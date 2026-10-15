Programa Parcerias Sustentáveis 2027, do Instituto AngloGold Ashanti, está com inscrições abertas até 6 de novembro e oferece apoio financeiro, capacitações, mentorias e acompanhamento técnico

Empreendedores de sete municípios de Minas Gerais podem se inscrever no Programa Parcerias Sustentáveis 2027, iniciativa do Instituto AngloGold Ashanti que oferece R$ 60 mil em recursos financeiros para negócios com impacto social, cultural ou ambiental.

As oportunidades são destinadas a empreendimentos de Caeté, Nova Lima, Raposos, Sabará, Barão de Cocais, Santa Bárbara e de territórios em situação de vulnerabilidade social de Belo Horizonte.

Além do investimento financeiro, os negócios selecionados terão acesso a capacitações, mentorias e acompanhamento técnico durante o ciclo anual do programa, com foco no fortalecimento da gestão e na ampliação do impacto das iniciativas.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela plataforma Prosas, até o dia 6 de novembro de 2026, às 17h.

Para conferir as regras e realizar a inscrição, clique aqui.

Programa já apoiou mais de 300 iniciativas

O Programa Parcerias Sustentáveis completa 16 anos de atuação, com mais de 300 iniciativas apoiadas, alcançando diretamente mais de 250 mil pessoas e acumulando investimentos superiores a R$ 17 milhões.

A iniciativa busca fortalecer negócios que contribuam para a geração de renda, a inclusão produtiva e o desenvolvimento sustentável dos territórios onde a AngloGold Ashanti atua.

Podem participar pessoas jurídicas, incluindo Microempreendedores Individuais (MEIs), microempresas, associações e cooperativas.

Para concorrer, os projetos devem estar relacionados a pelo menos um dos cinco eixos do programa:

- Desenvolvimento Comunitário, Territorial e da Diversidade;

- Cultura, Patrimônio e Identidade Local;

- Gastronomia e Agroindústria Artesanal;

- Turismo Sustentável e de Experiência;

- Negócios Inovadores e Inclusivos.

Seleção terá duas etapas

O processo seletivo do Parcerias Sustentáveis 2027 será realizado em duas etapas.

Na primeira fase, as propostas passarão por uma análise documental e técnica, que considerará critérios como alinhamento aos eixos do programa, viabilidade e potencial de impacto.

Os projetos classificados avançarão para a segunda etapa, que prevê uma apresentação presencial a uma banca avaliadora, formada por representantes da AngloGold Ashanti e dos municípios participantes.

Os empreendimentos selecionados receberão R$ 60 mil e participarão de uma jornada de desenvolvimento ao longo de 2027.

As capacitações e mentorias serão adaptadas ao estágio de cada negócio, abordando temas como gestão, finanças, sustentabilidade, comunicação e articulação em rede.

O acompanhamento técnico será realizado com base em metas estabelecidas em conjunto com cada iniciativa.

Apoio busca fortalecer negócios e gerar oportunidades de renda

Para o diretor de Comunicação, Comunidades e Relacionamento Governamental da AngloGold Ashanti, Fernando Cláudio, a combinação de recursos financeiros, conhecimento e acompanhamento técnico é fundamental para impulsionar o desenvolvimento dos empreendimentos locais.

“Nosso objetivo é potencializar as iniciativas já existentes nas comunidades, criando condições para que empreendimentos sociais locais possam se desenvolver, ampliar sua capacidade de atuação e gerar novas oportunidades de trabalho e renda. Ao combinar apoio financeiro e capacitação em gestão, contribuímos por uma maior sustentabilidade dos empreendimentos, ampliando o impacto social”, destaca.

Além do ciclo de desenvolvimento previsto para 2027, os empreendimentos de destaque poderão avançar para uma etapa de aceleração em 2028, com possibilidade de receber novo apoio.

Negócio social de Belo Horizonte integra o programa

Entre as iniciativas que participam atualmente do Parcerias Sustentáveis está o Pão de Queijo do Fred, empreendimento social localizado no Morro das Pedras, em Belo Horizonte.

O negócio é voltado à produção sustentável de pão de queijo artesanal, à geração de renda e à valorização da cultura mineira.

A iniciativa exemplifica o perfil de empreendimento apoiado pelo programa, que busca estimular atividades econômicas capazes de contribuir para o desenvolvimento das comunidades.

Instituto AngloGold Ashanti amplia investimentos sociais

Criado em fevereiro de 2025, o Instituto AngloGold Ashanti Brasil consolida e amplia a estratégia de atuação social da empresa no país.

A instituição tem como foco o desenvolvimento sustentável das comunidades onde a AngloGold Ashanti atua, além do fortalecimento de iniciativas nas áreas cultural, educacional, esportiva e ambiental.

Em 2025, o Instituto apoiou mais de 40 projetos e iniciativas sociais, com investimentos superiores a R$ 13 milhões.

Para 2026, a AngloGold Ashanti dobrou o investimento social, destinando R$ 30 milhões a 70 projetos em Minas Gerais.

Serviço

Programa Parcerias Sustentáveis 2027

Inscrições: gratuitas, até 6 de novembro de 2026, às 17h.

Municípios contemplados: Caeté, Nova Lima, Raposos, Sabará, Barão de Cocais, Santa Bárbara e territórios em vulnerabilidade social de Belo Horizonte.

Quem pode participar: MEIs, microempresas, associações, cooperativas e outras pessoas jurídicas que atendam aos critérios do programa.

Apoio financeiro: R$ 60 mil por empreendimento selecionado.

Benefícios adicionais: capacitações, mentorias e acompanhamento técnico durante 2027, com possibilidade de participação em um ciclo de aceleração em 2028.

Inscrições e informações: Acesse a plataforma oficial do Programa Parcerias Sustentáveis.