COLUNA MG

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Montes Claros abre 1.853 empresas em 9 meses

Montes Claros registrou a abertura de 1.853 empresas entre janeiro e setembro de 2026 e ocupa a quinta posição entre os municípios mineiros com maior número de novos negócios no período. Os dados da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg) mostram a movimentação da atividade empresarial na maior cidade do Norte de Minas, que permanece entre os principais polos de empreendedorismo do estado. No ranking estadual, Montes Claros aparece atrás de Belo Horizonte, que lidera com 25.193 novas empresas, Uberlândia, com 5.460, Contagem, com 3.068, e Juiz de Fora, com 2.510 registros. (Gazeta Norte Mineira)

https://gazetanm.com.br/montes-claros-abre-1-853-empresas-em-nove-meses-e-fica-entre-as-cinco-cidades-que-mais-empreendem-em-minas/

Ex-integrantes da gestão Falcão na transição

O vice-governador eleito Luís Eduardo Falcão terá participação central na montagem do próximo Governo de Minas. Além de coordenar a transição entre a gestão de Mateus Simões e o governo de Cleitinho Azevedo, o ex-prefeito de Patos de Minas indicou uma equipe com 21 integrantes para levantar e organizar informações da administração estadual. Entre os indicados estão dois nomes que fizeram parte diretamente da administração de Falcão em Patos de Minas. (Patos Notícias)

https://patosnoticias.com.br/ex-integrantes-da-gestao-falcao-vao-atuar-na-transicao-de-cleitinho/

Lula ameaça paralisar obras federais em Minas

No solo mineiro de Juiz de Fora, nesta sexta-feira, o presidente Lula ameaçou paralisar as obras federais em Minas Gerais se o governador eleito Cleitinho Azevedo continuar apoiando Flávio Bolsonaro para presidente. “Ele não precisa me apoiar. Ele só tem que ficar quietinho, porque ele só tem a ganhar no final das eleições”, ameaçou o candidato do PT à reeleição presidencial. Antes, Lula afirmou que a única chance de Cleitinho ter “as obras acontecendo” em Minas é ele vencer o segundo turno com Flávio Bolsonaro. “Se a gente não ganha, tudo que tá investido em Minas Gerais vai ser paralisado. Isso aqui vai ficar um cemitério de obras” – ameaçou Lula. (Jornal da Manhã)

https://www.jmonline.com.br/colunas/alternativa/lula-ameaca-paralisar-obras-federais-em-minas-gerais-1.675819

Deputados de olho nas prefeituras de Contagem, Ipatinga e MOC

Após a realização do segundo turno da campanha à Presidência da República deste ano, os movimentos de alguns parlamentares vão começar a delinear o âmbito da política mineira, em projetos perpassando pelo jogo a ser jogado sob o comando de determinados deputados federais. Na semana passada, já era visível a inquietação de setores interessados nas disputas pelas grandes prefeituras do Estado, e isso já tem sido amplamente propalado nos corredores da Assembleia Legislativa. (Edição do Brasil)

https://edicaodobrasil.com.br/principais/deputados-federais-estao-de-olho-na-sucessao-as-prefeituras-de-contagem-ipatinga-e-moc/

Araxá recebe tributo parcelado no cartão

Os contribuintes de Araxá contam com uma nova facilidade para regularizar os tributos municipais. A Prefeitura implementou a modalidade de pagamento por meio de cartão de crédito, com possibilidade de parcelamento em até 12 vezes. A medida abrange o IPTU, o ITBI, taxas municipais e débitos já inscritos em Dívida Ativa. A novidade é fruto de uma ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento e a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia. De acordo com o secretário de Fazenda e Planejamento, Arnildo Antônio Morais, a iniciativa visa flexibilizar o orçamento das famílias e facilitar a quitação de pendências financeiras com o município. (Clarim Net)

https://clarim.net.br/prefeitura-de-araxa-passa-a-aceitar-pagamento-de-iptu-itbi-e-divida-ativa-com-cartao-de-credito-em-ate-12-vezes/

Paraíso discute regras para bicicletas e patinetes

A circulação de bicicletas elétricas, patinetes e outros equipamentos de mobilidade individual motivou debate na Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso durante audiência pública realizada na terça-feira, 13 de outubro. A preocupação com acidentes, a presença de crianças e adolescentes utilizando tais veículos no trânsito e os limites legais da fiscalização estiveram no centro das manifestações. (Jornal do Sudoeste)

https://jornaldosudoeste.com.br/noticia_detalhe.php?id=222234