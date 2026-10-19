COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Cleitinho herdará déficit de R$ 10,5 bilhões

A equipe de transição do governador eleito Cleitinho Azevedo acendeu o sinal de alerta máximo diante do déficit deixado nas contas públicas de Minas Gerais. O Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2027, encaminhado pelo governador Mateus Simões à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, prevê receitas de R$ 144,99 bilhões e despesas de R$ 155,50 bilhões, um déficit projetado de R$ 10,5 bilhões logo no primeiro ano da nova gestão. O valor equivale a 7,2% de toda a arrecadação prevista e, segundo especialistas, pode comprometer investimentos, serviços públicos e até o pagamento da folha. (Diário do Comércio)

https://diariodocomercio.com.br/politica/especialistas-deficit-fiscal-minas/

Eleições 2026 fortalecem vereadores de JF

Seis vereadores de Juiz de Fora entraram nas Eleições 2026 em busca de uma vaga na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) ou na Câmara dos Deputados. Dois conseguiram: Roberta Lopes (PL) e Sargento Mello-Casal (PL). Para os outros quatro, a disputa terminou sem mandato novo, mas com mais votos, exposição e um teste do alcance de suas bases eleitorais. Na avaliação de pesquisadores, os resultados também ajudam a projetar os movimentos políticos da cidade para 2028. (Tribuna de Minas)

https://tribunademinas.com.br/noticias/politica/eleicoes-2026/11-10-2026/eleicoes-2026-fortalecem-vereadores-de-jf-e-ja-projetam-disputa-de-2028-avaliam-pesquisadores.html

Santa Rita ganha uma ponte estratégica

Sediada em Santa Rita do Sapucaí, a LP Comex atua como uma ponte estratégica entre empresários brasileiros e o mercado chinês. Especializada em importação por encomenda e assessoria completa, a empresa simplifica processos burocráticos, tributários e logísticos, permitindo que o empresário foque no crescimento do seu negócio. Com uma equipe que mantém presença constante na China para garantir qualidade e segurança nas operações, a LP Comex transforma a complexidade do comércio exterior em vantagem competitiva para quem empreende no sul de Minas e em todo o Brasil. (Varginha Digital)

https://varginhadigital.com.br/publicidade/lp-comex-santa-rita-do-sapucai/

Valadares debate impactos do El Niño

A possibilidade de ocorrência de um El Niño muito forte no segundo semestre de 2026 já acendeu o alerta em órgãos de proteção e defesa civil para diferentes cenários climáticos que podem afetar Governador Valadares e a região do Vale do Rio Doce. Diante desse cenário, a Prefeitura de Governador Valadares, por meio da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, reforça o monitoramento e orienta a população sobre os possíveis efeitos do fenômeno e a importância da prevenção. Segundo o planejamento apresentado pela Defesa Civil Municipal, informações da Noaa e do Instituto Nacional de Meteorologia indicam probabilidade superior a 90% de ocorrência de um El Niño muito forte até novembro de 2026. (Jornal da Cidade)

https://jornaldacidadevalesdeminas.com/el-nino-conheca-os-possiveis-impactos-em-valadares-e-como-se-prevenir/

Cooperativas formam novos empreendedores

Com seus pouco mais de sete mil habitantes, São Roque de Minas é conhecida nacionalmente como porta de entrada para o Parque Nacional da Serra da Canastra e quem a visita não imagina que está numa região de uma das maiores experiências de educação empreendedora ligada ao cooperativismo de Minas Gerais e do Brasil. Desde 2013, 120 escolas municipais e estaduais de 17 municípios participam de ações de empreendedorismo e cooperativismo que constam em suas matrizes curriculares. As ações já alcançaram mais de 60 mil crianças e jovens que, desde cedo, aprendem sobre educação financeira, gestão de negócios, investimentos, cooperação e coletividade. (Observo)

https://www.observo.com.br/cooperativas-mirins-da-regiao-formam-novos-empreendedores-em-minas-gerais

Orçamento de Uberaba pode chegar a R$ 2,96 bi

A Prefeitura Municipal protocolou na Câmara de Vereadores a proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA) que define o orçamento de Uberaba para 2027. O projeto prevê uma receita e despesa estimada em R$ 2,963 bilhões para o próximo exercício. O texto começou a tramitação legislativa e os parlamentares devem concluir a votação até o fim de dezembro deste ano em Uberaba. Quatro áreas estratégicas concentram aproximadamente 76% de todos os recursos da cidade. A Saúde lidera o montante com R706,9milhões. Em seguida aparecem o Saneamento com R 595,7 milhões, a Educação com R563,8milhões e a Previdência Social com R 388,7 milhões. (O Regionalzão)

https://regionalzao.com.br/economia/orcamento-de-uberaba-para-2027-pode-chegar-a-r-296-bilhoes/