro, a partir das 13h30, em comemoração antecipada ao Dia das Crianças, com vagas limitadas preenchidas mediante formulário eletrônico fornecido pela administração municipal. A iniciativa, que teve sua primeira fase voltada para filhos de servidores municipais no Dia dos Pais, busca aproximação entre a comunidade e as equipes de varrição, capina e coleta de resíduos. (RCW TV)

https://www.rcwtv.com.br/noticia/demlurb-abre-inscricoes-infantis-para-projeto-que-apresenta-a-rotina-da-limpeza-urbana-em-juiz-de-fora

Servidores denunciam superintendente de ensino

Servidores da secretaria denunciam condutas atribuídas à superintendente regional de ensino de Varginha, Eliane dos Reis Dias, envolvendo assédio, humilhação, perseguição e ameaças no ambiente de trabalho. As acusações, segundo os relatos, ocorreram em diferentes momentos e atingiram vários profissionais, que pediram anonimato por medo de retaliação. Um dos servidores afirmou que sofreu assédio em 2021, em seu primeiro dia de trabalho, no interior do gabinete da superintendente regional de ensino. (O Debate)

https://www.odebatenoticias.com.br/post/servidores-denunciam-superintendente-regional-de-ensino-de-varginha-por-ass%C3%A9dio-humilha%C3%A7%C3%A3o-persegu