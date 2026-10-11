Com ensino híbrido e reconhecido pelo MEC, o Senar e-Tec oferece vagas em cursos presenciais e a distância para qualificar profissionais no agronegócio

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) está com processo seletivo aberto para os seus cursos de Formação Técnica Profissionalizante para o primeiro semestre letivo de 2027. Todos os cursos são gratuitos, reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), e focam na qualificação de profissionais para atender às exigências tecnológicas e práticas do mercado agropecuário brasileiro.

Os cursos são oferecidos no formato híbrido, combinando momentos de aprendizado a distância com encontros presenciais obrigatórios aos finais de semana, realizados nos polos de ensino e centros de excelência. Durante os encontros presenciais, os alunos realizam aulas práticas no campo, atividades teóricas e avaliações. Na modalidade a distância (EaD), as atividades presenciais representam pelo menos 20% da carga horária total, a depender do curso escolhido.

As inscrições estão abertas de 6 de outubro a 24 de novembro de 2026, com participação totalmente gratuita, sem cobrança de taxa de inscrição ou mensalidade. O início das aulas está previsto para 15 de fevereiro de 2027.

Tércia Almeida, coordenadora de Educação Formal do Sistema Faemg Senar, destaca que os cursos são uma oportunidade de inserção rápida no mercado de trabalho. “Os salários são atrativos, impulsionados principalmente pela forte demanda local e por profissionais habilitados com alta capacidade de resolver os problemas práticos e imediatos do dia a dia. Vale destacar que a oferta é 100% gratuita para o estudante, viabilizada pelo investimento direto dos produtores rurais, que buscam qualificar a mão de obra e fortalecer as atividades do setor agropecuário”, afirma.

Vagas e Edital

• Público-alvo: Candidatos que já concluíram o Ensino Médio.

• Vagas EaD (4.006 vagas no total): Oportunidades para formações em Agronegócio, Fruticultura, Zootecnia, Agricultura, Agropecuária, Cafeicultura, Florestas e Segurança do Trabalho no Agro.

• Vagas Presenciais (332 vagas no total): Oportunidades em Agricultura, Agropecuária, Cafeicultura, Florestas e Zootecnia com ênfase em Equinos.

• Destaque para Minas Gerais: O estado contempla oportunidades na modalidade EaD nos polos de Varginha (Agronegócio), Alvinópolis (Segurança do Trabalho no Agro), Araçuaí (Fruticultura), Manhuaçu e Viçosa (Cafeicultura), Caxambu e Padre Paraíso (Zootecnia), além de turmas presenciais em Varginha no Centro de Excelência em Cafeicultura.

Critérios de seleção e prioridade

Para as vagas de nível técnico, a prioridade de preenchimento é destinada a produtores rurais, seus familiares e colaboradores. As vagas remanescentes são abertas para a comunidade em geral. A classificação ocorre com base na análise do histórico escolar.

Todas as informações detalhadas, cronogramas completos e formulários de inscrição estão disponíveis no portal oficial: http://www.senar.org.br/etec .