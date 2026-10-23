COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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155 eletropostos serão instalados em Minas

A NuCharge, empresa de mobilidade elétrica de Uberlândia, planeja instalar mais 155 eletropostos em Minas Gerais em 2027. A expansão deve levar a rede a superar 200 estações no estado, com novas operações no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Centro-Oeste mineiro. A companhia administra cerca de 70 eletropostos em Minas, dos quais 53 ficam em Uberlândia. A rede também está presente em Uberaba, Campo Florido, Araguari, Iturama, Araxá, Patos de Minas e Belo Horizonte. Expansão inclui parceria com supermercados. (O Regionalzão)

https://regionalzao.com.br/economia/empresa-uberlandia-expansao-155-eletropostos-minas-2027/

Sete Lagoas no radar da indústria de defesa mundial

Sete Lagoas vêm ganhando destaque no cenário da indústria de defesa mundial com a produção de veículos blindados para o Exército Brasileiro, no já bem-sucedido Projeto Guarani. A produção está a cargo da IDV, a antiga Iveco Defense Vehicles, que foi separada da empresa-mãe e incorporada pela Leonardo, gigante do setor pertencente ao governo italiano. No último mês, a fábrica da cidade entregou o primeiro blindado do ‘spin-off’ da marca, o Guaicurus. Serão produzidos 420 veículos leves de combate e multitarefas, incluindo patrulha, guerra eletrônica e ambulância. (Sete Dias)

https://www.setedias.com.br/sete-lagoas-no-radar-da-industria-de-defesa-mundial/

Aeroporto de Uberaba movimenta 51 mil passageiros

O Aeroporto de Uberaba registrou queda de 21,6% na movimentação de passageiros entre janeiro e setembro de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 51,4 mil passageiros nos nove primeiros meses deste ano, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A retração em Uberaba não é isolada. No mesmo intervalo, o aeroporto de Ipatinga teve queda de 27,1%, o de Governador Valadares recuou 22,9% e o de Montes Claros registrou redução de 18,3%. Em todo o Estado, a movimentação caiu 1,3%, totalizando 10,42 milhões de passageiros. Uberlândia, por outro lado, seguiu na direção contrária e registrou crescimento de 15,6%, passando de 769,3 mil para 889 mil passageiros. (Jornal da Manhã)

https://www.jmonline.com.br/cidade/aeroporto-de-uberaba-movimenta-51-mil-passageiros-e-fecha-nove-meses-em-queda-1.677414

ExpoQueijo leva queijos ao pódio no Uruguai

Queijos brasileiros levados ao Uruguai pela ExpoQueijo conquistaram 5 troféus no 20º Concurso de Quesos del Uruguay. Os produtos receberam premiação Ouro, 2 Prata e 2 Bronze, em competição que reuniu cerca de 300 amostras, metade delas do exterior. A cerimônia de premiação foi no último dia 16, no Centro Rosario. Os troféus foram recebidos por Maricell Hussein, organizadora da ExpoQueijo e pelos produtores Adriana de Almeida e Luiz Antônio Guimarães. O troféu Ouro ficou com a Queijaria Pérola da Serra, categoria queijos autorais, massa dura, de Itanhandu, Sul de Minas. (Jornal Interação)

https://www.jornalinteracao.com.br/expoqueijo-brasil-leva-queijos-brasileiros-ao-podio-internacional-no-uruguai

Ipatinga recebe cursos técnicos gratuitos

O Senai de Ipatinga está com inscrições abertas para cursos técnicos gratuitos em diferentes áreas profissionais. O prazo termina em 30 de outubro de 2026, e as aulas estão previstas para começar em fevereiro de 2027.As vagas são oferecidas por meio do programa Trilhas de Futuro, do Governo de Minas Gerais, e representam uma oportunidade para quem deseja se qualificar e ampliar as chances de ingresso no mercado de trabalho. Entre as opções estão formações nas áreas de indústria, tecnologia, administração e serviços. (Jornal Classivale)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/6231/senai-oferece-cursos-tecnicos-gratuitos-em-ipatinga-veja-as-areas-disponiveis-e-como-se-inscrever

Instituto mineiro homenageia a Marinha

O Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais realizou, em 17 de outubro de 2026, uma solenidade em Belo Horizonte para homenagear os 100 anos da presença institucional da Marinha do Brasil no estado. A cerimônia reuniu autoridades militares, representantes da sociedade civil, professores e associados do Instituto. A homenagem integra as comemorações do centenário da criação da Capitania dos Portos de Minas Gerais, instituída em 11 de dezembro de 1926, na cidade de Pirapora, no Norte de Minas. (MG Turismo)

https://mgturismo.com.br/instituto-historico-de-minas-homenageia-100-anos-da-marinha-no-estado