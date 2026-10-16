COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Autorizada nova subestação em Ituiutaba

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) deu um passo fundamental para ampliar a capacidade energética no Triângulo Mineiro. O órgão regulador declarou de utilidade pública o terreno necessário para a implantação da subestação Ituiutaba 4, projeto sob responsabilidade da Cemig Distribuição S.A. no município de Ituiutaba. A medida autoriza formalmente a desapropriação da área e viabiliza o avanço das obras estruturais no município. Além disso, a iniciativa integra o plano de modernização e fortalecimento das redes de transmissão do Pontal do Triângulo. (O Regionalzão)

https://regionalzao.com.br/economia/aneel-autoriza-nova-subestacao-em-ituiutaba-da-cemig/

Estudante ganha ponto por ato pró Lula

O prefeito de Carmo do Rio Claro, Filipe Carielo, publicou um vídeo nas redes sociais em que denuncia a existência de vantagens acadêmicas para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais que participaram de uma passeata pró-Lula na semana passada, que saiu de uma das dependências da unidade, percorreu a avenida Avelino Maia, Barão de Passos e terminou na praça Geraldo Maia. O prefeito, considerado bolsonarista, classificou a situação como grave e afirmou que o caso “tem que ser apurado pelas autoridades”. (Observo)

https://www.observo.com.br/prefeito-de-carmo-denuncia-que-alunos-da-uemgpassos-receberam-vantagens-academicas-para-participar-de-ato-pro-lula

Prefeito denunciado por sonegar documentos

O prefeito de Rio Preto, na Zona da Mata mineira, Antonio Marcio Vieira, foi denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais por supostamente deixar de fornecer documentos requisitados para uma investigação sobre possíveis irregularidades na contratação de monitores escolares pelo município. O chefe do Executivo municipal teria descumprido, de forma deliberada e sem justificativa, solicitações para apresentar a íntegra do Processo Administrativo nº 031/2023. A documentação era considerada necessária para a apuração da regularidade do Edital de Credenciamento, utilizado pela Prefeitura para contratar monitores escolares. (Tribuna de Minas)

https://tribunademinas.com.br/noticias/regiao/15-10-2026/rio-preto-prefeito.html

Duplicação da BR-040 começa em Congonhas

As obras de duplicação de cerca de 10 quilômetros da BR-040, em Congonhas, na Região Central de Minas Gerais, têm início oficial nesta quarta-feira (14). O investimento previsto é de R$ 74,2 milhões, com conclusão estimada para agosto de 2027. O trecho entre os quilômetros 602 e 612 já possui duas faixas de circulação em cada sentido, mas não conta com acostamentos nem barreiras físicas para separar os veículos que trafegam em direções opostas. (Portal 14 B)

https://portal14b.com.br/Publicacao.aspx?id=706229

Pouso Alegre tem R$ 441 milhões em investimentos

A Prefeitura de Pouso Alegre apresentou um balanço das ações, investimentos, entregas e resultados registrados em 2026, ano em que o município completa 178 anos. Entre os principais números divulgados está o volume aplicado em três áreas consideradas estratégicas no primeiro semestre deste ano. Segundo a prestação de contas, Saúde, Educação e Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos somaram mais de R$ 441 milhões em investimentos. Foram R$ 197,3 milhões na Saúde, R$ 136,4 milhões na Educação e R$ 108,3 milhões em Infraestrutura. (Pouso Alegre em Foco)

https://pousoalegreemfoco.com.br/noticia/4866/pouso-alegre-soma-mais-de-r-441-milhoes-em-investimentos-saude-educacao-e-infraestrutura

Mineração suspende operações e inicia demissões

A JMN Mineração, integrante do Grupo J. Mendes, paralisou por tempo indeterminado as suas atividades na unidade situada entre Desterro de Entre Rios e Piracema. As demissões de colaboradores começaram no dia 6 de outubro, seguidas do fecho das operações no dia seguinte, 7 de outubro. A suspensão — que afeta aproximadamente 10% da produção total de minério de ferro do grupo — foi justificada pelo aumento dos custos logísticos, pela perda de competitividade e pelas condições adversas do mercado. A empresa assegura o cumprimento de todos os direitos trabalhistas e afirma que prestará auxílio na recolocação profissional dos trabalhadores afetados. (Folha do Povo)

https://www.folhapovoitauna.com.br/jmn-mineracao-suspende-operacoes-e-inicia-demissoes-no-centro-de-minas

Instituto busca parcerias sustentáveis

Estão abertas as inscrições para o Programa Parcerias Sustentáveis 2027, iniciativa do Instituto AngloGold Ashanti voltada ao fortalecimento de empreendimentos com impacto social, cultural, ambiental e econômico nos territórios onde a empresa atua. Sabará está entre os municípios contemplados pelo edital. Podem participar MEIs, microempresas, associações e cooperativas com propostas destinadas às comunidades de Sabará, Caeté, Nova Lima, Raposos, Barão de Cocais, Santa Bárbara e territórios em vulnerabilidade social de Belo Horizonte. (Folha de Sabará)

https://folhadesabara.com.br/noticia/59801/parcerias-sustentaveis-2027-abre-inscricoes-com-apoio-de-ate-r-60-mil