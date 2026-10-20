COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Estudo revela segredo de árvores centenárias

Uma árvore que começou a crescer em 1760 e acumulou 264 anos de vida. Essa é a idade do jequitibá-rosa (Cariniana legalis) mais antigo datado em um estudo da Cenibra, em parceria com o Laboratório de Dendrocronologia da Universidade Federal de Lavras e a Smart Timber, na Reserva Particular do Patrimônio Natural Fazenda Macedônia, em Ipaba/MG. A Reserva, que completa 32 anos nesse mês de outubro, abriga um bosque de gigantes. São jequitibás-rosa por volta dos 50 metros de altura, espécie extremamente ameaçada de extinção, cujas idades estimadas estão entre 104 e 254 anos. (Portal Silmara de Freitas)

https://www.silmaradefreitas.com.br/estudo-revela-segredo-de-gigantes-centenarias/

Justiça considera legais descontos de grevistas

A 2ª Vara do Trabalho de Poços de Caldas julgou improcedente a ação civil coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Poços de Caldas, que questionava os descontos salariais realizados pela administração municipal durante a greve dos servidores, ocorrida entre os dias 5 e 10 de março de 2025. A sentença, proferida em 14 de outubro de 2026 pelo juiz Renato de Sousa Resende, reconheceu a legalidade dos abatimentos efetuados nos salários e no descanso semanal remunerado (DSR), afastando a obrigação de devolução dos valores. (Jornal Mantiqueira)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2026/10/20/justica-do-trabalho-considera-legais-descontos-de-servidores-durante-greve-em-pocos-de-caldas/

Caminhoneiros terão exames gratuitos na BR-040

Caminhoneiros e outros motoristas que trafegam pela BR-040 poderão fazer exames e receber orientações de saúde gratuitamente entre terça-feira (20) e quinta-feira (22), em Carandaí, na Região Central de Minas Gerais. Os atendimentos serão realizados na Carreta Santa Casa BH, instalada no Ponto de Parada e Descanso (PPD) da rodovia, na altura do km 665,1. A expectativa é atender mais de mil pessoas durante os três dias de ação. A programação inclui exames voltados à identificação de alterações que podem estar relacionadas a diferentes tipos de câncer (Por Dentro de Minas)

https://pordentrodeminas.com.br/noticias/gerais/2026/10/caminhoneiros-terao-exames-gratuitos-para-detectar-cancer-na-br-040-em-mg/?utm_source=whatsapp&utm_medium=Refer%C3%AAncia&utm_term=noticias

Concurso premia melhores cafés do sudoeste

Os vencedores do Concurso de Qualidade dos Cafés do Sudoeste de Minas – Edição 2026 foram conhecidos na noite de sexta-feira, 16, durante cerimônia realizada em São Sebastião do Paraíso. O evento reuniu produtores, representantes de instituições e profissionais ligados ao setor cafeeiro para a entrega das premiações aos melhores cafés da região. Nesta edição, o concurso recebeu 119 amostras, distribuídas nas categorias Natural, Cereja Descascado e Fermentado. Organizada pela Associação dos Cafeicultores do Sudoeste de Minas, a iniciativa busca incentivar o aperfeiçoamento das técnicas de produção, reconhecer o trabalho desenvolvido nas propriedades rurais e ampliar a visibilidade dos cafés regionais no mercado. (Jornal do Sudoeste)

https://jornaldosudoeste.com.br/noticia_detalhe.php?id=222250

Educação de Itaúna entre as 5 melhores

Itaúna está entre os municípios brasileiros com melhor desempenho no indicador de qualidade da educação do Ranking de Competitividade dos Municípios. Na edição de 2025 do levantamento, o município ficou em 5º lugar no país, com pontuação de 91,68, considerando a nota média dos estudantes nas cinco áreas avaliadas pelo Exame Nacional do Ensino Médio. No ranking nacional, Itaúna aparece atrás apenas de Timóteo (MG), que ocupa a primeira posição com 100 pontos; Lajeado (RS), com 99,45; Ipatinga (MG), com 93,56; e Nova Friburgo (RJ), com 92,49. (Folha do Povo)

https://www.folhapovoitauna.com.br/qualidade-da-educacao-itauna-entre-as-cinco-melhores-cidades-do-pais

Nova Lima amplia ações ambientais

O Conselho Gestor de Nova Lima aprovou as diretrizes do Plano de Trabalho do Fundo Especial de Gestão Ambiental (Fega), que prevê a ampliação e o acompanhamento dos investimentos ambientais do município. A decisão ocorreu durante reunião realizada na sexta-feira (16), que também discutiu a aplicação dos recursos do Fundo e o andamento da elaboração do plano. A pauta incluiu informações sobre a execução dos recursos do Fega em exercícios anteriores, além da avaliação de projetos propostos para financiamento. Durante o encontro, o conselho apresentou o resultado da elaboração do Plano Executivo de Mudanças Climáticas, desenvolvido com recursos do Fundo. (Cidade Conecta)

https://www.cidadeconecta.com/noticias/atualidades/nova-lima-aprova-projeto-para-ampliar-investimentos-em-acoes-ambientais/