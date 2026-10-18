A articulação entre instituições públicas e privadas é o primeiro passo para transformar o potencial da região Central de Minas Gerais em oportunidades concretas de desenvolvimento. Com esse objetivo, foi realizada, nesta terça-feira (13/10), a primeira reunião da Câmara Técnica da Central Mineira, iniciativa que busca integrar parceiros, identificar demandas e estabelecer ações para impulsionar a produção e a economia regional.

O movimento Central Mineira foi fundamentado em estudos da Embrapa Milho e Sorgo, que identificaram oportunidades para o desenvolvimento sustentável da região, considerando características como fertilidade do solo, disponibilidade hídrica, condições topográficas, logística e potencial tecnológico. A partir do estudo, foi elaborado o decreto do Governo de Minas Gerais que prevê a construção de estratégias conjuntas para fortalecer as cadeias produtivas e integrar a produção agropecuária à agroindústria.

Durante a reunião, o presidente do Sistema Faemg Senar, Antônio de Salvo, destacou o início de uma nova etapa para a iniciativa, com a mobilização de diferentes instituições em torno de objetivos comuns.

“A região Central Mineira, hoje, definitivamente, começa a dar os primeiros passos para avançar. Reunimos diversos parceiros, para trabalharmos juntos pelo desenvolvimento dessa região tão importante para Minas Gerais. Vamos liderar essa Câmara Técnica e iniciar os trabalhos para que, já no próximo ano, possamos trazer novas oportunidades e produtos capazes de impulsionar o desenvolvimento regional”, afirmou.

O Sistema Faemg Senar terá papel estratégico na condução dos trabalhos, contribuindo para que as propostas avancem do planejamento à execução. A atuação conjunta busca transformar o potencial identificado pelos estudos em iniciativas efetivas, com definição de prioridades, mobilização de parceiros e desenvolvimento de projetos estruturantes.

Para o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, Thales Fernandes, a Câmara Técnica será um espaço de articulação para organizar as ações necessárias à implementação da política pública. “Vamos tirar o decreto do papel e colocar ele pra rodar junto com os parceiros para que a região Central Mineira realmente venha a produzir, seja um exemplo pra Minas Gerais dentro do fortalecimento do agro que nós temos hoje”, destacou.

O secretário também ressaltou as oportunidades de integração entre a produção regional e a agroindústria, com destaque para a produção de grãos e o potencial de diversificação das atividades agropecuárias. Entre as possibilidades estão o fornecimento de matéria-prima para a indústria de ração da Cooperativa Central dos Produtores Rurais (CCPR), em Curvelo, além do desenvolvimento de outras cadeias produtivas, como a fruticultura e a cafeicultura de conilon.

A contribuição da pesquisa e da transferência de tecnologia será fundamental para orientar as decisões e apoiar os produtores na adoção de soluções adequadas às características da região. Frederico Botelho, chefe-adjunto de Transferência de Tecnologia da Embrapa Milho e Sorgo, reforçou o potencial identificado nos estudos e a importância da atuação integrada.

“A Embrapa já demonstrou inicialmente, nos estudos que nós temos, um grande potencial ainda adormecido nessa região. Nós temos potencial de solo, hídrico e potencial tecnológico, dos quais as pesquisas já mostram diversas tecnologias que podem impulsionar o setor agropecuário nessa região”, afirmou. Segundo Botelho, a instituição contribuirá para o desenvolvimento tecnológico e econômico da Central Mineira, aproximando o conhecimento científico das necessidades do setor produtivo.

Ações prioritárias

A primeira reunião também estabeleceu frentes de trabalho para orientar a atuação da Câmara Técnica. As prioridades incluem a integração institucional, a priorização de demandas, a elaboração do Plano de Desenvolvimento, a condução de projetos estruturantes, a geração de inteligência territorial e a criação de unidades demonstrativas e de difusão.

Entidades convidadas

Foram convidadas para a reunião as seguintes instituições: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa); Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede); Embrapa Milho e Sorgo; Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG); Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge); Associação Mineira de Municípios (AMM); Cooperativa Central dos Produtores Rurais (CCPR); Sebrae Minas; Associação dos Avicultores de Minas Gerais (Avimig); Associação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais (Asemg); Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais (Ocemg); VLI; Cemig; Sicoob Crediminas; e Banco do Brasil.