COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Senac em Sete Lagoas recebe investimento

O Senac em Sete Lagoas, que integra o Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindcomércio de Sete Lagoas, passará a funcionar, a partir do dia 26 de outubro, em novo endereço. A mudança ocorre para a realização de ampla e completa reforma na sede da unidade, que funciona há mais de 30 anos no bairro Vila Santa Helena. A obra receberá um investimento de R$ 10 milhões, entre estrutura física e mobiliário, com previsão de conclusão para cerca de dois anos, permitindo que a população de Sete Lagoas e região receba espaço físico e tecnologia de ponta para a formação e aperfeiçoamento profissional de jovens e adultos. (Diário de Sete Lagoas)

https://www.diariosetelagoas.com.br/senac-em-sete-lagoas-inicia-reforma-da-unidade-com-investimento-de-r-10-milhoes

Lei obriga empresas a retirar fios e cabos sem uso

Uma nova lei sancionada pela Prefeitura de Caeté estabelece regras para a utilização das vias públicas e determina que empresas de telecomunicações, internet, TV a cabo, energia elétrica e outras prestadoras de serviços que utilizam postes no município realizem a retirada de fios e cabos inativos, obsoletos ou sem utilização. Entre as principais determinações está a obrigação de as empresas identificarem e removerem, no prazo máximo de 180 dias, todos os fios e cabos que estejam sem utilização, instalados em postes públicos ou lançados sobre o solo urbano. (Jornal Opinião)

https://www.opiniaocaete.com.br/nova-lei-obriga-empresas-a-retirar-fios-e-cabos-sem-uso-dos-postes-em-caete/

Guaxupé quer combater intoxicação alimentar

A Câmara Municipal de Guaxupé aprovou, durante a 29ª Sessão Ordinária realizada na noite da última segunda-feira, 5 de outubro, o Projeto de Lei Complementar que altera o Código de Posturas do Município para reforçar as exigências de higiene e o controle sanitário no comércio ambulante de alimentos. Com a nova regulamentação, a fabricação e a exposição dos produtos vendidos por ambulantes passarão por orientação e fiscalização diretas da Vigilância em Saúde. (Jornal da Região)

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Viçosa reduz custos para moradias populares

Famílias beneficiárias de programas de Habitação de Interesse Social, como o Minha Casa, Minha Vida, poderão ter redução nos custos relacionados à aquisição, construção e regularização de imóveis em Viçosa. A medida está prevista na Lei Ordinária sancionada pelo prefeito Ângelo Chequer, que entra em vigor em 1º de janeiro de 2027. A nova legislação estabelece a isenção de impostos e taxas municipais incidentes sobre a aquisição, construção, regularização, registro ou transmissão de imóveis destinados à moradia própria por beneficiários de programas habitacionais (Folha da Mata)

https://www.folhadamata.com.br/lei-sancionada-reduz-custos-para-moradias-populares-em-vicosa

Sabará recebe Empório da Agricultura Familiar

No próximo sábado, 10 de outubro, das 11h às 19h, a Casa Borba Gato, em Sabará, recebe a 5ª edição do Empório da Agricultura Familiar, um evento que valoriza a produção local, os saberes tradicionais, a economia criativa e o trabalho dos agricultores familiares e artesãos da região. Com entrada gratuita, o Empório se consolida como um espaço de encontro entre produtores e consumidores, promovendo a geração de renda, a valorização da identidade cultural e o fortalecimento da economia local. (Folha de Sabará)

https://folhadesabara.com.br/noticia/59875/5o-emporio-da-agricultura-familiar-em-sabara-tera-gastronomia-e-shows-gratuitos-em-10-de-outubro

Polo pirotécnico espera vendas estáveis

O polo pirotécnico de Santo Antônio do Monte, no Centro-Oeste de Minas, se prepara para o período mais importante do ano e projeta manter o bom desempenho de 2025. Segundo o Sindicato das Indústrias de Explosivos no Estado de Minas Gerais, as festas de fim de ano respondem, historicamente, por cerca de 50% a 60% do faturamento anual das empresas do setor. A cidade concentra o maior polo pirotécnico da América Latina e o segundo maior do mundo, atrás apenas da China. (Portal MPA)

https://www.sistemampa.com.br/noticias/divinopolis/polo-pirotecnico-santo-antonio-do-monte-vendas/

70ª Feira do Livro Espírita movimenta Uberaba

Uberaba recebe a 70ª edição da Feira do Livro Espírita, um evento que reúne literatura, cultura e espiritualidade em um dos espaços mais conhecidos da cidade. Realizada no Memorial Chico Xavier, a programação segue até segunda-feira, 12 de outubro, oferecendo ao público oportunidades de conhecer novas obras, participar de palestras e acompanhar atividades culturais. A feira integra o calendário de atividades ligadas à tradição espírita do município (Jornal de Uberaba)

https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/166853/70o-feira-do-livro-espirita-movimenta-uberaba