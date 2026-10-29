Quarta edição do evento será realizada em 30 de novembro, na sede da FIEMG, com palestras, apresentação de cases e debates sobre o futuro da mídia regional mineira
A 4ª edição do Conecta com Minas será realizada no dia 30 de novembro, a partir das 14h, na sede da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), em Belo Horizonte. O encontro reunirá profissionais, empresários e lideranças dos setores de Comunicação e Publicidade, com foco no fortalecimento da mídia regional e na ampliação das oportunidades de negócios no mercado mineiro.
Considerado um evento de referência para o setor, o Conecta com Minas contará com a participação de diretores e editores dos principais veículos de mídia impressa e digital do interior e da capital, além de representantes de agências de publicidade, anunciantes, autoridades e lideranças empresariais.
Promovido pelo Sindicato dos Proprietários de Jornais, Revistas e Similares do Estado de Minas Gerais (SINDIJORI MG), o encontro busca aproximar os veículos de comunicação do mercado publicitário e estimular discussões sobre inovação, novos formatos e estratégias para o desenvolvimento do setor.
Segundo o presidente do SINDIJORI MG, Rodrigo Fernandes, a proposta é fortalecer o papel dos veículos regionais no cenário da comunicação.
“O objetivo principal é debater o futuro e a força da mídia regional”, informa Rodrigo Fernandes.
Programação terá palestras, cases e oportunidades de networking
A programação da quarta edição foi estruturada para promover a integração entre os diferentes segmentos do mercado de Comunicação e Publicidade em Minas Gerais.
Ao longo da tarde, os participantes terão acesso a palestras exclusivas, painéis temáticos, apresentações de cases de sucesso e momentos de networking, com oportunidades para troca de experiências entre profissionais e empresas do setor.
Entre os assuntos previstos estão a inovação na comunicação, os novos formatos de mídia e as estratégias publicitárias, além de soluções voltadas ao fortalecimento dos veículos de comunicação.
A programação aberta terá início às 14h, com atividades destinadas a profissionais de Comunicação, publicitários, representantes de agências, anunciantes e convidados do setor.
Evento fortalece integração entre mídia regional e mercado publicitário
Um dos principais objetivos do Conecta com Minas é ampliar a conexão entre os veículos de comunicação mineiros e os diferentes agentes do mercado publicitário.
A iniciativa busca valorizar a presença da mídia regional, especialmente dos jornais e portais do interior, e estimular o diálogo sobre os desafios e as oportunidades do setor.
A programação também foi planejada para atender às demandas institucionais dos veículos associados ao SINDIJORI MG, criando um ambiente de aproximação com agências, anunciantes e lideranças empresariais.
Ao reunir representantes de diferentes segmentos em um mesmo espaço, o evento pretende contribuir para a construção de parcerias, a circulação de conhecimento e o desenvolvimento de novas estratégias de comunicação.
Conecta com Minas conta com apoio de entidades do setor
A 4ª edição do Conecta com Minas conta com o apoio de importantes entidades e parceiros institucionais ligados à Comunicação, à Publicidade e ao setor empresarial.
Entre os apoiadores estão o Sistema FIEMG, SINAPRO-MG, SERT, AMIRT, MERCOGRAFF, SEPEX, COPERASDOOR e ASDOOR.
A participação dessas instituições reforça a proposta de integração entre os diferentes segmentos da comunicação mineira, reunindo representantes da mídia impressa, digital e de outros meios publicitários.
Serviço
Evento: 4ª edição do Conecta com Minas
Data: 30 de novembro de 2026
Horário: A partir das 14h, com programação aberta ao público
Local: Sede do Sistema FIEMG
Endereço: Avenida do Contorno, 4456, Belo Horizonte (MG)
Público: Profissionais de Comunicação, publicitários, agências, anunciantes, representantes de veículos de mídia e convidados do setor
Apoio: FIEMG, SINAPRO-MG, SERT, AMIRT, MERCOGRAFF, SEPEX, COPERASDOOR e ASDOOR
Informações: Coordenação do SINDIJORI MG
Contato para imprensa e credenciamento: (31) 99730-5072