Apresentado durante comemoração em Belo Horizonte, o AMM Compra Fácil reúne ferramentas de planejamento, gestão e contratação pública; meta é alcançar 150 municípios mineiros até dezembro de 2026

A Associação Mineira de Municípios (AMM) celebrou seus 74 anos com o lançamento do AMM Compra Fácil, plataforma digital desenvolvida para simplificar, modernizar e ampliar a segurança dos processos de compras e licitações das prefeituras mineiras.

A apresentação ocorreu na terça-feira (20 de outubro), durante a comemoração do aniversário da entidade, realizada na Serraria Souza Pinto, em Belo Horizonte, com a participação de prefeitos, prefeitas e agentes públicos municipais.

A ferramenta reúne recursos de inteligência artificial, planejamento, gestão de fornecedores e contratação pública em um ambiente integrado, com o objetivo de tornar os procedimentos administrativos mais eficientes, transparentes e seguros.

O presidente da AMM e prefeito de Iguatama, Lucas Vieira, destacou que o lançamento representa mais uma iniciativa da entidade para oferecer soluções práticas aos municípios.

“Hoje é dia de comemorar, mas hoje é dia também de apresentar mais uma inovação da AMM em prol dos municípios. Eu falo que a gente tem que brigar por mais recursos, por mais condições de administrar a nossa cidade e se tem uma coisa que eu gosto é de inovação, é de trazer soluções. E o AMM Compra Fácil vem para isso, irá ajudar muito as prefeituras no processo de licitação”, destacou.

Plataforma reúne três etapas das contratações públicas

Desenvolvido para apoiar as administrações municipais, o AMM Compra Fácil pretende integrar diferentes procedimentos que, atualmente, podem ser realizados em sistemas e ferramentas separados.

Segundo Diogo Prosdocimi, CEO da AR Digital, empresa responsável pela execução da plataforma, a solução está organizada em três frentes integradas: fase interna, fase externa e marketplace.

O sistema reúne funcionalidades para elaboração e organização de documentos, pesquisas de preços, consulta a contratações anteriores, acesso a referências jurídicas e acompanhamento das etapas operacionais.

A proposta é facilitar o trabalho dos servidores municipais, reduzir a dispersão de informações e contribuir para decisões administrativas mais fundamentadas.

Inteligência artificial auxilia servidores no planejamento das licitações

Um dos principais diferenciais do AMM Compra Fácil é a utilização de inteligência artificial como ferramenta de apoio ao planejamento das contratações públicas.

A tecnologia permite organizar informações, apresentar referências e sugerir caminhos para a condução dos procedimentos administrativos.

Com base nas características de cada contratação, o sistema também auxilia na identificação da modalidade licitatória aplicável, como pregão ou concorrência, considerando os requisitos previstos na legislação.

A AMM ressalta, porém, que a inteligência artificial não substitui a atuação dos servidores públicos. Cabe aos profissionais responsáveis analisar as informações apresentadas, verificar sua adequação a cada situação e tomar as decisões necessárias, em conformidade com a legislação vigente.

Outro recurso previsto é o registro de eventos, decisões e movimentações ao longo dos processos, criando um histórico das contratações e uma trilha de auditoria.

A funcionalidade busca ampliar a rastreabilidade dos procedimentos, facilitar o acompanhamento das etapas e reduzir falhas decorrentes da fragmentação de documentos e informações.

Marketplace busca facilitar compras em mercados com preços variáveis

A terceira frente da plataforma é o marketplace, desenvolvido para ampliar as possibilidades de contratação pelas prefeituras, especialmente em segmentos nos quais os preços apresentam variações frequentes.

Um dos exemplos apresentados é a aquisição de hortifrutigranjeiros, cujos valores podem sofrer alterações significativas em períodos curtos.

A proposta é permitir mecanismos de contratação mais compatíveis com a dinâmica desses mercados, evitando a dependência exclusiva de estimativas realizadas com muita antecedência, sempre observando as hipóteses e exigências previstas na legislação.

O ambiente também está preparado para incorporar outras modalidades e mecanismos, incluindo o credenciamento, além de uma expansão planejada para segmentos como o de medicamentos.

Segundo a AMM, a utilização de cada funcionalidade dependerá das características do objeto contratado, do enquadramento legal e dos requisitos específicos aplicáveis às compras públicas.

AMM pretende alcançar 150 municípios até dezembro

Além da disponibilização da ferramenta, o projeto prevê capacitações e treinamentos para servidores municipais, com o objetivo de facilitar a utilização dos recursos e sua aplicação nas rotinas administrativas.

A estratégia inclui aprendizagem orientada, permitindo que as equipes conheçam as funcionalidades da plataforma e compreendam como utilizá-las nas diferentes etapas das contratações.

A meta inicial da AMM é alcançar 150 municípios mineiros utilizando o AMM Compra Fácil até 20 de dezembro de 2026.

Para o presidente Lucas Vieira, a iniciativa reforça o compromisso da Associação com a modernização da gestão pública e a oferta de soluções que contribuam para o trabalho das prefeituras.

“Queremos que os municípios tenham acesso a ferramentas que facilitem o trabalho das equipes, qualifiquem o planejamento e contribuam para contratações mais eficientes e seguras. O AMM Compra Fácil integra tecnologia, informação e orientação em um único ambiente, ajudando as prefeituras a enfrentar a complexidade dos processos de compras públicas sem abrir mão da responsabilidade e do rigor exigidos pela legislação”, afirma Lucas Vieira.

Parceria e capacitação são fundamentais para adoção da ferramenta

O superintendente da AMM, Lu Pereira, destacou a importância da integração entre tecnologia, orientação técnica e capacitação para que a plataforma produza resultados concretos na administração municipal.

“A parceria que viabiliza o AMM Compra Fácil busca justamente unir esses elementos, oferecendo aos municípios um ambiente integrado e apoio para que os servidores aprendam a utilizar os recursos no planejamento e na condução das contratações”, ressalta Lu Pereira.

Com o lançamento, a Associação Mineira de Municípios amplia sua atuação na oferta de soluções tecnológicas voltadas à gestão pública, buscando apoiar as prefeituras na modernização dos processos de compras e licitações.

A iniciativa integra as ações da entidade para fortalecer a capacidade administrativa dos municípios, melhorar o planejamento das contratações e promover maior eficiência, transparência e segurança jurídica na aplicação dos recursos públicos.