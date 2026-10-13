A partir de 23 de outubro, o Setor Laranja passa a se chamar Setor Sesc Senac em acordo firmado por três anos

O Sistema Fecomércio MG, por meio do Sesc e do Senac, firmou parceria com o Mineirão, por três anos, para nomear uma das áreas do estádio, o Setor Laranja, que passa a ser identificada como Setor Sesc Senac. A nova identidade será apresentada ao público a partir de 23 de outubro, durante a partida entre Cruzeiro e Remo.

A parceria marca a chegada do Sistema Fecomércio MG a um espaço que reúne esporte, entretenimento e eventos e movimenta diferentes segmentos da economia. Nesse contexto, a atuação no Mineirão amplia a presença da instituição em um ambiente estratégico e emblemático para Minas Gerais e reforça seu compromisso com iniciativas relacionadas ao desenvolvimento econômico e social do estado.

“O Mineirão é um dos principais estádios do Brasil, palco de jogos, decisões esportivas, shows e outras atrações culturais. O impacto dessas ações movimenta diretamente o comércio de bens, serviços e turismo, aumentando a visibilidade de Sesc e Senac e projetando o nome de Minas”, explica o presidente do Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac, Nadim Donato.

Segundo ele, a iniciativa também amplia a visibilidade de produtos, serviços e ações oferecidos pelas instituições, aproximando o público de possibilidades de acesso à educação, cultura, esporte, lazer e outras iniciativas desenvolvidas pelo Sistema Fecomércio MG.

“Receber o Sistema Fecomércio MG, por meio do Sesc e do Senac, reforça o Mineirão como uma plataforma estratégica de negócios, visibilidade e conexão com diferentes públicos. Mais do que nomear um setor, essa parceria une instituições que compartilham o compromisso de gerar valor, proporcionar experiências e contribuir para o desenvolvimento econômico e social de Minas Gerais”, destaca Ursula Nogueira, gerente de Negócios do Mineirão.

Essa parceria representa um avanço na valorização dos espaços comerciais do Mineirão. É uma união que fortalece a sustentabilidade do nosso modelo de negócios, amplia oportunidades e conecta instituições de grande relevância para Minas Gerais. Seguimos comprometidos com parcerias sólidas, de longo prazo e que gerem valor para todos”, destaca Jacqueline Alves, diretora Administrativo-Financeira do Mineirão.

Sobre o Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac

O Sistema Fecomércio MG é formado pela Fecomércio MG, pelo Sesc em Minas e pelo Senac em Minas, em parceria com os Sindicatos Empresariais, e integra a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros. Por meio da cooperação estratégica entre essas instituições, a atuação do Sistema tem o objetivo de fortalecer o comércio mineiro e contribuir com o desenvolvimento social e econômico de Minas Gerais.

Seu escopo de atividades ainda inclui a capacitação profissional e a promoção da qualidade de vida dos trabalhadores e das trabalhadoras do comércio de bens, serviços e turismo, incluindo dependentes, por meio de serviços de Saúde, Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Ação Social.

O Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac defende os interesses de empresas e de trabalhadores e trabalhadoras do comércio de bens, serviços e turismo de Minas Gerais. As três instituições oferecem soluções que ajudam no desenvolvimento, na redução de custos, na capacitação e na qualidade de vida, melhorando a performance e a competitividade das empresas parceiras.