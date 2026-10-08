COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Falta de repasse faz hospital restringir atendimentos

O Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus, em Juiz de Fora, informou à Prefeitura que vai restringiu parte dos atendimentos realizados pela unidade desde a 0h desta quarta-feira (7). Segundo ofício encaminhado nesta terça-feira (6) ao Município, a medida ocorre em razão da falta de regularização dos repasses financeiros e busca preservar a segurança dos pacientes diante da impossibilidade de manter o volume de assistência contratado. O hospital não aceitará novos pacientes para o serviço de hemodiálise, embora os pacientes que já estejam em tratamento continuem sendo atendidos pelo Sistema Única de Saúde (Tribuna de Minas).

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/06-10-2026/hospital-therezinha-de-jesus-vai-restringir-atendimentos-a-partir-desta-quarta-em-juiz-de-fora.html

Ex-prefeito de Patrocínio é denunciado

O Ministério Público de Minas Gerais denunciou cinco pessoas por suposta participação em um esquema que teria desviado um veículo oficial da Prefeitura de Patrocínio, por meio de um leilão fraudulento. A denúncia foi divulgada nesta terça-feira (6) e envolve um ex-prefeito, um ex-secretário municipal, o então presidente da Comissão Permanente de Licitação e leiloeiro, um empresário do setor automotivo e o filho do ex-chefe do Executivo. (Jornal de Patrocínio)

https://www.jornaldepatrocinio.com/mpmg-denuncia-ex-prefeito-e-outras-quatro-pessoas-por-suposta-fraude-em-leilao-de-veiculo-em-patrocinio

Grupo terá centro de distribuição em Varginha

O Grupo Edmil pretende implantar um centro de distribuição em Varginha, com previsão de investimentos privados de até R$ 80 milhões ao longo de dez anos. O projeto integra um protocolo de intenções assinado com a Prefeitura na terça-feira, 6 de outubro, na Câmara Municipal. Segundo a Prefeitura, aproximadamente R$ 54,4 milhões estão previstos para os primeiros 30 meses. A expectativa apresentada pelo Município é ampliar o quadro de trabalhadores da empresa em Varginha para até 500 postos diretos, além da geração de até 100 empregos indiretos. (Varginha Digital)

https://varginhadigital.com.br/noticias/noticias-de-varginha/edmil-centro-distribuicao-varginha-investimento/

Retenção de tributos investigada em Valadares

A Polícia Civil de Minas Gerais deflagrou, nesta quarta-feira (7/10), a operação Boleto Fantasma, que apura possível retenção indevida de valores pagos por contribuintes a título de tributos municipais de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Durante a ação, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em endereços de Belo Horizonte, Nova Lima e Contagem. O prejuízo estimado aos cofres públicos é de aproximadamente R$ 5,6 milhões. (Jornal da Cidade)

https://jornaldacidadevalesdeminas.com/pcmg-apura-retencao-indevida-de-tributos-em-governador-valadares/

Caeté plantou 60 mil mudas

Após três anos de atividades, o Projeto de Recomposição Florestal dos Ribeirões Caeté-Sabará apresenta resultados na recuperação ambiental da região. A iniciativa investiu R$ 3 milhões na recuperação de mais de 120 hectares de áreas degradadas e no plantio e doação de mais de 60 mil mudas de espécies nativas. O projeto também incentivou a implantação de quintais produtivos e sistemas agroflorestais, além de apoiar brigadas de incêndio e a construção de barraginhas para favorecer a infiltração da água da chuva no solo. A ação foi executada pelo Instituto Plantando, em parceria com o Subcomitê Ribeirões Caeté-Sabará, a Probiomas, a Prefeitura de Sabará e outras instituições. (Jornal Opinião)

https://www.opiniaocaete.com.br/caete-integra-projeto-que-recuperou-120-hectares-e-plantou-60-mil-mudas/

TCE suspende reajuste do pedágio no Sul

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais determinou, nesta quarta-feira (7), a suspensão do reajuste das tarifas de pedágio das rodovias administradas pela EPR Sul de Minas. A medida foi tomada pelo relator do processo, conselheiro Agostinho Patrus, após representação apresentada pelo senador e governador eleito Cleitinho Azevedo. O aumento, divulgado na terça-feira (6), elevaria a tarifa de R$ 10,10 para R$ 10,60 a partir de sexta-feira (9). (Por Dentro de Minas)

https://pordentrodeminas.com.br

Atleta de Itaúna é vice-campeã na Argentina

A atleta de fisiculturismo Angélica Oliveira, itaunense, continua sua rotina de conquistas internacionais. Desta feita, ela ficou com a segunda colocação no IFBB South América Pro, na modalidade Fisiculturismo, disputado na Argentina, nos dias 18 a 20 de setembro passado. Angélica é atleta profissional na categoria Bikini Fitness. O evento em que a itaunense se destacou foi o 51º Campeonato Sudamericano, disputado em Buenos Aires, capital do país vizinho. (Folha do Povo)

https://www.folhapovoitauna.com.br/conquista-atleta-de-itauna-e-vice-campea-na-argentina