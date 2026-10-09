Apresentação no dia 15 de outubro reúne obras de Bach, Villa-Lobos, Haydn e Mozart, com participação dos solistas Miguel Rosselini e Miki Sasaki

A Orquestra SESIMINAS dá continuidade às comemorações de seus 40 anos com um concerto de gala que propõe uma viagem por diferentes períodos da história da música. A apresentação será realizada no dia 15 de outubro, às 20h30, no Teatro SESIMINAS, em Belo Horizonte.

Sob regência do maestro titular Felipe Magalhães, o concerto reúne obras de Johann Sebastian Bach, Heitor Villa-Lobos, Joseph Haydn e Wolfgang Amadeus Mozart. A apresentação contará ainda com a participação do pianista Miguel Rosselini e do trompetista Miki Sasaki como solistas convidados.

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O programa evidencia a versatilidade que marca a trajetória da Orquestra SESIMINAS, transitando entre diferentes épocas, linguagens e compositores.

Celebração dos 40 anos

A apresentação integra a programação especial pelos 40 anos da Orquestra SESIMINAS. Em março, o grupo abriu as comemorações com um concerto que reuniu 14 artistas da música popular. Agora, a proposta é explorar o repertório erudito e percorrer diferentes períodos da história da música.

Segundo o regente Felipe Magalhães, a escolha reforça uma das características do grupo.

“Depois do show comemorativo dos 40 anos da Orquestra SESIMINAS, que fizemos em março com a participação de 14 diferentes artistas da música popular, fazemos agora um concerto com músicas eruditas, evidenciando a diversidade da programação da nossa Orquestra e a versatilidade do nosso repertório”, afirma.

Para o maestro, as quatro obras escolhidas permitem ao público conhecer diferentes vertentes da música de concerto.

Entre elas está o Concerto para Piano e Orquestra nº 5, em Fá Menor, de Johann Sebastian Bach, que terá Miguel Rosselini como solista. Miki Sasaki participa da interpretação do Concerto para Trompete e Orquestra, em Mi Bemol, de Joseph Haydn.

“Vamos ter a participação do grande pianista Miguel Rosselini como solista. Também teremos a alegria de receber Miki Sasaki, que é um dos maiores trompetistas do mundo, para interpretar conosco essa belíssima obra de Haydn”, destaca Magalhães.

Villa-Lobos e a brasilidade no repertório

A brasilidade do programa ficará por conta das Bachianas Brasileiras nº 9, última obra da série de nove Bachianas compostas por Heitor Villa-Lobos.

Para Felipe Magalhães, a composição estabelece um diálogo especialmente marcante com a obra de Bach.

“Na minha opinião, é a mais bachiana de todas as Bachianas pela estrutura, com prelúdio e fuga bem à moda de Johann Sebastian Bach, porém com todo aquele tempero da música regional. A gente ouve um pouco de escalas e ritmos nordestinos nesta obra”, explica.

A Sinfonia nº 40, de Mozart, encerra o repertório e estabelece também uma relação simbólica com o aniversário da Orquestra.

“Ela está no repertório não só pela coincidência dos nossos 40 anos, mas principalmente por ser uma das mais célebres sinfonias de todo o repertório clássico, talvez a mais conhecida de Mozart e, certamente, uma das mais importantes de todo o repertório sinfônico”, afirma o regente.

Magalhães destaca ainda o significado de compartilhar a celebração com o público mineiro.

“Será um concerto inesquecível, memorável e emocionante. Estamos muito felizes de poder partilhar com o público de Belo Horizonte essa comemoração pelos 40 anos da Orquestra SESIMINAS, que é um dos grupos orquestrais mais tradicionais do nosso estado. É uma alegria muito grande comemorar esses 40 anos”, celebra.

Solistas convidados

Miguel Rosselini acumula premiações em concursos nacionais de piano e foi vencedor do Concurso Jovens Solistas da Osesp, ocasião em que se apresentou sob regência de Eleazar de Carvalho. Ao longo da carreira, passou por importantes salas de concerto no Brasil e também realizou apresentações na Itália, Suíça, Alemanha e Canadá.

Como solista, Rosselini já atuou com formações como as Orquestras Sinfônica de Minas Gerais, Sinfônica Municipal de Campinas, Filarmônica de Baden-Baden, Bach Orchester Herzogtum-Lauenburg, Filarmônica de Goiás e Filarmônica de Minas Gerais. Também desenvolveu trabalhos com músicos como Keyth Underwood, Roman Simovic, Dilson Florêncio, Alexandre Barros e Cássia Lima. Seu duo pianístico com Celina Szrvinsk possui dois CDs gravados e é reconhecido no cenário da música de concerto brasileira.

Miki Sasaki é professor assistente de trompete da University of Oregon e integrante do Canadian Brass. Sua trajetória é marcada pela versatilidade entre repertórios clássicos, jazz, música contemporânea e projetos que transitam por diferentes gêneros.

Sasaki já integrou grupos como Atlantic Brass Quintet e Saint Louis Brass e se apresentou em palcos como Carnegie Hall, Walt Disney Concert Hall, Wiener Konzerthaus e Schubert Theatre, na Broadway. Sua carreira internacional inclui apresentações na América do Norte, Europa e América do Sul, incluindo passagens pelo Brasil.

Além da atuação como instrumentista, Sasaki mantém uma carreira dedicada à formação de novos músicos. Já lecionou na Texas Lutheran University e no Brooklyn College, além de integrar programas ligados à Juilliard Pre-College, Mostly Modern Festival e Usdan Summer Camp for the Arts.

O músico possui formação pela The Juilliard School e Yale School of Music, além de doutorado pela The University of Texas at Austin, e acumula reconhecimentos ao longo da carreira, incluindo um Grammy.

Serviço

Orquestra SESIMINAS 40 anos

Data: 15 de outubro de 2026

Horário: 20h30

Local: Centro Cultural SESIMINAS – Teatro SESIMINAS

Endereço: Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia, Belo Horizonte – MG

Ingressos: R$ 25, meia-entrada, e R$ 50, inteira

Classificação: Livre

Duração: 1h40

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Regência: Felipe Magalhães

Piano solo: Miguel Rosselini

Trompete solo: Miki Sasaki

Repertório:

- Heitor Villa-Lobos – Bachianas Brasileiras nº 9

- J. S. Bach – Concerto para Piano e Orquestra nº 5, em Fá Menor

- Joseph Haydn – Concerto para Trompete e Orquestra, em Mi Bemol

- W. A. Mozart – Sinfonia nº 40

Denise Lucas

Imprensa FIEMG