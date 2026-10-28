COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Empresa prepara expansão em Ibirité

A fábrica da thyssenkrupp Springs & Stabilizers planeja ampliar as exportações de componentes de suspensão automotiva. A expansão da empresa localizada em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, está prevista para começar em novembro de 2026 e deverá aumentar a produção e gerar novas oportunidades de emprego. A unidade foi inagurada em 1999 e ocupa uma área total de 131 mil metros quadrados, dos quais 11 mil metros quadrados correspondem à área construída. A fábrica produz componentes utilizados por montadoras e fabricantes do setor automotivo. (Por Dentro de Minas)

https://pordentrodeminas.com.br/noticias/gerais/2026/10/thyssenkrupp-com-capacidade-para-produzir-96-milhoes-de-pecas-por-ano-prepara-expansao-em-ibirite/

Câmara aprova parecer sobre cassação de vereador

A Câmara Municipal de Muriaé deu mais um passo na análise do pedido de cassação do mandato do vereador Afonso da Saúde. Os parlamentares aprovaram o parecer da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, favorável ao prosseguimento da Representação, apresentada pelo suplente Delcio Lúcio Amaro. O parecer aprovado reconhece a admissibilidade da representação, permitindo que o processo avance para a fase de apuração dos fatos. A Comissão de Ética ressaltou, entretanto, que a aceitação do pedido não representa reconhecimento de culpa ou antecipação de qualquer decisão sobre o mandato do vereador. (Gazeta de Muriaé)

https://gazetademuriae.com.br/noticia/detalhe/16374/camara-aprova-parecer-sobre-pedido-de-cassacao-do-vereador-afonso-da-saude-e-forma-comissao-processante

Escolas de Mariana recebem câmeras

As escolas e creches da rede municipal de Mariana estão recebendo mais de 200 câmeras de segurança. A medida foi anunciada pelo prefeito Juliano Duarte nesta terça-feira (27). A iniciativa pretende reforçar a proteção de quase 8 mil alunos, além de professores e demais servidores. Os equipamentos serão instalados nas entradas das unidades e em espaços de uso coletivo para ampliar o monitoramento dos ambientes escolares de Mariana. (O Liberal)

https://oliberalinconfidentes.com.br/mariana/escolas-e-creches-de-mariana-recebem-cameras-de-seguranca/

Pipas deixam aeroporto de Teófilo Otoni em alerta

A soltura de pipas nas proximidades da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, em Teófilo Otoni, tem despertado preocupação com a segurança das operações aéreas no município. O alerta foi encaminhado à Polícia por usuários do aeroporto, que pedem a avaliação de medidas preventivas para reduzir os riscos na região. De acordo com a comunicação, a área próxima à universidade fica nas imediações da trajetória de aeronaves, especialmente durante procedimentos de aproximação, pouso e decolagem. Conforme a cabeceira utilizada e as manobras realizadas, os aviões podem sobrevoar as proximidades da instituição. (Diário Tribuna)

https://diariotribuna.com.br/?p=35793

Caratinga institui ingresso solidário

O município de Caratinga instituiu o Programa Municipal Ingresso Solidário e criou o Banco Municipal de Alimentos, com o objetivo de incentivar a arrecadação de alimentos não perecíveis e ampliar o apoio a famílias em situação de vulnerabilidade social. De acordo com a legislação, a oferta da modalidade Ingresso Solidário será obrigatória em todos os eventos realizados no Parque de Exposições João da Costa Mafra. A exigência também se aplica a eventos promovidos pelo poder público municipal com previsão de público igual ou superior a 500 pessoas e a eventos privados realizados em áreas públicas municipais. (Diário de Caratinga)

https://diariodemanhuacu.com.br/2026/regional/caratinga-institui-ingresso-solidario-com-doacao-de-alimentos-em-eventos-de-grande-porte/

Entidades de assistência têm repasses atrasados

A Secretaria Municipal de Assistência Social confirmou, em ofício à Câmara Municipal, que os repasses às organizações sociais com parceria vigente no município estão em atraso, com pendências referentes aos meses de julho e agosto de 2026. A resposta foi ao vereador Marcus Togni. Ele pediu informações sobre o atraso no repasse de recursos às instituições que prestam serviços na área de assistência social. Segundo o documento da secretária Marcela Brito, ainda estão em aberto os repasses de 50% do mês de agosto e de 100% do mês de setembro para as entidades parceiras. (Poços Já)

https://pocosja.com.br/noticia/politica/2026/10/27/entidades-de-assistencia-social-tem-repasses-atrasados-prefeitura-nao-define-prazo-para-regularizacao/