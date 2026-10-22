COLUNA MG
Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG
El Niño pode agravar seca no Norte de Minas
Minas Gerais intensifica as ações de prevenção para enfrentar possíveis impactos do El Niño durante a primavera e o verão de 2026/2027. O Norte de Minas está entre as regiões que exigem atenção especial, devido à possibilidade de estiagem prolongada, temperaturas elevadas e redução da disponibilidade de água. No Norte do estado, a irregularidade das chuvas e o calor podem ampliar os desafios para o abastecimento público, a agricultura e a pecuária. Reservatórios, poços e sistemas de distribuição podem enfrentar maior pressão caso a estiagem se prolongue. No campo, a redução das precipitações pode prejudicar lavouras, pastagens e a oferta de água para os animais, elevando os custos de produção. (Gazeta Norte Mineira)
https://gazetanm.com.br/el-nino-pode-agravar-seca-no-norte-de-minas-e-provocar-tempestades-no-estado/
Hospital faz reconstrução de língua
O Hospital Márcio Cunha (HMC), em Ipatinga, realizou, na última semana, um procedimento inovador em Minas Gerais, consolidando mais um avanço na assistência oncológica da região. A Instituição foi responsável pela cirurgia de reconstrução microcirúrgica de língua com retalho livre de antebraço, em uma paciente de 25 anos diagnosticada com câncer de língua. A técnica permite reconstruir o órgão imediatamente após a retirada do tumor, com o objetivo de favorecer a recuperação funcional e proporcionar mais qualidade de vida após o tratamento. (Portal Silmara de Freitas)
https://www.silmaradefreitas.com.br/hospital-marcio-cunha-em-minas-gerais-realiza-procedimento-inovador-de-reconstrucao-microcirurgica-de-lingua/
DER-MG vai indenizar entidade de Araxá
A 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a sentença da Comarca de Araxá que condenou o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais ao pagamento de R$ 150 mil por danos materiais. O valor será ressarcido a uma associação de proteção veicular local devido à morte de um caminhoneiro provocada por uma árvore caída na rodovia. O acidente ocorreu em dezembro de 2024, no km da rodovia MG-188, na altura de Uberlândia. (Clarim Net)
https://clarim.net.br/tjmg-mantem-condenacao-do-der-mg-a-indenizar-entidade-de-araxa-em-r-150-mil-apos-acidente-fatal/
UFV se torna a segunda melhor de Minas
A Universidade Federal de Viçosa (UFV) ocupa a segunda posição entre as melhores universidades de Minas Gerais, segundo a edição de 2026 do Ranking Universitário Folha (RUF), elaborado pelo jornal Folha de S.Paulo. A instituição fica atrás apenas da Universidade Federal de Minas Gerais e avançou uma posição em relação à edição de 2025, quando aparecia atrás também da Universidade Federal de Uberlândia. O RUF é uma avaliação anual do ensino superior brasileiro, realizada desde 2012. O levantamento considera universidades públicas e privadas a partir de cinco indicadores. (Folha da Mata)
https://www.folhadamata.com.br/ufv-se-torna-a-segunda-melhor-universidade-de-minas-gerais-aponta-ruf-2026
Empresários de Patos debatem uso da IA
A inteligência artificial já está transformando a maneira como as empresas contratam profissionais, analisam informações e tomam decisões estratégicas. Para apresentar as possibilidades dessa tecnologia no ambiente corporativo, o escritório Fernandes Advogados promoveu uma palestra que reuniu empresários de Patos de Minas e região. O encontro contou com a participação de Anderson Tamborim, CEO da Cyclops, que apresentou ferramentas de inteligência artificial voltadas ao setor de Recursos Humanos. Durante a palestra, o especialista destacou a importância da integração de bancos de dados e da utilização de informações precisas para tornar os processos de recrutamento mais eficientes e reduzir riscos nas contratações. (Patos Notícias)
https://patosnoticias.com.br/empresarios-debatem-uso-da-inteligencia-artificial-em-patos-de-minas/
Rede Minas terá canal de transição
A Rede Minas estreia nesta quinta-feira (22/10) o canal especial Minas em Transição, dedicado à transparência da gestão estadual e ao acompanhamento da mudança de comando do Governo de Minas Gerais. Até 5 de janeiro de 2027, a programação reunirá reuniões com secretários, entrevistas e reportagens na Rede Minas 2, disponível na multiprogramação da emissora pública. A iniciativa foi proposta pelo governador Mateus Simões com o objetivo de garantir a continuidade das informações e das políticas públicas durante a transição para a gestão do governador eleito Cleitinho Azevedo. (Balcão News)
https://balcaonews.com.br/2026/10/21/rede-minas-estreia-canal-especial-para-acompanhar-transicao-de-governo/