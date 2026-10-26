COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Falta de repasses agrava saúde em Juiz de Fora

Hospitais que atendem pelo Sistema Único de Saúde em Juiz de Fora avaliam nova paralisação parcial dos atendimentos na próxima semana, após impasse financeiro com a Prefeitura de Juiz de Fora. A possibilidade foi anunciada nesta sexta-feira (23), pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde e Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Juiz de Fora, em meio ao aumento da demanda no Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Geraldo Teixeira (HPS), que registra 95% de ocupação dos leitos de enfermaria. A eventual paralisação pode trazer novas dificuldades à rede municipal de saúde, que já enfrenta demanda elevada no HPS. (Tribuna de Minas)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/23-10-2026/falta-de-repasses-da-prefeitura-pode-levar-hospitais-do-sus-a-paralisacao-em-meio-a-alta-ocupacao-do-hps.html

Araguari fortalece enfrentamento ao trabalho infantil

A Prefeitura de Araguari, por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social, promoveu, na quarta-feira, 21 de outubro, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, um seminário voltado ao enfrentamento do trabalho infantil e ao fortalecimento da rede de proteção dos direitos de crianças e adolescentes. O encontro integrou as Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e reuniu profissionais de diferentes áreas para discutir desafios, compartilhar experiências e ampliar as estratégias de prevenção e combate a essa violação de direitos. (Gazeta do Triângulo)

https://gazetadotriangulo.com.br/prefeitura-de-araguari-promove-seminario-para-fortalecer-o-enfrentamento-ao-trabalho-infantil/

Central organiza fila de consultas em Timóteo

A Prefeitura de Timóteo implantou, em agosto, a Central Municipal de Regulação para organizar os pedidos de exames, procedimentos e consultas com especialistas na rede pública de saúde. A medida busca ordenar a fila de espera, acompanhar as demandas dos pacientes e direcionar os recursos disponíveis conforme a prioridade clínica de cada caso. Antes da implantação, os pedidos e parte da oferta de exames eram administrados pelas próprias Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Com a mudança, as solicitações passaram a ser reunidas e avaliadas de forma coordenada pela Central, que analisa as informações clínicas registradas pelos profissionais de saúde. (Vox 97.com)

https://vox97.com.br/noticia/28637/central-de-regulacao-organiza-fila-de-exames-e-consultas-especializadas-em-timoteo

Valadares tem recursos para reparar danos de Mariana

Governador Valadares recebeu o anúncio dos resultados do Edital Rio Doce Participativo e Comunitário. A iniciativa selecionou 1.464 projetos comunitários voltados aos territórios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão. Lançado em maio deste ano, o edital recebeu mais de 1,8 mil propostas e prevê a destinação de R$ 433,8 milhões para as iniciativas aprovadas. Os recursos abrangem 49 municípios da bacia do Rio Doce, em Minas Gerais e no Espírito Santo, com potencial para beneficiar mais de 1,3 milhão de pessoas. (Vem Vê GV)

https://vemvegv.com.br/em-valadares-edital-destina-milhoes-para-reparar-danos-de-mariana/

Furto de fios fecha unidade de saúde

A Secretaria Municipal de Saúde de Uberaba (SMS) anunciou a suspensão dos atendimentos na Unidade Matricial de Saúde (UMS) Luiz Meneghello, localizada no bairro Volta Grande, nesta segunda-feira (26). A medida foi adotada após o furto da fiação do padrão externo de energia elétrica da unidade, ocorrido durante a madrugada de sábado (24). O crime comprometeu o fornecimento de energia elétrica do estabelecimento, impossibilitando o funcionamento regular dos serviços de saúde. (Jornal de Uberaba)

https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/168653/furto-de-fios-deixa-unidade-de-saude-sem-energia-e-suspende-atendimentos-nesta-segunda-feira-em-uberaba

Interior amplia força política em Minas

As eleições de 2026 redesenharam o mapa político de Minas Gerais e ampliaram a presença de cidades do interior nos principais espaços de decisão do estado. Araguari, no Triângulo Mineiro, e Divinópolis, no Centro-Oeste, destacam-se pela concentração de lideranças eleitas para diferentes esferas de governo. Em Araguari, três deputados ligados ao município terão mandatos na próxima legislatura, enquanto uma articulação partidária poderá levar um deles à presidência da Assembleia. Já Divinópolis terá o governador eleito Cleitinho Azevedo, o senador eleito Domingos Sávio e representantes com vínculos políticos com a cidade na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa. (Jornal Interação)

https://www.jornalinteracao.com.br/interior-amplia-forca-politica-em-minas-gerais-apos-eleicoes-de-2026