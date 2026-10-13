COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Mineração gera preocupação ambiental

Um projeto de mineração da multinacional Energy Fuels, empresa do setor de urânio com sede nos Estados Unidos, tem despertado preocupação no extremo sul da Bahia, no limite de Minas Gerais. A iniciativa envolve 19 títulos minerários distribuídos entre os municípios de Nova Viçosa, Caravelas, Alcobaça e Prado, região reconhecida por sua biodiversidade, suas praias, suas áreas protegidas e pela presença de povos indígenas e comunidades tradicionais. Os títulos minerários estão relacionados à pesquisa de substâncias como titânio, cassiterita e ilmenita. (Jornal Em Tempo)

https://jornalemtempo.com/mineracao-em-nova-vicosa-caravelas-alcobaca-e-prado-gera-preocupacao-ambiental

Diocese de Itabira-Fabriciano tem novo bispo

O Papa nomeou, nesta terça-feira (13), Dom Francisco Cota de Oliveira como o novo bispo da Diocese de Itabira-Coronel Fabriciano. Até então à frente da sede episcopal de Sete Lagoas (MG), o religioso assume agora a liderança pastoral da Igreja Católica na região central e no colar metropolitano de Minas Gerais. A transição marca o início de uma nova fase para as comunidades católicas locais, abrangendo Itabira, Coronel Fabriciano e os demais municípios que integram a circunscrição eclesiástica. (Itabira Notícias)

https://itabiranoticia.com.br/dom-francisco-cota-de-oliveira-e-nomeado-novo-bispo-da-diocese-de-itabira-coronel-fabriciano/

Caratinga prevê economia com energia solar

A Prefeitura de Caratinga aderiu a uma modalidade de contratação de energia solar fotovoltaica por meio do Consórcio Interfederativo Minas Gerais, com previsão de reduzir em 25% os gastos com energia elétrica dos prédios públicos municipais. A medida integra as ações de controle de despesas e busca ampliar a economia de recursos públicos. De acordo com a estimativa apresentada pela administração municipal, a redução representará uma economia de aproximadamente R$ 104 mil por mês, o equivalente a mais de R$ 1,2 milhão por ano. (Diário de Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/cidade/prefeitura-de-caratinga-preve-economia-de-mais-de-r-12-milhao-por-ano-com-energia-solar/

Falta de vaga gera indenização

A 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu que o Estado de Minas Gerais e a Prefeitura de Juiz de Fora deverão pagar uma indenização de R$ 140 mil aos quatro filhos de uma mulher que morreu enquanto aguardava transferência para um hospital especializado. A paciente, diagnosticada com leucemia mieloide aguda, tinha uma decisão judicial que determinava sua remoção, mas morreu antes de conseguir a vaga. (Tribuna de Minas)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/13-10-2026/justica-determina-indenizacao-de-r-140-mil-a-filhos-de-mulher-que-morreu-a-espera-de-vaga-em-hospital-de-juiz-de-fora.html

Produtores disputam Prêmio Café da Canastra

Dez cafés estão na disputa pelo 7º Prêmio Café da Canastra, que terá os vencedores conhecidos no dia 17 de outubro, em cerimônia de premiação, às 15h, no Espaço Art&Sabor, em Piumhi. Além da classificação geral, serão reconhecidas as três melhores produtoras de café da região. O concurso é voltado para eleger os melhores grãos da safra 2025/2026 produzidos nos dez municípios que integram a Região Café da Canastra. A iniciativa é promovida pela Associação dos Cafeicultores da Canastra (Acanastra), com apoio do Sebrae Minas. (Observo)

https://www.observo.com.br/dez-produtores-disputam-o-7o-premio-cafe-da-canastra

Municípios no Conecta Grutas e Mar de Minas

São Sebastião do Oeste recebeu representantes de 15 municípios nos dias 6 e 7 de outubro para discutir o planejamento do turismo regional para o período de 2027 a 2037. O encontro, chamado Conecta Grutas e Mar de Minas – 2º Encontro Regional de Alinhamento, reuniu gestores e representantes municipais para identificar potencialidades, desafios e propostas de desenvolvimento integrado. Além de São Sebastião do Oeste, participaram representantes de Arcos, Bambuí, Campo Belo, Campos Gerais, Córrego Fundo, Cristais, Formiga, Iguatama, Japaraíba, Lagoa da Prata, Pains, Pedra do Indaiá, Pimenta e Santo Antônio do Monte. (Portal MPA)

https://www.sistemampa.com.br/noticias/regional/sao-sebastiao-do-oeste-conecta-grutas-mar-de-minas/

Modelo de Uberaba brilha nas passarelas em Paris

Nascida em Barcelona, filha de mãe francesa e pai uberabense, Paola Roy Nóbrega parece ter vindo ao mundo com vocação para cruzar fronteiras. Mas foi em Uberaba que ela cresceu e criou raízes. Aos 17 anos, a jovem começa a levar o nome da cidade para algumas das passarelas mais disputadas do mundo. Hoje, ela integra o casting internacional da IMG, uma das principais agências de modelos do mercado, e acaba de estrear na Semana de Moda de Paris, onde desfilou para grifes como Loewe, Sacai, Jean Paul Gaultier e Louis Vuitton. (Jornal da Manhã)

https://www.jmonline.com.br/cidade/modelo-com-raizes-em-uberaba-brilha-nas-passarelas-e-editoriais-de-moda-em-paris-1.673778