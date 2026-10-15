COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Governo recebe propostas do Pacto por Minas

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe, entregou ao governador eleito, Cleitinho Azevedo (Republicanos), o Pacto por Minas 2026. O encontro ocorreu na última terça-feira (13), na sede da entidade, e marcou a apresentação das demandas do setor industrial para o próximo governo estadual. O pacto reúne sugestões para diferentes áreas da administração pública. A iniciativa busca contribuir para a formulação de políticas que favoreçam a competitividade de Minas Gerais, estimulem investimentos e ampliem a geração de empregos. (Cidade Conecta)

https://www.cidadeconecta.com/noticias/atualidades/pacto-por-minas-2026-reune-propostas-da-industria-para-governo-de-cleitinho/

Projeto de trincheira acompanhado pelo MPF

As tratativas para a construção de uma passagem subterrânea sob a linha férrea em Arcos passaram a ser acompanhadas formalmente pelo Ministério Público Federal (MPF). O projeto prevê uma ligação viária entre o Jardim Bela Vista, bairros próximos e a região central do município. A informação foi divulgada pela Prefeitura de Arcos durante entrevista do prefeito Wellington Roque. (Correio do Centro Oeste)

https://www.jornalcco.com.br/projeto-de-trincheira-sob-linha-ferrea-em-arcos-passa-a-ter-acompanhamento-do-mpf

Pesquisas de terras raras em Patrocínio

Documentos oficiais confirmam a realização de pesquisas de terras raras e nióbio no Projeto Serra Negra, que abrange áreas de Patrocínio e Guimarânia, com a participação da australiana Oceana Metals e da canadense Energold Drilling. A apuração jornalística detalha o andamento dos estudos minerais que ocorrem na zona rural dos dois municípios. O comunicado oficial foi publicado na Bolsa de Valores da Austrália pela empresa Oceana no dia 8 de outubro deste ano. Os trabalhos de sondagem começaram no início de setembro com a previsão de cerca de 20 mil metros de perfurações na área. (Jornal de Patrocínio)

https://www.jornaldepatrocinio.com/documentos-confirmam-realizacao-de-pesquisas-de-terras-raras-e-niobio-por-multinacionais-em-patrocinio

Formação musical no Sul de Minas

O Programa de Formação Musical do Sebrae Minas chega a quatro cidades do Sul de Minas com o objetivo de transformar talento musical em oportunidades de negócio, ampliar público e fortalecer a atuação de artistas e grupos culturais no mercado. As atividades começam em Poços de Caldas nesta quinta (15/10) e seguem até o dia 21, passando também por Boa Esperança, Varginha e Três Pontas. Realizada em parceria com a Orquestra Ouro Preto, a iniciativa oferece capacitações gratuitas para músicos, bandas, duplas, escolas de música e profissionais do setor cultural. (O Debate)

https://www.odebatenoticias.com.br/post/sebrae-minas-leva-forma%C3%A7%C3%A3o-gratuita-para-profissionais-da-m%C3%BAsica-a-quatro-cidades-do-sul-de-minas

Caeté pode ganhar escola técnica

A Prefeitura de Caeté iniciou discussões com o Sebrae para ampliar as ações de empreendedorismo, capacitação profissional e fortalecimento do comércio local. A reunião foi realizada na quinta-feira (8), com a participação do prefeito Alberto Pires, representantes do Sebrae, secretários municipais de Meio Ambiente, Educação e Planejamento e o diretor da FEC. Entre os assuntos discutidos estão a oferta de cursos e capacitações para comerciantes e empreendedores do município, com o objetivo de ampliar conhecimentos e melhorar a gestão dos negócios. (Jornal Opinião)

https://www.opiniaocaete.com.br/caete-pode-ganhar-escola-tecnica-para-ampliar-qualificacao-profissional/

Confiança do comércio cai em setembro

A confiança dos empresários do comércio recuou em setembro e ficou abaixo da faixa que indica otimismo, em um cenário de avaliações negativas sobre a economia brasileira e o desempenho atual do setor. O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec), calculado pelo Núcleo de Estudos Econômicos e de Inteligência da Fecomércio MG, caiu de 102,5 pontos, em agosto, para 94,7 pontos no mês passado. (Balcão News)

https://balcaonews.com.br/2026/10/14/confianca-dos-empresarios-do-comercio-cai-em-setembro-em-minas-gerais/

Unelagos defende Lei Mar de Minas

A Unelagos reforçou a mobilização em defesa dos lagos de Furnas e Peixoto e destacou a importância do Projeto de Lei 2130/2024, conhecido como Lei Mar de Minas. Em publicação nas redes sociais, a entidade convocou cidadãos, movimentos de defesa, empreendedores e lideranças políticas a se unirem em torno da proposta. Segundo a publicação, o projeto é considerado uma ferramenta jurídica para contribuir com a estabilidade dos níveis de água dos reservatórios, proteger a economia regional e reduzir os prejuízos associados ao rebaixamento das águas. (Últimas Notícias)

https://ultimasnoticias.inf.br/noticia/unelagos-se-mobiliza-em-busca-de-aprovacao-da-lei-mar-de-minas/