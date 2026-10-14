COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Três Marias terá empreendimento de R$ 600 milhões

Um protocolo de intenções firmado entre o governo de Minas Gerais e um empreendimento imobiliário em Três Marias, na região Central do Estado, pode gerar uma mudança intensa no município que abriga a represa de mesmo nome. O documento formalizou o apoio estatal à implantação da Península Três Marias, um condomínio de alto padrão que prevê investimentos de R$ 600 milhões em sua construção e promete transformar a cidade de Três Marias, com menos de 30 mil habitantes, em um novo polo de turismo de luxo. (Diário do Comércio)

https://diariodocomercio.com.br/negocios/governo-de-minas-tres-marias/

Imóvel abandonado pagará mais imposto

O município passa a contar com uma Política Municipal de Enfrentamento ao Abandono de Imóveis Urbanos, instituída pela Lei nº 10.168, de 8 de outubro de 2026. A legislação estabelece diretrizes e instrumentos para identificar, monitorar e enfrentar situações de abandono que possam comprometer a segurança, a saúde pública, a salubridade e a organização urbana. A iniciativa busca fortalecer a função social da propriedade, contribuindo para que imóveis urbanos abandonados possam ser regularizados, recuperados e, quando cabível, destinados a finalidades habitacionais, comunitárias, culturais ou de interesse público. (Poços Já)

https://pocosja.com.br/noticia/cidade/2026/10/14/quem-abandona-imovel-em-pocos-podera-pagar-mais-iptu-entenda-a-nova-lei/

Açucena se torna consorciado do Consormulti

Açucena, município localizado no Vale do Rio Doce, é o mais novo integrante do Consormulti. Sob a gestão do prefeito Raulisson Morais, a cidade passa a fazer parte do movimento Multi, que tem como objetivo fortalecer a cooperação entre os municípios e ampliar a capacidade das administrações públicas de desenvolver projetos e buscar soluções para as necessidades da população. A entrada do município representa mais um avanço na ampliação da presença do Consormulti no Vale do Rio Doce e reforça a importância da união entre os gestores públicos para enfrentar desafios comuns. (Jornal da Cidade)

https://jornaldacidadevalesdeminas.com/acucena-se-torna-o-mais-novo-municipio-consorciado-do-consormulti-e-fortalece-o-desenvolvimento-no-vale-do-rio-doce/

Araguari promove regularização fundiária

A Prefeitura de Araguari, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Habitação, realizará, no próximo sábado, 17 de outubro, às 10h, a entrega de títulos de Regularização Fundiária Urbana (REURB) aos moradores do Povoado de Barreiros. A ação representa mais uma etapa do trabalho desenvolvido pelo município para promover a regularização de imóveis e garantir segurança jurídica às famílias e tem como objetivo assegurar aos moradores o reconhecimento formal de seus direitos sobre os imóveis, proporcionando mais tranquilidade e segurança em relação à moradia. (Gazeta do Triângulo)

https://gazetadotriangulo.com.br/prefeitura-realiza-entrega-de-titulos-de-regularizacao-fundiaria-no-povoado-de-barreiros/

Porteirinha sedia Fórum da Mulher Empreendedora

Porteirinha viveu um dia especial dedicado ao protagonismo e ao fortalecimento feminino. O “1º Fórum da Mulher Empreendedora” reuniu mulheres de diversas cidades do Estado de Minas Gerais, entre elas, a presidente da Federaminas Mulher Bel Mendes, a Coordenadora da Gerência da Mulher e do Jovem Faemg/Senar MG Silvana Maria, Rosilene Melo da Associação Comercial de Pará de Minas, a presidente da Aciport – Associação Comercial e Industrial de Porteirinha, Verônica Oliveira Santos e as diretoras da Câmara da Mulher Empreendedora de Porteirinha. (Novo Jornal de Notícias)

https://novojornaldenoticias.com/noticias/porteirinha-sedia-1o-forum-da-mulher-empreendedora/

Itatiaiuçu seleciona planos populares

Os 23 Planos Populares construídos pelas comunidades atingidas de Itatiaiuçu entraram em uma nova etapa. Após a conclusão da fase de elaboração dos documentos, teve início a fase pré-executiva, na qual serão definidos os projetos técnicos, orçamentos e contratações necessários para transformar em ações concretas as 51 medidas de reparação coletiva previstas no TAC 2. Os planos foram elaborados de forma participativa por centenas de pessoas atingidas e reúnem propostas, prioridades e diretrizes definidas pelas próprias comunidades.

https://www.folhapovoitatiaiucu.com/reparacao-integral-planos-populares-entram-em-fase-pre-executiva

Teófilo Otoni faz Mostra Empreendedora

A Praça CEU das Artes, no bairro Viriato, em Teófilo Otoni, recebeu na quinta-feira (8) a 1ª Mostra Empreendedora do Espaço CEU das Artes. O evento teve como objetivo valorizar os talentos locais, incentivar a geração de renda e contribuir para o fortalecimento da economia do município. A programação reuniu produtos e serviços, comidas artesanais e manifestações culturais, criando um espaço de convivência, divulgação dos trabalhos e troca de experiências entre os participantes. (Diário Tribuna)

https://diariotribuna.com.br/?p=35602