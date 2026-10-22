Em reunião na sede da Seccional, Gustavo Chalfun defendeu a valorização da advocacia dativa, a revisão do plantão digital da Polícia Civil e a criação de um canal permanente de diálogo com o futuro Governo de Minas

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais (OAB-MG), Gustavo Chalfun, recebeu, nesta terça-feira (20), o senador e governador eleito de Minas Gerais, Cleiton Gontijo de Azevedo, conhecido como Cleitinho, na sede da Seccional.

Durante o encontro, a OAB-MG entregou um ofício com as principais demandas da advocacia mineira e propôs a criação de um canal permanente de diálogo com o futuro Governo do Estado.

Entre as prioridades apresentadas estão a valorização da advocacia dativa, a atualização da tabela de honorários e a revisão do atual modelo de plantão digital da Polícia Civil de Minas Gerais.

Valorização da advocacia dativa está entre as prioridades

Uma das principais pautas defendidas por Gustavo Chalfun foi o fortalecimento da advocacia dativa, especialmente por meio da manutenção dos pagamentos em dia e da atualização da tabela de honorários.

O presidente da OAB-MG destacou a importância desses profissionais para garantir o acesso à Justiça, principalmente nas comarcas menores, onde sua atuação desempenha papel fundamental no atendimento à população.

Chalfun também defendeu a continuidade do trabalho desenvolvido nos últimos anos em conjunto com o Governo de Minas Gerais e a Advocacia-Geral do Estado, buscando preservar os avanços alcançados e ampliar a valorização da categoria.

OAB-MG pede revisão do plantão digital da Polícia Civil

Outro tema apresentado durante a reunião foi a necessidade de revisão do atual modelo de plantão digital da Polícia Civil de Minas Gerais.

A Seccional defende a adoção de uma solução que proporcione maior agilidade no atendimento, sem comprometer as garantias e os direitos previstos na Constituição Federal.

Para contribuir com o aprimoramento do serviço, a OAB-MG colocou sua equipe técnica à disposição do futuro Governo do Estado e dos órgãos responsáveis, com o objetivo de participar da construção de alternativas para o funcionamento do plantão digital.

Governador eleito manifesta apoio às demandas da advocacia

Durante o encontro, o governador eleito Cleitinho manifestou apoio às pautas apresentadas pela OAB-MG e demonstrou disposição para manter o diálogo com a advocacia mineira.

“Eu não vou governar sozinho, eu vou governar com todos”, afirmou Cleitinho.

A reunião marcou uma aproximação institucional entre a OAB-MG e o futuro Governo de Minas Gerais, com foco na discussão de medidas relacionadas ao exercício profissional da advocacia e ao funcionamento dos serviços de Justiça no estado.

Com a apresentação do ofício, a Seccional busca estabelecer uma agenda permanente de diálogo para acompanhar as demandas da categoria e contribuir com a construção de soluções junto à próxima administração estadual.