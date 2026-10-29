Quarta edição do evento será realizada em 30 de novembro, na sede da FIEMG, com palestras, apresentação de cases e debates sobre o futuro da mídia regional mineira

A 4ª edição do Conecta com Minas será realizada no dia 30 de novembro, a partir das 14h, na sede da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), em Belo Horizonte. O encontro reunirá profissionais, empresários e lideranças dos setores de Comunicação e Publicidade, com foco no fortalecimento da mídia regional e na ampliação das oportunidades de negócios no mercado mineiro.

Considerado um evento de referência para o setor, o Conecta com Minas contará com a participação de diretores e editores dos principais veículos de mídia impressa e digital do interior e da capital, além de representantes de agências de publicidade, anunciantes, autoridades e lideranças empresariais.

Promovido pelo Sindicato dos Proprietários de Jornais, Revistas e Similares do Estado de Minas Gerais (SINDIJORI MG), o encontro busca aproximar os veículos de comunicação do mercado publicitário e estimular discussões sobre inovação, novos formatos e estratégias para o desenvolvimento do setor.

Segundo o presidente do SINDIJORI MG, Rodrigo Fernandes, a proposta é fortalecer o papel dos veículos regionais no cenário da comunicação.

“O objetivo principal é debater o futuro e a força da mídia regional”, informa Rodrigo Fernandes.

Programação terá palestras, cases e oportunidades de networking

A programação da quarta edição foi estruturada para promover a integração entre os diferentes segmentos do mercado de Comunicação e Publicidade em Minas Gerais.

Ao longo da tarde, os participantes terão acesso a palestras exclusivas, painéis temáticos, apresentações de cases de sucesso e momentos de networking, com oportunidades para troca de experiências entre profissionais e empresas do setor.

Entre os assuntos previstos estão a inovação na comunicação, os novos formatos de mídia e as estratégias publicitárias, além de soluções voltadas ao fortalecimento dos veículos de comunicação.

A programação aberta terá início às 14h, com atividades destinadas a profissionais de Comunicação, publicitários, representantes de agências, anunciantes e convidados do setor.

Evento fortalece integração entre mídia regional e mercado publicitário

Um dos principais objetivos do Conecta com Minas é ampliar a conexão entre os veículos de comunicação mineiros e os diferentes agentes do mercado publicitário.

A iniciativa busca valorizar a presença da mídia regional, especialmente dos jornais e portais do interior, e estimular o diálogo sobre os desafios e as oportunidades do setor.

A programação também foi planejada para atender às demandas institucionais dos veículos associados ao SINDIJORI MG, criando um ambiente de aproximação com agências, anunciantes e lideranças empresariais.

Ao reunir representantes de diferentes segmentos em um mesmo espaço, o evento pretende contribuir para a construção de parcerias, a circulação de conhecimento e o desenvolvimento de novas estratégias de comunicação.

Conecta com Minas conta com apoio de entidades do setor

A 4ª edição do Conecta com Minas conta com o apoio de importantes entidades e parceiros institucionais ligados à Comunicação, à Publicidade e ao setor empresarial.

Entre os apoiadores estão o Sistema FIEMG, SINAPRO-MG, SERT, AMIRT, MERCOGRAFF, SEPEX, COPERASDOOR e ASDOOR.

A participação dessas instituições reforça a proposta de integração entre os diferentes segmentos da comunicação mineira, reunindo representantes da mídia impressa, digital e de outros meios publicitários.

Serviço

Evento: 4ª edição do Conecta com Minas

Data: 30 de novembro de 2026

Horário: A partir das 14h, com programação aberta ao público

Local: Sede do Sistema FIEMG

Endereço: Avenida do Contorno, 4456, Belo Horizonte (MG)

Público: Profissionais de Comunicação, publicitários, agências, anunciantes, representantes de veículos de mídia e convidados do setor

Apoio: FIEMG, SINAPRO-MG, SERT, AMIRT, MERCOGRAFF, SEPEX, COPERASDOOR e ASDOOR

Informações: Coordenação do SINDIJORI MG

Contato para imprensa e credenciamento: (31) 99730-5072