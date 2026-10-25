Araguari reúne três deputados ligados ao município e pode conquistar a presidência da Assembleia Legislativa, enquanto Divinópolis amplia sua representação com governador eleito, senador e parlamentares de diferentes partidos

As eleições de 2026 redesenharam o mapa político de Minas Gerais e ampliaram a presença de cidades do interior nos principais espaços de decisão do estado. Araguari, no Triângulo Mineiro, e Divinópolis, no Centro-Oeste, destacam-se pela concentração de lideranças eleitas para diferentes esferas de governo.

Em Araguari, três deputados ligados ao município terão mandatos na próxima legislatura, enquanto uma articulação partidária poderá levar um deles à presidência da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Já Divinópolis terá o governador eleito Cleitinho Azevedo, o senador eleito Domingos Sávio e representantes com vínculos políticos com a cidade na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa.

Embora os mandatos estaduais e federais não constituam bancadas municipais formais, a presença dessas lideranças amplia as possibilidades de interlocução política das duas cidades com o Governo de Minas e o Congresso Nacional.

Araguari terá três deputados e pode chegar à presidência da ALMG

Araguari inicia o próximo ciclo político com três parlamentares diretamente ligados ao município: Zé Vitor, reeleito deputado federal, e Raul Belém e Doorgal Andrada, eleitos deputados estaduais.

Natural de Araguari, Zé Vitor conquistou 34.517 votos no município, o equivalente a 53,97% dos votos válidos para deputado federal. Em Minas Gerais, foi reeleito com 145.006 votos. Confira os resultados.

Na disputa pela Assembleia Legislativa, Raul Belém recebeu 74.546 votos em todo o estado, enquanto Doorgal Andrada conquistou 100.333 votos. Ambos assumem seus novos mandatos em fevereiro de 2027.

Apesar de ter iniciado sua trajetória política na Câmara Municipal de Belo Horizonte, Doorgal encontrou em Araguari seu principal reduto eleitoral em 2026. O município garantiu ao parlamentar 14.944 votos, sua maior votação entre as cidades mineiras.

A representação de Araguari poderá ganhar ainda mais destaque com a disputa pela presidência da Assembleia Legislativa.

Doorgal Andrada reúne apoios para comandar a Assembleia

A candidatura de Doorgal Andrada (PP) à presidência da ALMG ganhou força após o Partido Liberal (PL) retirar a possibilidade de candidatura de Bruno Engler e anunciar apoio ao parlamentar.

O PSD também formalizou posição favorável a Doorgal, ampliando sua base de apoio na disputa pelo comando do Legislativo estadual.

A eleição da Mesa Diretora está prevista para 1º de fevereiro de 2027, durante a posse dos 77 deputados estaduais.

Apesar das articulações favoráveis, a definição da presidência e dos demais cargos da Mesa ainda depende de negociações políticas e da votação em plenário.

Araguari também participa desse cenário por meio de Zé Vitor, que, além de exercer mandato na Câmara dos Deputados, preside o PL em Minas Gerais, partido que aderiu à candidatura de Doorgal.

Divinópolis reúne governador, senador e representantes no Legislativo

No Centro-Oeste mineiro, Divinópolis também ampliou sua presença no cenário político estadual e nacional após as eleições de 2026.

Natural do município, Cleitinho Azevedo foi eleito governador de Minas Gerais no primeiro turno, com 55,40% dos votos válidos.

Sua trajetória política começou na Câmara Municipal de Divinópolis, onde exerceu o cargo de vereador. Posteriormente, foi deputado estadual e senador, antes de ser eleito para o comando do Executivo mineiro.

A cidade também é base política do senador eleito Domingos Sávio, ampliando sua representação no Congresso Nacional.

Na Câmara dos Deputados, foram eleitos nomes ligados a Divinópolis, como Gleidson Azevedo, Ana Elisa, Gleide Andrade e Lohanna França.

Já na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Eduardo Azevedo conquistou a reeleição para deputado estadual.

A presença desses representantes em diferentes esferas de poder amplia os canais de diálogo político do município com os governos estadual e federal.

Diversidade partidária marca representação de Divinópolis

Um dos aspectos do novo cenário político de Divinópolis é a diversidade de partidos representados pelas lideranças ligadas à cidade.

O grupo reúne nomes do Republicanos e do PL, como Cleitinho, Gleidson, Eduardo Azevedo e Domingos Sávio, além de representantes vinculados ao PT e ao PV, como Ana Elisa, Gleide Andrade e Lohanna França.

Embora existam diferenças ideológicas e políticas entre essas lideranças, a cidade passa a contar com interlocutores em diferentes instituições, incluindo o Governo de Minas, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados e a Assembleia Legislativa.

Essa diversidade poderá ampliar as possibilidades de articulação institucional em torno de demandas regionais, mesmo sem representar necessariamente uma atuação conjunta entre os parlamentares.

Desafio será transformar representação política em resultados para o interior

O fortalecimento da presença política de Araguari e Divinópolis não significa, automaticamente, maior volume de investimentos, obras ou recursos destinados aos municípios.

Governadores, senadores e deputados exercem mandatos com responsabilidades que ultrapassam suas cidades de origem ou bases eleitorais.

Entretanto, a concentração de lideranças pode facilitar o diálogo institucional e ampliar a capacidade de articulação das regiões em questões relacionadas ao desenvolvimento econômico, à infraestrutura e aos serviços públicos.

Em Araguari, a possibilidade de contar com um deputado na presidência da ALMG, além de um representante no comando estadual do PL, coloca o município em posição de destaque nas articulações políticas.

Divinópolis, por sua vez, terá um governador eleito e uma rede de representantes distribuídos entre diferentes partidos e esferas de poder.

O primeiro teste desse novo cenário ocorrerá em fevereiro de 2027, com a eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa e o início dos novos mandatos.

A partir daí, o desafio será transformar a força demonstrada nas urnas em capacidade efetiva de articulação, diálogo e resultados para as regiões representadas.

Adelino Júnior Colunista do Sindjori MG Instagram: @adelino.jor