COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Polarização em Nanuque ganha página no NYT

A cidade de Nanuque ganhou destaque internacional após ser tema de uma reportagem do jornal norte-americano The New York Times, publicada na sexta-feira (23). Com aproximadamente 35 mil habitantes, o município foi apresentado como um retrato da polarização política brasileira, em meio à disputa presidencial entre Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. A repercussão chamou a atenção para uma característica que marca a política local: a divisão do eleitorado entre diferentes correntes ideológicas, com resultados eleitorais apertados e forte mobilização de apoiadores dos dois lados. (Em Tempo)

https://jornalemtempo.com/nanuque-a-cidade-mais-dividida-do-brasil-polarizacao-politica-ganha-destaque-no-new-york-times

Assembleia quer eleger o presidente sem Cleitinho

“Não há mais disputa e tudo está acertado entre os parlamentares estaduais de Minas. O deputado Doorgal Andrada será o futuro presidente da Assembleia Legislativa”. Essa foi a frase ouvida incessantemente nos bastidores do parlamento mineiro, no decorrer da semana. Caso seja confirmada a previsão dos interlocutores, o jovem parlamentar estaria repetindo o feito de seu avô, Bonifácio Andrada, que à época, também ainda jovem, foi escolhido para comandar a Casa Legislativa. As ações na Casa eliminam a possibilidade de uma interferência do governador eleito Cleitinho Azevedo no processo. (Edição do Brasil)

https://edicaodobrasil.com.br/principais/assembleia-quer-eleger-o-presidente-sem-a-interferencia-do-governador-cleitinho/

Fiscalização na BR-458 terá uso de drones

A Polícia Militar Rodoviária está intensificando a fiscalização na BR-458, com uso de videomonitoramento e drones para identificar e inibir ultrapassagens em locais proibidos. Em vídeo de orientação aos motoristas, a corporação alerta para os riscos das infrações de trânsito, que podem provocar acidentes graves e mortes nas rodovias. Segundo a PM Rodoviária, as ações serão reforçadas com o uso dessas ferramentas para aumentar a fiscalização e contribuir para a preservação de vidas. A BR-458 é uma das rodovias utilizadas por motoristas que circulam entre Ipatinga, Caratinga e outras cidades da região. (Jornal Classivale)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/6239/pm-rodoviaria-intensifica-fiscalizacao-na-br-458-com-uso-de-drones

ZPEs avançam pelo interior de Minas

Minas Gerais pode reforçar a interiorização da economia com a expansão das Zonas de Processamento de Exportação (ZPEs) pelo Estado. Além da ZPE de Uberaba que está pronta e negocia projetos, Zona da Mata, Leste e Sul de Minas aparecem como as próximas frentes de expansão do modelo em território mineiro. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Zonas de Processamento de Exportação, Helson Braga, as ZPEs podem funcionar como uma terceira via para a abertura da economia brasileira. (Diário do Comércio)

https://diariodocomercio.com.br/economia/zpe-exportacao-interior-mg/

Avança ação contra vereadora por incitação

A 3ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora encerrou formalmente a fase de instrução e coleta de provas na Ação Civil Pública que tramita contra a vereadora Roberta Lopes, em razão de publicações veiculadas na internet com orientações para que o empresariado não contratasse profissionais identificados com ideologias de esquerda. Com a conclusão das audiências e a juntada dos documentos processuais, o caso avança para a fase de julgamento de mérito, com sentença definitiva fixada para publicação até o dia 25 de novembro pelo Poder Judiciário em Juiz de Fora e no âmbito do trabalho em Minas Gerais. (RCW TV)

https://www.rcwtv.com.br/noticia/justica-encerra-instrucao-em-acao-contra-vereadora-por-incitacao-ao-boicote-a-trabalhadores-e-preve-sentenca-em-novembro

Azeites mineiros conquistam Prêmio Brasil

Dois azeites de cidades do Sul de Minas venceram o Prêmio Brasil Artesanal, na modalidade azeite de oliva, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. O concurso recebeu 85 amostras e selecionou os cinco melhores em cada categoria, em uma avaliação que contou com júris técnico e popular, e considerou a história do produto. A categoria Varietal foi vencida pelo azeite Alto das Oliveiras, de Delfim Moreira, enquanto a Blend foi conquistada pelo Mantikir, de Maria da Fé. A Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) atuou como apoiadora do evento e ajudou na elaboração do edital e dos critérios de avaliação, aprimoramento dos produtos participantes e júri técnico. (Estrada Nacional)

https://www.estradanacional.info/post/azeites-mineiros-conquistam-pr%C3%AAmio-brasil-artesanal-da-cna