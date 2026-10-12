Evento será realizado de 9 a 12 de novembro e reunirá gestores públicos e representantes do setor para debater políticas públicas, inovação e desenvolvimento do turismo nos municípios

A Associação Mineira de Municípios (AMM) é parceira do 5º Seminário Nacional de Governança para o Turismo, que será realizado entre os dias 9 e 12 de novembro de 2026, em Poços de Caldas, no Sul de Minas Gerais.

O encontro reunirá gestores públicos, profissionais e representantes do setor turístico para discutir estratégias de governança, políticas públicas, inovação e desenvolvimento dos destinos turísticos, com atenção especial aos desafios e às oportunidades da gestão municipal.

As inscrições estão abertas pela Central AMM, ampliando o acesso de prefeitos, gestores e demais representantes dos municípios mineiros à programação do evento.

Para conferir mais informações e realizar sua inscrição, clique aqui.

Turismo como instrumento de desenvolvimento municipal

A programação do seminário será dedicada a temas relacionados à gestão pública do turismo, incluindo governança municipal, gestão integrada de destinos, turismo sustentável, cidades inteligentes, regionalização e mecanismos de financiamento.

Entre os objetivos do encontro está a promoção de debates sobre o papel dos municípios no desenvolvimento do turismo brasileiro, além da troca de experiências e da apresentação de iniciativas que possam contribuir para o fortalecimento do setor.

Para o presidente da AMM e prefeito de Iguatama, Lucas Vieira, a participação da entidade reforça a importância de aproximar os gestores municipais das discussões e estratégias voltadas ao desenvolvimento turístico.

“O turismo tem uma relação direta com o desenvolvimento dos municípios, porque movimenta a economia, gera oportunidades, valoriza a cultura e fortalece os territórios. A AMM tem o papel de aproximar os gestores dessas discussões e contribuir para que os municípios estejam cada vez mais preparados para planejar e estruturar suas políticas de turismo”, destaca.

Programação aborda inovação, sustentabilidade e gestão pública

A abertura oficial do 5º Seminário Nacional de Governança para o Turismo será realizada no dia 9 de novembro, às 19h, no Teatro Palace Cassino, em Poços de Caldas.

A partir do dia 10 de novembro, às 9h, a programação técnica contará com painéis, palestras e apresentações de experiências relacionadas à gestão do turismo.

Entre os principais assuntos previstos estão:

- Protagonismo dos municípios no desenvolvimento do Brasil;

- Empreendedorismo e geração de renda por meio do turismo;

- Concessão de atrativos turísticos;

- Sustentabilidade e adaptação climática;

- Turismo de saúde, bem-estar e longevidade;

- Acessibilidade nos destinos turísticos;

- ICMS Turismo como instrumento de transferência de recursos e fortalecimento das políticas públicas.

No dia 11 de novembro, a partir das 9h, os participantes poderão acompanhar discussões sobre a gestão integrada de destinos e a construção de uma agenda comum entre municípios, estados e União.

A programação também abordará o novo papel dos municípios no turismo brasileiro, os destinos turísticos inteligentes e as práticas de gestão inovadora.

Já no último dia, 12 de novembro, a partir das 9h, os debates terão como foco patrimônio, sustentabilidade, gastronomia, promoção internacional do turismo, mecanismos de financiamento e regionalização.

O seminário será encerrado com uma conferência dedicada aos resultados do encontro e às pactuações para o desenvolvimento do turismo nacional.

Feira de negócios e oportunidades para o setor turístico

Além da programação técnica, o evento contará com a Feira de Negócios Turísticos Destinos do Brasil, espaço destinado à apresentação de destinos, produtos e oportunidades de negócios.

A iniciativa busca aproximar gestores públicos, empresas e profissionais do setor, fortalecendo conexões e estimulando parcerias voltadas ao desenvolvimento turístico.

A programação também inclui visitas técnicas, atividades culturais e gastronômicas, além de momentos de networking entre os participantes.

Segundo as informações oficiais do evento, a proposta é promover a troca de experiências, o compartilhamento de conhecimento e a inovação, contribuindo para a criação de novas oportunidades para o turismo brasileiro.

Serviço

5º Seminário Nacional de Governança para o Turismo

Data: 9 a 12 de novembro de 2026

Local: Poços de Caldas, Minas Gerais

Abertura oficial: 9 de novembro, às 19h, no Teatro Palace Cassino

Programação técnica: de 10 a 12 de novembro, a partir das 9h

Inscrições: Clique aqui para acessar a página oficial do evento.

Fonte: Portal AMM – Associação Mineira de Municípios