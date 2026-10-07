COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Liminar garante R$ 2,1 milhões para hospital de Medina

A Promotoria de Justiça de Medina, no Vale do Jequitinhonha, obteve uma decisão liminar que determina ao município o repasse imediato de mais de R$ 2,1 milhões à Associação Beneficente Hospital Santa Rita. A medida judicial busca garantir a continuidade dos atendimentos oferecidos pela instituição, que é a única unidade hospitalar do município com pronto-socorro e internação. Ao todo, a liminar determina a liberação de R$ 2,174 milhões. Desse montante, R$ 1 milhão corresponde a uma emenda parlamentar de 2025 e R$ 1,174 milhão é referente a recursos de uma emenda parlamentar de 2026. (Gazeta Norte Mineira)

https://gazetanm.com.br/mpmg-obtem-liminar-que-garante-repasse-de-mais-de-r-21-milhoes-para-hospital-de-medina/

BR-381 terá 68 radares entre BH e Valadares

Os 68 equipamentos de fiscalização eletrônica instalados na BR-381, entre Caeté e Governador Valadares, começam a operar nesta sexta-feira (9). A medida foi anunciada pela Nova 381 Concessionária de Rodovia e pela Polícia Rodoviária Federal. Os pontos foram definidos pela PRF com base em estudos técnicos e no histórico de acidentes registrados na rodovia. Os equipamentos utilizam tecnologia não intrusiva e identificam o veículo, registrando informações como velocidade, placa, marca, modelo, data, horário e local da infração. (Por Dentro de Minas)

https://pordentrodeminas.com.br

Pedágio mais caro nas rodovias da EPR Sul de Minas

Os motoristas que trafegam pelas rodovias administradas pela EPR Sul de Minas vão pagar mais caro pelo pedágio a partir desta sexta-feira (9). O Governo de Minas Gerais autorizou um reajuste de aproximadamente 5% nas tarifas cobradas pela concessionária. Com a terceira revisão contratual, a tarifa base passa dos atuais R$ 10,10 para R$ 10,60, um aumento de R$ 0,50 por passagem. O reajuste foi aprovado pela diretoria colegiada da Agência Reguladora de Transportes do Estado de Minas Gerais (Artemig). Segundo a publicação que autoriza a mudança, os novos valores entram em vigor com efeitos econômico-financeiros a partir da data-base prevista para o reequilíbrio do contrato. (Pouso Alegre em Foco)

https://pousoalegreemfoco.com.br/noticia/4821/pedagio-fica-mais-caro-nas-rodovias-da-epr-sul-de-minas-a-partir-sextafeira

210 mil veículos passarão na MG 050

Cerca de 210 mil carros, ônibus, caminhões e motocicletas deverão passar pela MG-050, em Formiga, entre os dias 9, sexta-feira, e 12 (segunda-feira). A Via Nascentes ativou o Plano de Operações Especiais (POE) para o feriadão por causa do Dia de Nossa Senhora Aparecida, que é no dia 12, com ações voltadas a garantir a segurança viária. A expectativa é de que aproximadamente 226 mil veículos circulem pelas rodovias administradas pela concessionária — MG-050, BR-265 e BR-491, 210 mil só na região de Formiga. Dentre as medidas previstas estão o reforço das equipes operacionais, a redistribuição de viaturas, ajustes nas escalas de trabalho e a ampliação da comunicação com os usuários. (O Pergaminho)

https://www.opergaminho.com.br/210-mil-veiculos-passarao-por-formiga

Lei pode gerar R$ 2,5 milhões a servidores de Mariana

Servidores efetivos da Prefeitura de Mariana, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) e do Iprev devem ser beneficiados com o pagamento de valores que ficaram congelados durante a pandemia de Covid-19. O prefeito Juliano Duarte anunciou o encaminhamento à Câmara Municipal de um projeto que prevê o pagamento dos direitos referentes ao período, com impacto estimado em cerca de R$ 2,5 milhões. A medida, segundo o prefeito, foi viabilizada por uma mudança na legislação que permite aos municípios regulamentar o pagamento de direitos e benefícios dos servidores referentes ao período em que houve suspensão durante a pandemia. (O Liberal)

https://oliberalinconfidentes.com.br/mariana/lei-do-descongela-pode-gerar-r-25-milhoes-em-pagamentos-a-servidores-de-mariana/

Cemig busca startups do setor elétrico

A Cemig abriu uma nova rodada de inovação em busca de startups capazes de desenvolver soluções para desafios reais da companhia. O Ciclo 5 do Inova Cemig.Lab reúne 13 problemas identificados por áreas estratégicas da empresa e prevê projetos de até R$ 1,6 milhão, conforme o desafio. Nesta edição, a maior parte dos desafios está diretamente relacionada à operação do sistema elétrico. Entre eles estão o uso de dados para antecipar o perfil de recarga de veículos elétricos e planejar a rede de distribuição, o cálculo automático do tempo estimado para restabelecimento de energia e outros. (Cidade Conecta)

https://www.cidadeconecta.com/noticias/cemig-busca-startups-para-solucionar-desafios-do-setor-eletrico/