Fotos: Sebastião Jacinto Júnior | PlayP

Realizado no BH Shopping, evento reuniu 124 marcas, 191 estandes e compradores de diferentes regiões do Brasil, fortalecendo a indústria da moda e ampliando oportunidades comerciais

A 36ª edição do Minas Trend foi encerrada na quinta-feira (22 de outubro), no BH Shopping, em Belo Horizonte, com aproximadamente R$ 40 milhões em negócios movimentados durante os três dias de programação. Realizado pelo Sistema FIEMG, o evento recebeu 4.500 visitantes e reuniu 124 marcas expositoras, distribuídas em 191 estandes.

Com 16 anos de história, o Minas Trend reafirmou sua importância como vitrine da moda mineira e plataforma de negócios, conectando fabricantes, lojistas e profissionais do setor de diferentes regiões do país.

Nesta edição, o Salão de Negócios recebeu 1.284 compradores, com a participação de expositores de 11 estados brasileiros, entre eles Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Alagoas e Rio Grande do Norte.

Voltado à temporada Outono/Inverno 2027, o evento apresentou novidades dos segmentos de vestuário adulto e infantil, bolsas, calçados, joias e bijuterias, fortalecendo as conexões comerciais e ampliando as oportunidades de mercado para a indústria da moda.

Setor avalia resultados positivos e mantém expectativas favoráveis

Mesmo diante de um cenário econômico marcado por incertezas e pela proximidade das eleições, representantes do setor avaliaram positivamente os resultados da 36ª edição.

Para o presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Minas Gerais (Sindivest-MG), Rogério Vasconcelos, a presença dos compradores e o volume de negociações demonstram a confiança do mercado.

“Os clientes compareceram e realizaram negócios. O mais importante é perceber que o mercado continua confiante e com boas expectativas”, ressalta Vasconcelos.

O presidente do Sindicato das Indústrias de Joalherias, Ourivesarias, Lapidações e Obras de Pedras Preciosas, Relojoarias, Folheados de Metais Preciosos e Bijuterias no Estado de Minas Gerais (Sindijoias), Murilo Graciano, também destacou o desempenho comercial da feira.

“A feira atingiu seus principais objetivos, que são promover conexões, gerar oportunidades de negócios, apresentar tendências e aproximar fabricantes e compradores. A grande maioria dos expositores relatou sucesso nas vendas, com a conquista de novos clientes e a realização de pedidos ao longo dos três dias. Algumas marcas tiveram uma procura tão expressiva que chegaram a vender praticamente todo o estoque levado para a feira ainda no primeiro dia”, afirma Graciano.

Segundo o dirigente, o Minas Trend encerrou sua 36ª edição com um balanço positivo, especialmente pela capacidade de aproximar empresas e compradores e gerar novas oportunidades comerciais.

Expositores destacam vendas e fortalecimento de parcerias comerciais

Além do volume de negócios, a possibilidade de ampliar contatos e fortalecer o relacionamento com clientes foi apontada como um dos principais diferenciais do Minas Trend.

Para André Ribeiro, da Sorelli Joias, de São Paulo, a participação no evento tem proporcionado resultados consistentes ao longo dos últimos três anos.

“Participamos do Minas Trend há três anos e sempre tivemos excelentes resultados. É uma feira muito importante para a nossa marca, tanto pelo volume de negócios quanto pelo relacionamento com os clientes. Nesta edição, superamos nossas expectativas logo no primeiro dia, com uma procura tão grande que não conseguimos atender todos os visitantes naquele momento, mas muitos retornaram depois. Ao longo desses anos, conseguimos fidelizar clientes que já conhecem e confiam em nossos produtos, além de conquistar novos compradores a cada edição”, destaca.

O empresário também ressaltou a importância da feira para marcas de outros estados que buscam ampliar sua atuação comercial.

“Para nós, vale muito a pena sair de São Paulo e vir a Belo Horizonte. Pretendemos continuar participando, porque o Minas Trend sempre proporciona ótimas oportunidades de negócios”, completa.

Outra participante que destacou os resultados foi Simone Sanches, da Simone Sanches Semijoias de Luxo, de São José do Rio Preto (SP). Em sua quarta participação, a empresária ressaltou a diversidade de fornecedores e as oportunidades de estabelecer novas parcerias.

“O Minas Trend é uma feira que abre muitas portas para quem empreende no setor da moda. A cada edição, encontro novas oportunidades de negócios e de networking. Neste ano, percebi uma presença ainda maior de fornecedores de diferentes regiões do Brasil, o que amplia nossas possibilidades de parcerias. Como trabalho com live shopping para todo o país, a feira contribui muito para a curadoria dos produtos que oferecemos aos nossos clientes”, afirma.

Para Simone, a diversidade de produtos e a criatividade também contribuem para a competitividade da moda produzida em Minas Gerais.

“A moda mineira se destaca pela criatividade, diversidade e riqueza de segmentos, reunindo desde semijoias e peças em prata até moissanite e bijuterias. É um evento que agrega muito ao nosso negócio e ao qual pretendo voltar sempre que possível”, acrescenta.

“Made in Minas” valoriza identidade cultural e moda autoral

Com o tema “Made in Minas”, a 36ª edição destacou a identidade cultural, a criatividade e a tradição da produção de moda no estado.

O conceito também esteve presente em marcas que apostam na originalidade, na valorização da arte e na diversidade como diferenciais competitivos.

Entre elas está a Almacor, criada por Cynthia Jaber e Cecília Freyre, que transforma obras de artistas em estampas autorais e peças de vestuário.

Com uma proposta que une moda, arte, inclusão e sustentabilidade, a empresa desenvolve coleções que valorizam diferentes expressões artísticas e identidades culturais.

“Participar do Minas Trend 36, que traz o tema ‘Made in Minas’ e valoriza a nossa cultura e a tradição de fazer bem-feito, tem uma conexão muito especial com a identidade da Almacor. Nossa marca traduz esse conceito ao desenvolver cada peça como uma verdadeira obra de arte, unindo criatividade, cuidado e exclusividade”, destaca Cynthia Jaber.

A empresária também ressaltou a importância do evento para a aproximação com novos mercados e para o fortalecimento das relações comerciais.

“A feira também representa uma importante oportunidade de negócios, permitindo construir relacionamentos e oferecer soluções personalizadas, respeitando a cultura, as características e as necessidades do mercado de cada cliente”, afirma.

A Almacor adquire obras de artistas e as transforma em estampas exclusivas, valorizando diferentes trajetórias e expressões culturais. A marca também incorpora práticas sustentáveis, como o aproveitamento de resíduos têxteis na produção de novos itens.

Minas Trend fortalece conexões e amplia mercados para a indústria da moda

Ao reunir diferentes segmentos da cadeia produtiva, o Minas Trend reforçou sua importância para a promoção da moda mineira e para a aproximação entre fabricantes e compradores.

A presença de profissionais de diferentes estados contribuiu para ampliar a visibilidade das marcas participantes, favorecer a abertura de novos mercados e fortalecer relacionamentos comerciais construídos ao longo das edições.

Mais do que apresentar tendências para a temporada Outono/Inverno 2027, a feira evidenciou a capacidade da indústria da moda de reunir criatividade, identidade cultural e oportunidades de negócios.

Com R$ 40 milhões movimentados, 4.500 visitantes, 1.284 compradores e 124 marcas expositoras, a 36ª edição encerrou mais um ciclo com avaliações positivas de empresários e representantes do setor.

O Minas Trend é uma realização do Sistema FIEMG, com apoio máster do Sebrae Minas, patrocínio bronze da CDL/BH e Serras Mar de Minas e apoio da 98News, Casa e Decoração Móveis em Alumínio, Clara Água Mineral, Fabril Mascarenhas, FireFly, Gellak, Glori e Golden Air.

Para conferir as fotos da 36ª edição do Minas Trend, acesse o Flickr do Sistema FIEMG