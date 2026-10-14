Presidente da AMM e prefeito de Iguatama participará do processo de transição estadual, com foco na defesa das pautas municipalistas e no fortalecimento do diálogo entre o Estado e as prefeituras

O presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM) e prefeito de Iguatama, Lucas Vieira, integra a comissão de transição do Governo de Minas Gerais, representando institucionalmente os 853 municípios mineiros. A participação da entidade busca garantir que as demandas das administrações municipais sejam consideradas no planejamento da nova gestão estadual.

A presença da AMM no processo tem como objetivo fortalecer o diálogo entre o Estado e os municípios, aproximando as decisões do governo da realidade enfrentada diariamente pelas prefeituras.

A Associação pretende contribuir tecnicamente para o diagnóstico da situação estadual e para a elaboração de propostas que considerem as necessidades dos municípios e os impactos das políticas públicas estaduais sobre a gestão local.

A comissão de transição será coordenada pelo vice-governador eleito, Luís Eduardo Falcão, ex-presidente da AMM. Os trabalhos envolvem o levantamento de informações e a discussão de temas estratégicos para a próxima administração estadual.

Defesa das pautas municipalistas será prioridade

Entre as prioridades da AMM está a apresentação de demandas que impactam diretamente a capacidade financeira e administrativa das prefeituras mineiras.

Um dos principais pontos de atenção são os efeitos das renúncias fiscais estaduais sobre as receitas municipais, além dos custos assumidos pelas administrações locais para manter serviços e estruturas vinculados ao Estado.

Essas questões afetam a capacidade dos municípios de garantir serviços essenciais à população, especialmente nas áreas de saúde, educação e infraestrutura.

Diante desse cenário, a entidade defende o diálogo permanente entre os entes federativos e a construção de soluções que promovam maior equilíbrio na distribuição de recursos e responsabilidades.

Para o presidente da AMM, Lucas Vieira, a participação na comissão de transição representa uma oportunidade de ampliar a presença dos municípios nas decisões estratégicas do Governo de Minas.

“Os municípios estão na linha de frente do atendimento à população e conhecem, na prática, os desafios e as necessidades de cada região. A presença da AMM nesse processo é fundamental para levar as demandas das prefeituras à mesa de discussão e contribuir para a construção de soluções que fortaleçam a gestão municipal e melhorem a vida dos cidadãos”, destaca.

Diálogo e cooperação entre Estado e municípios

A Associação Mineira de Municípios acompanhará os trabalhos da comissão de transição com o compromisso de contribuir para o planejamento da nova gestão estadual e fortalecer a cooperação entre o Governo de Minas e as prefeituras.

A entidade defende uma relação institucional permanente, baseada no diálogo, no equilíbrio federativo e no respeito às diferentes realidades regionais.

A participação da AMM também reforça seu papel como representante institucional do municipalismo mineiro e interlocutora das administrações municipais na defesa de políticas públicas mais eficientes e alinhadas às necessidades da população.

Planejamento estadual deve considerar a realidade das prefeituras

A atuação da entidade na comissão busca assegurar que as particularidades dos 853 municípios de Minas Gerais sejam consideradas nas decisões estratégicas da próxima administração estadual.

Entre os objetivos estão o fortalecimento da capacidade de investimento das prefeituras, a melhoria do planejamento municipal e a construção de condições para ampliar a qualidade dos serviços prestados à população.

Com a participação de Lucas Vieira, a AMM pretende contribuir para que o processo de transição contemple as demandas das diferentes regiões do estado e fortaleça a cooperação entre as administrações municipais e o Governo de Minas Gerais.