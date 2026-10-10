COLUNA MG

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Triângulo na rota do sorgo para a China

Araguari e Uberaba passaram a integrar novas rotas ferroviárias de exportação de sorgo operadas pela VLI. Os embarques colocam as duas cidades do Triângulo Mineiro no caminho do grão destinado ao mercado chinês, com transporte pela Ferrovia Centro-Atlântica (FCA). Cada município atende a um trajeto. De Araguari, os trens seguem pelo Corredor Leste até o Porto de Tubarão, no Espírito Santo. De Uberaba, as cargas percorrem o Corredor Sudeste em direção ao Porto de Santos, em São Paulo. Segundo a companhia, mais de 250 mil toneladas de sorgo já haviam sido embarcadas até setembro. (O Regionalzão)

https://regionalzao.com.br/economia/araguari-uberaba-rotas-ferroviarias-exportacao-sorgo/

Governo avalia participação em terras-raras

O governo federal, por meio do Ministério de Minas e Energia (MME), acompanha a evolução do projeto Caldeira, na região de Poços de Caldas e Caldas, no Sul de Minas Gerais, principalmente no que diz respeito ao papel a ser desempenhado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), seja como financiador ou sócio no projeto. Considerado um dos maiores e mais avançados projetos de terras-raras em argila iônica, o Caldeira conta com a gigante australiana Lynas, maior produtora de terras-raras fora da China, que anunciou um acordo definitivo para adquirir 100% da Meteoric por aproximadamente R$ 3,5 bilhões através de troca de ações. (Diário do Comércio)

https://diariodocomercio.com.br/economia/projeto-caldeira-terras-raras-mme/

Araxá debate propostas para crianças e adolescentes

Da saúde mental ao transporte escolar, passando pelo combate ao bullying, segurança na internet e oportunidades de esporte e lazer. Araxá encerrou as Pré-Conferências dos Direitos da Criança e do Adolescente com 183 propostas construídas a partir da escuta de 243 participantes em diferentes regiões da cidade e na zona rural. Ao todo, foram realizados sete encontros nas regiões Norte, Oeste, Centro, Sul e Leste e nas comunidades rurais de Itaipu e Boca da Mata. Segundo a subsecretária municipal de Assistência Social, Cristiane Gonçalves Pereira, alguns assuntos apareceram em diferentes territórios. (Jornal Interação)

https://www.jornalinteracao.com.br/comunidade-apresenta-183-propostas-para-politicas-voltadas-a-criancas-e-adolescentes

Muzambinho sedia Seminário de Apicultura

Muzambinho se consolida como um importante polo de valorização da produção local ao sediar, nos dias 6 e 7 de novembro de 2026, o 2º Seminário de Apicultura e Meliponicultura do Sudoeste de Minas Gerais. O evento tem como grande destaque a realização paralela do 1º Festival do Café com Mel, unindo duas das maiores forças econômicas e culturais da região em uma programação rica voltada para produtores, especialistas e entusiastas do setor. A iniciativa visa promover a troca de conhecimentos técnicos sobre a criação de abelhas. (Folha Regional)

https://afolharegional.com.br/noticias/muzambinho-se-prepara-para-sediar-o-2o-seminario-de-apicultura-e-meliponicultura-e-o-1o-festival-do-cafe-com-mel/

Turismo de experiência movimenta a economia

O turismo mineiro respondeu por quase 7% do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado e atraiu mais de 32 milhões de turistas em 2024, segundo o Observatório do Turismo da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. O cenário tem sido acompanhado pela expansão do turismo de experiência, que busca transformar características culturais, gastronômicas e naturais dos municípios em produtos turísticos. Com um total de 21 destinos estruturados, 245 experiências turísticas criadas e 570 empresas atendidas, Minas Gerais deve encerrar 2026 com R$ 21 milhões em investimentos nos últimos quatro anos. (Edição do Brasil)

https://edicaodobrasil.com.br/destaques/turismo-de-experiencia-movimenta-a-economia-de-cidades-mineiras/

BH sedia congresso nacional de pediatria

Após 40 anos, Belo Horizonte volta a sediar o Congresso Brasileiro de Pediatria (CBP). Promovida pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e pela Sociedade Mineira de Pediatria (SMP), a 42ª edição será realizada de 13 a 17 de outubro, no Expominas, com expectativa de reunir cerca de 5 mil participantes. A programação contempla temas contemporâneos da especialidade, com ênfase em prevenção, diagnóstico, manejo clínico e inovações terapêuticas. Para o presidente da SBP, Edson Liberal, o congresso se consolidou como um espaço de referência para atualização científica, troca de experiências e integração entre pediatras de todas as regiões do Brasil. (Cidade Conecta)

https://www.cidadeconecta.com/noticias/atualidades/belo-horizonte-volta-a-sediar-congresso-nacional-de-pediatria-apos-40-anos/