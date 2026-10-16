Iniciativa prevê incentivo para instalação de sistemas de energia solar com baterias e busca ampliar a eficiência energética no campo

O Sistema Faemg Senar e a Cemig deram mais um passo para o desenvolvimento energético do campo no estado. Nesta quarta-feira (14/10), durante a Reunião Geral da Diretoria do Sistema Faemg Senar, foi realizada a assinatura simbólica do documento do programa Cemig Agro Solar 24h, iniciativa que busca ampliar o acesso à energia solar com armazenamento em baterias, especialmente para pequenos produtores.

O programa prevê investimentos para incentivar a implantação dos sistemas em propriedades rurais de Minas Gerais. Por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Cemig, os produtores selecionados poderão receber incentivo financeiro de até 60% do valor de aquisição dos equipamentos.

A tecnologia permite armazenar a energia gerada durante o dia para utilizá-la em períodos de maior consumo, contribuindo para a redução dos custos com eletricidade, a melhoria da eficiência energética e a segurança do fornecimento em situações de interrupção. O projeto tem como público prioritário os produtores de leite que produzem menos de mil litros por dia, mas não se restringe a essa atividade.

Para o presidente do Sistema Faemg Senar, Antônio de Salvo, a parceria representa um avanço no atendimento às necessidades do setor rural e reforça a importância de políticas voltadas especificamente para os produtores.

“Esse ciclo de investimentos que a Cemig está promovendo vai mudar a energia elétrica em Minas Gerais e, com isso, dará o fôlego que precisamos para crescer. Espero que continue e que esse modelo de atendimento mais individualizado ao produtor rural possa ser multiplicado para outros estados”, destacou.

Para o vice-presidente de Relações Institucionais da Cemig, Marcos Montes Cordeiro, o Solar 24h representa mais um avanço na parceria com o Sistema Faemg Senar para atender às demandas do meio rural.

“O Cemig Agro nasceu para aproximar a companhia dos produtores rurais e entender as necessidades do setor. Com o Solar 24h, avançamos nessa missão, levando uma alternativa para melhorar a eficiência energética das propriedades, especialmente dos pequenos produtores de leite. É mais uma etapa de um trabalho construído em parceria para fortalecer o campo mineiro”, afirmou.

A assinatura foi conduzida pelo gerente de Eficiência Energética da Cemig, Thiago Batista, e assinaram também o documento os parceiros responsáveis pela execução do projeto: Eduardo Jansen Costa, diretor de Novos Negócios da Publikimagem Projetos e Marketing Ltda., e Odair Deters, gerente de Eficiência Energética da 3E Eficiência Energética Ltda.

Cemig Agro: parceria que aproxima a energia do campo

O programa Cemig Agro foi lançado em junho de 2024, com a criação de um canal direto de relacionamento entre a concessionária e os produtores rurais e associações. A iniciativa também integra uma estratégia de investimentos para melhorar a infraestrutura e o fornecimento de energia elétrica no meio rural.

O lançamento do Cemig Agro marcou o início de uma nova etapa no relacionamento entre a companhia e o setor rural, com atendimento mais próximo e iniciativas voltadas às necessidades específicas do campo.