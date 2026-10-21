COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Procon/JF divulga ranking de empresas com queichas

O Procon de Juiz de Fora divulgou, nesta segunda-feira (19), a relação das empresas que mais receberam reclamações de consumidores no primeiro semestre de 2026. A TIM aparece na primeira posição, seguida pela Cemig, Bradesco, Vivo e Itaú. O levantamento faz parte do boletim “Fornecedor em Foco”, que também apresenta os índices de resolução dos conflitos. Entre janeiro e junho, o órgão realizou 2.823 audiências de conciliação, procedimento que busca estabelecer acordos entre consumidores e empresas. (Tribuna de Minas)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/20-10-2026/procon-divulga-ranking-de-empresas-com-mais-reclamacoes-em-juiz-de-fora-veja-quais.html

Casos de Covid-19 explodem em Divinópolis

A identificação de novos casos de covid-19 voltou a acender o alerta em Divinópolis. Diante do aumento de resultados positivos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Padre Roberto Cordeiro Martins, a unidade retomou a obrigatoriedade do uso de máscaras para todas as pessoas que circulam pelo local. A medida integra um plano de contingência para prevenir a transmissão do vírus e proteger pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde. Em 24 horas, de segunda, 19, para terça, 20, foram identificados 16 resultados positivos para a doença na unidade, número que, conforme as informações divulgadas, foge ao padrão observado nos últimos meses. (Jornal Agora)

https://agoracomvoce.com.br/noticia/casos-de-covid-19-explodem-em-divinopolis-no-espaco-de-24-horas

Obras da MG-414 reforçam o desenvolvimento

As obras de complementação da pavimentação da Rodovia Prefeito Milton de Lima Filho (MG-414) avançam a todo vapor e renovam a expectativa de melhorias na infraestrutura viária de Araguari e de municípios do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. A intervenção, considerada estratégica para a mobilidade e o desenvolvimento econômico regional, contempla aproximadamente 24 quilômetros da estrada, que liga o distrito de Amanhece, em Araguari, à divisa com Goiás. (Gazeta do Triângulo)

https://gazetadotriangulo.com.br/obras-da-mg-414-avancam-e-reforcam-o-desenvolvimento-regional/

Lafaiete registra queda em receitas

A Prefeitura de Lafaiete acompanha com atenção o cenário de redução em importantes fontes de receita que contribuem para o funcionamento dos serviços públicos municipais. Entre os dados apresentados pela secretaria de fazenda, chama atenção a redução de 21,21% nos recursos estaduais destinados à saúde, além de uma queda de 7,27% nos repasses federais. Outras receitas também registraram variações negativas, como o ICMS, com redução de 3,66%, o IPVA, com 1,04%, e os recursos do Fundeb, com 1,25%, em relação os valores nominais do exercício anterior, ou seja sem considerar os efeitos da inflação. (Correio da Cidade)

https://www.jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/51303-lafaiete-registra-queda-em-receitas-e-acende-alerta-nas-contas-publicas

Presidente da Expocacer na lista da ‘100 Poderosas’

A presidente do Conselho de Administração da Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado (Expocacer), Mariana Velloso Heitor, foi eleita pela Forbes Brasil com uma das 100 mulheres poderosas do agronegócio nacional. Na segunda edição da “Lista Forbes As 100 Mulheres Poderosas do Agro”, a Forbes destaca o fato de Mariana, com eleição ocorrida em fevereiro de 2025, ser a primeira mulher a assumir a presidência do Conselho de Administração da Expocacer, após ter passado pelo Conselho Fiscal e de ser a primeira mulher vice-presidente do colegiado. (Jornal de Patrocínio)

https://www.jornaldepatrocinio.com/forbes-inclui-presidente-da-expocacer-mariana-velloso-heitor-na-lista-das-100-mulheres-poderosas-do-agro

Formiga terá ‘Raça Negra para Todos’

A 17ª edição do projeto “Raça Negra para Todos” será realizada no dia 20 de novembro, a partir das 12 horas, no Campo do Nacional. A iniciativa é desenvolvida há 17 anos pela formiguense Terê Faria. O evento que celebra a cultura, a identidade e a resistência dos negros contará com diversas atividades, entre elas a Vitrine Black, uma experiência de valorização da moda afro-brasileira, dos tecidos, dos adornos, das estampas e das referências ancestrais que carregam a beleza e a riqueza da cultura negra. (O Pergaminho)

https://www.opergaminho.com.br/raca-negra-para-todos-ocorrera-no-dia-20-de-novembro

Mercado de Teófilo Otoni celebra 101 anos

O Mercado Municipal de Teófilo Otoni comemorou 101 anos no sábado (17), com uma programação especial realizada em via pública. Em sua segunda edição, a festa reuniu moradores, comerciantes e visitantes em um dia de música, atividades culturais e diversão para as crianças. Inaugurado em 1925, o Mercado Municipal é uma referência histórica de Teófilo Otoni. Atualmente, o espaço abriga mais de 170 negócios e permissionários, reunindo comerciantes, trabalhadores e consumidores e contribuindo para movimentar a economia local. (Diário Tribuna)

https://diariotribuna.com.br/?p=35740