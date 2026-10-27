COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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R$ 257 milhões em saneamento de Lavras

Lavras, no Sul de Minas, terá uma nova empresa de saneamento e água em até 180 dias. O município realizou, nesta segunda-feira (26), a abertura dos envelopes da licitação para concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário da cidade. A proposta apresentada prevê desconto de 7,5% nas contas dos consumidores e pagamento de outorga de R$ 121.891.710,65, sem ágio, ao município. A previsão de investimentos é de aproximadamente R$ 257 milhões na infraestrutura dos serviços. (Diário do Comércio)

https://diariodocomercio.com.br/legislacao/lavras-copasa-saneamento-agua/?paywall=open

Câmara aprova usina fotovoltaica em Divinópolis

A usina fotovoltaica em Divinópolis, destinada a unidades de Saúde e Educação, está na pauta da Câmara Municipal nesta terça-feira (27), na 66ª Reunião Ordinária. O Projeto de Lei CM 101/2026 autoriza o Poder Executivo a adquirir, implantar e operar a usina, e é o único projeto apto para votação na sessão. Além disso, o projeto é de autoria do vereador Welington Well, com data de 8 de maio de 2026. Por isso, a votação define se o Executivo passa a ter autorização legal para o projeto. Na Tribuna Livre, Ricardo Andrade falará sobre a saúde no município. A seguir, veja o que o texto prevê e o que ele não detalha. (Portal MPA)

https://www.sistemampa.com.br/noticias/divinopolis/usina-fotovoltaica-divinopolis-camara/

Varginha amplia atendimento oftalmológico

Os pacientes que precisam de atendimento oftalmológico pelo SUS em Varginha passam a contar com uma nova opção de assistência especializada no próprio município. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), anunciou a conclusão do processo de habilitação do Hospital Regional do Sul de Minas (HRSM) para oferecer serviços de Oftalmologia de Média Complexidade e atendimento de glaucoma. Com a habilitação, o hospital passa a ser o prestador responsável pelos serviços contemplados no novo fluxo assistencial. A medida amplia o acesso a tratamentos oftalmológicos e pode reduzir a necessidade de deslocamentos para outras cidades. (Varginha Digital)

https://varginhadigital.com.br/noticias/saude/oftalmologia-glaucoma-sus-varginha/

Norte recebe melhorias no abastecimento de água

Com os objetivos de ampliar a segurança operacional, melhorar a pressão das redes de distribuição e reduzir as ocorrências de intermitência no fornecimento, principalmente nas regiões mais elevadas, a Copasa concluiu um conjunto de obras de melhoria no sistema de abastecimento de água de Taiobeiras, Alto do Rio Pardo – no Norte de Minas. Com investimentos de R$ 350 mil, as principais intervenções foram realizadas no bairro Planalto e beneficiaram dois mil moradores. Os serviços incluíram a substituição de aproximadamente 300 metros da linha de recalque, a fim de modernizar um trecho estratégico do sistema e melhorar as condições hidráulicas para o transporte da água. (Novo Jornal de Notícias)

https://novojornaldenoticias.com/noticias/copasa-conclui-obras-de-melhoria-do-sistema-de-abastecimento-de-agua/

Poços discute lei dos guias de turismo

A regulamentação e a fiscalização da lei que exige a presença de guias de turismo regionais em excursões, além de melhorias nas condições de embarque e desembarque de visitantes, foram os principais temas debatidos pela Comissão Especial de Estudos sobre o Fortalecimento do Turismo em Poços de Caldas, durante reunião realizada na última quinta-feira, 22, na Câmara Municipal. O encontro contou com a participação de representantes da Associação de Guias de Turismo de Poços de Caldas e do secretário municipal de Turismo, Erivelton Siqueira. (Jornal Mantiqueira)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2026/10/26/comissao-discute-lei-dos-guias-de-turismo-e-melhorias-na-mobilidade/

Pesquisadores da UFV na lista dos influentes

Onze pesquisadores relacionados à Universidade Federal de Viçosa (UFV) integram a lista dos cientistas mais influentes do mundo, elaborada pela Universidade Stanford, nos Estados Unidos, em parceria com a editora Elsevier. A relação foi divulgada no início de outubro e reúne 1.510 cientistas atuantes no Brasil. O levantamento é realizado desde 2019 e considera os 100 mil cientistas com maior número de citações ou aqueles que estão entre os 2% mais bem classificados em suas respectivas subáreas. A classificação abrange 20 áreas científicas e 174 subáreas, seguindo a metodologia Science-Metrix. (Folha da Mata)

https://www.folhadamata.com.br/pesquisadores-da-ufv-integram-lista-dos-cientistas-mais-influentes-do-mundo