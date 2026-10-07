Imagem: Divulgação IEL-MG

Instituto ajuda empresas a desenvolver lideranças, aprimorar a gestão, inovar e tomar decisões estratégicas em um mercado em transformação

Antecipar transformações, desenvolver pessoas e apoiar decisões que impactam o futuro dos negócios estão entre os desafios enfrentados pelas empresas em um mercado cada vez mais dinâmico. Nesse cenário, o Instituto Euvaldo Lodi de Minas Gerais (IEL MG) amplia sua atuação como parceiro estratégico da indústria, reunindo soluções que conectam gestão, lideranças, competitividade, inovação e tecnologia.

Para o superintendente do IEL MG, Gustavo Macena, atender às necessidades das empresas exige acompanhar as demandas atuais sem perder de vista as mudanças que já começam a impactar os negócios.

“Um ponto principal para que haja um atendimento efetivo para as empresas, para os empresários e para os industriais, é exatamente o IEL estar sempre na vanguarda dos assuntos que a empresa hoje demanda. Isso significa que o IEL trabalha em todos os tempos: com ferramentas antigas, já extremamente consolidadas, mas que ainda não foram aplicadas às empresas, e também com ferramentas futuras, que precisam ser aplicadas hoje para que, no tempo certo, tenham desempenho”, afirma.

Essa atuação está estruturada em três grandes frentes: Lideranças e Carreiras, Inteligência e Competitividade e Inovação e Futuro. A proposta é acompanhar empresas e profissionais em diferentes momentos, oferecendo soluções que vão da atração e do desenvolvimento de talentos ao apoio à gestão e à implementação de estratégias de inovação.

Em Lideranças e Carreiras, o IEL atua na conexão entre profissionais e empresas, com iniciativas como programas de estágio e trainee, recrutamento e seleção, atração de especialistas, líderes e executivos, além de ações voltadas ao desenvolvimento de competências e à preparação de profissionais para assumir novas responsabilidades.

Na frente de Inteligência e Competitividade, o foco está em apoiar organizações que precisam aprimorar processos de gestão, desenvolver executivos e transformar conhecimento em melhores resultados. A instituição reúne especialistas e inteligência aplicada para contribuir com decisões empresariais e com o aumento da competitividade.

Para Macena, essa capacidade de reunir conhecimentos já consolidados e novas soluções permite ao IEL atuar como um “portador de futuro”, antecipando necessidades para que as empresas possam se preparar desde agora. “É trazer sempre para o hoje a necessidade que a empresa tem. Para isso, o IEL tem que estar sempre capacitado, e seus profissionais têm que estar um passo à frente daquilo que o mercado tem demandado”, destaca.

Esse olhar para o futuro também orienta a frente de Inovação e Futuro, que aproxima as empresas de tecnologias, especialistas, parceiros e oportunidades. Entre os temas que ganharam relevância nesse ambiente está a inteligência artificial, que vem exigindo dos empresários não apenas conhecimento sobre novas ferramentas, mas capacidade para avaliar sua aplicação e os resultados que podem gerar para cada negócio.

Segundo Macena, muitas organizações ainda precisam avançar em processos de gestão, inovação e transformação interna por meio da formação de seus executivos. Ao mesmo tempo, a incorporação de tecnologias emergentes acrescenta novas decisões à agenda empresarial. “Um dos projetos tem se destacado, e não só nas empresas, mas no mundo todo, que é a implementação das tecnologias de IA. Implementação não só tecnológica, mas implementação na gestão, avaliação dos resultados”, comenta.

Nesse contexto, a atuação do IEL busca apoiar o empresário na análise das possibilidades disponíveis e na escolha de soluções alinhadas à realidade e aos objetivos de cada organização. “O IEL, hoje, se posiciona como um provedor de soluções para as indústrias e, nessa era de IA, um apoio fundamental para a arbitragem tecnológica, para o apoio na decisão do empresário na adoção de tecnologias emergentes como a inteligência artificial”, completa Macena.

Ao integrar desenvolvimento de pessoas, gestão, competitividade e inovação, o IEL busca apoiar empresas em diferentes níveis de maturidade e transformar tendências e conhecimento em aplicações concretas para os negócios. É uma atuação que começa nas demandas do presente, mas também prepara empresários, gestores e lideranças para decisões que vão influenciar os próximos passos da indústria.

Conheça as soluções do IEL MG neste link.

Sobre o IEL MG: O IEL integra o Sistema FIEMG e oferece soluções para o desenvolvimento de talentos, lideranças, gestão, competitividade e inovação, apoiando pessoas e empresas em seus desafios de crescimento. Tem IEL em tudo que faz você avançar.

Ana Paula Motta

Imprensa FIEMG