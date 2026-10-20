Planta industrial Greentech da companhia no Vale do Jequitinhonha. Foto: Sigma Lithium divulgação

Companhia destaca impacto econômico em 12 municípios, cerca de 19 mil empregos diretos e indiretos e meta de alcançar 330 mil toneladas de produção até 2027.

Planta industrial Greentech da companhia no Vale do Jequitinhonha. Foto: Sigma Lithium divulgação

Agência Minera Brasil

A retomada das operações de mineração e beneficiamento da Sigma Lithium, no complexo Grota do Cirilo, entre Araçuaí e Itinga, no Norte de Minas Gerais, abre perspectivas de um novo ciclo de crescimento econômico no Vale do Jequitinhonha, uma das regiões que mais têm atraído investimentos na produção de minerais estratégicos para a transição energética no Brasil.

A companhia anunciou, em 6 de outubro, a retomada das atividades após decisão do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF6) que restabeleceu licenças ambientais do empreendimento. A medida reverteu parcialmente os efeitos de uma decisão da Justiça Federal de primeira instância que havia determinado a suspensão das autorizações ambientais da companhia.

A decisão, proferida pela desembargadora federal Mônica Sifuentes, levou em consideração, entre outros aspectos, os impactos econômicos que uma paralisação prolongada poderia provocar no Vale do Jequitinhonha.

Segundo a Sigma Lithium, suas atividades e a cadeia econômica associada ao empreendimento sustentam aproximadamente 19 mil empregos diretos e indiretos, com reflexos sobre cerca de 80 mil pessoas em 12 municípios da região.

A retomada representa, portanto, mais do que a recuperação da produção industrial de concentrado de lítio da empresa. Ela contribui para preservar postos de trabalho, fortalecer fornecedores locais, movimentar o comércio e manter investimentos sociais em uma região que vem experimentando importantes transformações econômicas com a expansão da indústria do lítio.

Indicadores econômicos da região

A expansão da indústria do lítio vem acompanhada de mudanças expressivas nos indicadores econômicos dos municípios de Araçuaí e Itinga, onde está localizado o complexo Grota do Cirilo.

Dados apresentados pela Sigma Lithium mostram que, entre 2021 e 2023, o Produto Interno Bruto (PIB) de Araçuaí cresceu 108%, enquanto o de Itinga avançou 91%. No mesmo período, o PIB per capita aumentou 123% em Araçuaí e 110% em Itinga.

Os números refletem um período de transformação econômica regional, iniciado antes mesmo da entrada em operação comercial da companhia, em 2023, e demonstram a dimensão do crescimento registrado nos municípios que passaram a integrar o chamado Vale do Lítio.

Araçuaí alcançou o maior PIB per capita da região, superando inclusive municípios de maior população, como Teófilo Otoni. Outro indicador apresentado pela Sigma é a abertura de 9.410 novas empresas entre janeiro de 2023 e março de 2026, considerando os 17 municípios prioritários do Vale do Lítio.

O crescimento da atividade empresarial revela a ampliação das oportunidades econômicas em uma região historicamente marcada por dificuldades de geração de renda e de atração de investimentos produtivos.

Nesse cenário, a continuidade das operações da Sigma Lithium ganha importância não apenas pela produção de lítio, mas também pela capacidade de sustentar uma cadeia de atividades econômicas que envolve transporte, comércio, serviços, fornecedores e trabalhadores locais.

Investimentos sociais fortalecem comunidades do Vale do Jequitinhonha

A Sigma Lithium destaca que sua contribuição ao desenvolvimento regional vai além dos empregos e da movimentação econômica gerados diretamente pelo empreendimento.

A companhia mantém programas voluntários de inclusão produtiva, segurança hídrica, educação e apoio às comunidades rurais, alguns deles iniciados antes mesmo do começo da geração de receitas com a produção comercial de lítio.

Programa Dona de Mim promove o empoderamento de mulheres no Vale do Jequitinhonha Foto: Sigma Lithium divulgação

Entre as iniciativas está o Dona de Mim, programa de empreendedorismo feminino que já beneficiou mais de 2 mil mulheres por meio de oportunidades de microcrédito e apoio à geração de renda. Segundo a empresa, os resultados alcançam aproximadamente 10 mil familiares das participantes. Foto: Sigma Lithium divulgação

Na área de segurança hídrica e adaptação climática, o programa Seca Zero viabilizou a construção de 1.400 barraginhas, estruturas destinadas à captação e retenção de água das chuvas, contribuindo para aumentar a resiliência de aproximadamente 5.600 pequenos agricultores de subsistência.

A companhia estima que a iniciativa beneficie indiretamente cerca de 22.400 integrantes de famílias rurais, especialmente em períodos de estiagem, uma das principais dificuldades enfrentadas pela população do semiárido mineiro.

Companhia ampliou o acesso à água potável nas comunidades vizinhas ao empreendimento. Foto: Sigma Lithium divulgação

O programa, o Água para Todos, ampliou o acesso à água potável nas comunidades vizinhas ao empreendimento. De acordo com a Sigma, a iniciativa permitiu atender 100% dessas comunidades

Na educação, o programa Educação que transforma contempla reformas e construção de estruturas escolares, espaços esportivos e instalações de atendimento à primeira infância, além do apoio a uma unidade educacional do SESI com foco em ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

As ações educacionais e extracurriculares alcançam aproximadamente 776 crianças e ampliam oportunidades para cerca de 1.500 pais e responsáveis, segundo os dados divulgados pela companhia.

Notificação ANM

A Sigma Lithium também contestou informações divulgadas recentemente sobre uma notificação da Agência Nacional de Mineração (ANM) relacionada a trabalhos de mitigação geotécnica na Cava Norte do complexo Grota do Cirilo. Segundo a companhia, a notificação foi interpretada de forma equivocada em reportagens que associaram a medida à paralisação de todas as atividades de mineração.

A empresa esclarece que não opera atualmente a Cava Norte e rejeita a interpretação de que a notificação justificaria a suspensão das operações em andamento. De acordo com a Sigma, a companhia acumula mais de 1.100 dias sem acidentes com afastamento, indicador que, segundo a empresa, demonstra seu desempenho em segurança operacional.

Meta de 330 mil toneladas até 2027

A retomada das atividades permite à Sigma Lithium avançar em seu planejamento operacional. A companhia reafirmou a expectativa de alcançar 330 mil toneladas de produção anualizada de concentrado de óxido de lítio até o final de 2027, utilizando a capacidade já instalada de mineração e processamento.

Segundo a empresa, a estrutura existente na Mina 1, especialmente as operações da Cava Sul, e a capacidade de processamento da planta industrial Greentech são suficientes para atender à meta, sem necessidade de adicionar nova capacidade produtiva.

A companhia informou que sua unidade industrial já demonstrou capacidade de produzir mais de 950 toneladas diárias de concentrado de lítio após melhorias tecnológicas realizadas em 2024, tendo superado a marca de mil toneladas em determinados dias.

A recuperação do ritmo de produção também é relevante para o posicionamento do Brasil nas cadeias globais de fornecimento de minerais críticos, especialmente diante do crescimento da demanda por matérias-primas utilizadas na fabricação de baterias e em tecnologias associadas à eletrificação da economia.

Retomada reforça perspectivas de desenvolvimento do Vale do Lítio

A decisão judicial que permite à Sigma Lithium retomar suas operações ocorre em um momento estratégico para o Vale do Jequitinhonha, que busca consolidar sua posição como polo brasileiro de produção de lítio e atração de investimentos associados à transição energética.

A continuidade da atividade mineral contribui para preservar a dinâmica econômica construída nos últimos anos, especialmente nos municípios diretamente ligados à produção e à cadeia de fornecedores do setor.

Ao reconhecer os possíveis efeitos negativos de uma paralisação prolongada, a decisão judicial também evidencia a relevância econômica adquirida pela indústria do lítio na região. O restabelecimento das licenças, entretanto, não afasta as restrições judiciais relacionadas à ampliação da unidade de beneficiamento.

Para a Sigma Lithium, a retomada abre caminho para a recuperação do ritmo industrial, a continuidade dos investimentos e o fortalecimento das iniciativas sociais desenvolvidas no entorno do complexo Grota do Cirilo.

A retomada das operações da Sigma Lithium reforça o papel da indústria de lítio na transformação econômica do Vale do Jequitinhonha, ao conectar produção mineral, geração de empregos, fortalecimento da economia local e investimentos sociais. O avanço dessa atividade representa também uma oportunidade para consolidar um ciclo de desenvolvimento regional associado à crescente importância do Brasil nas cadeias globais de minerais críticos.