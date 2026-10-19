Imagem: Divulgação FIEMG

Com 191 estandes e expectativa de receber mais de 5 mil pessoas, evento será realizado de 20 a 22 de outubro, no BH Shopping, com foco na valorização da moda e da produção mineira

A 36ª edição do Minas Trend chega a Belo Horizonte com expectativa de movimentar mais de R$ 40 milhões em negócios e receber um público superior a 5 mil pessoas. Promovido pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), o evento será realizado de 20 a 22 de outubro, no Piso Ouro Preto do BH Shopping, reunindo 191 estandes e 100 marcas de diferentes segmentos da moda.

Com o tema “Made in Minas”, a edição destaca a força da produção mineira e o potencial da indústria da moda para gerar negócios, ampliar mercados e valorizar a criatividade.

Voltado à temporada outono/inverno 2027, o Minas Trend reúne representantes dos segmentos de vestuário, moda infantil, bolsas e calçados, joias e bijuterias.

A proposta é aproximar fabricantes, marcas e compradores, criando oportunidades comerciais e fortalecendo a cadeia produtiva da moda. Além da apresentação de coleções, o evento funciona como uma plataforma de conexões entre a indústria e o varejo, contribuindo para ampliar a competitividade das empresas participantes.

Minas Trend Kids e Moda Alagoas são destaques da programação

Entre as atrações desta edição está o Minas Trend Kids, que contará com 21 marcas dedicadas à moda infantojuvenil.

O espaço busca valorizar a criatividade, a fantasia e a experimentação presentes no universo infantil, além de proporcionar maior visibilidade às empresas e estimular oportunidades de negócios.

A programação também inclui um desfile exclusivo de moda infantojuvenil, direcionado aos participantes do Minas Trend.

Outro destaque será o desfile Moda Alagoas, que amplia a diversidade de referências criativas presentes no evento e promove o intercâmbio entre diferentes polos de produção da moda brasileira.

Topázio imperial ganha destaque em exposição de joias

A valorização das riquezas naturais e da identidade mineira também estará presente no Minas Trend 36, por meio de uma exposição dedicada ao topázio imperial.

Promovida pelo Sindicato das Indústrias de Joias, Bijuterias, Folheados e Gemas de Minas Gerais (Sindijoias), a mostra reunirá 10 expositores de quatro estados brasileiros, que apresentarão diferentes interpretações da gema e suas possibilidades de aplicação na criação de joias.

As pedras utilizadas nas peças foram doadas pela empresa Empire Mineração.

Segundo o presidente do Sindijoias, Murilo Graciano, a iniciativa busca valorizar a riqueza mineral de Minas Gerais e a capacidade criativa dos profissionais da joalheria.

“Demos total liberdade para que os expositores explorassem o potencial do topázio imperial de acordo com a identidade e a criatividade de cada marca, valorizando diferentes técnicas, estilos e interpretações dessa gema tão representativa de Minas Gerais. A proposta é mostrar a versatilidade e a beleza do topázio imperial, reunindo peças que traduzem o talento, a originalidade e a excelência da joalheria mineira.”

Para Graciano, a exposição também representa uma oportunidade de ampliar a visibilidade da produção joalheira e destacar o valor agregado pelo design e pela inovação.

“Mais do que uma exposição, queremos proporcionar ao público do Minas Trend uma experiência que evidencie a riqueza das nossas gemas, a capacidade criativa dos profissionais do setor e o valor agregado que o design e a inovação conferem às joias. É também uma oportunidade de fortalecer a identidade da joalheria mineira e ampliar a visibilidade de um patrimônio mineral que é motivo de orgulho para o nosso estado”, destaca.

“Made in Minas” valoriza a indústria e a identidade mineira

Com o conceito “Made in Minas”, a 36ª edição reforça a qualidade, a elegância e a identidade da moda produzida no estado.

A proposta evidencia o trabalho conjunto de indústrias, sindicatos, marcas e lojistas, que contribuem para o desenvolvimento do setor e para a consolidação de Minas Gerais como referência no mercado da moda.

Ao reunir diferentes segmentos em um mesmo ambiente de negócios, o Minas Trend fortalece a integração da cadeia produtiva, estimula novas parcerias comerciais e amplia a visibilidade das marcas participantes.

A expectativa de superar R$ 40 milhões em negócios evidencia o potencial econômico da edição e sua importância como vitrine para a indústria da moda.

Serviço

Minas Trend 36: Made in Minas

Temporada: Outono/inverno 2027

Data: 20 a 22 de outubro de 2026

Local: BH Shopping, Piso Ouro Preto, Belo Horizonte (MG)

Horários:

- 20 e 21 de outubro: das 10h às 20h

- 22 de outubro: das 10h às 17h

Programação: Exposição Topázio Imperial, desfile Moda Alagoas e desfile Minas Trend Kids. Os desfiles fazem parte da programação fechada para participantes do evento.

Para conferir mais informações sobre o Minas Trend 36, clique aqui.

O Minas Trend é uma realização do Sistema FIEMG, com apoio máster do Sebrae Minas, patrocínio bronze da Serras Mar de Minas e apoio da 98News, Casa e Decoração Móveis em Alumínio, Clara Água Mineral, FireFly, Gellak, Golden Air e Glori.

Denise Lucas

Imprensa FIEMG