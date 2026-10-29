COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Triângulo ganha recursos contra câncer

A saúde pública no Triângulo Mineiro alcançou um avanço histórico nesta semana. A partir de agora, o Hospital de Clínicas de Uberlândia passa a atuar formalmente como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Cacon). Com isso, a unidade deixa para trás a antiga classificação de Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) e expande significativamente a capacidade de acolhimento aos pacientes. Além da elevação de nível, a nova estrutura garante um aporte financeiro anual de R$ 11.266.173,50. Dessa forma, a unidade de saúde terá condições operacionais para atender ao menos mil novos diagnósticos de neoplasias todos os anos. (O Regionalzão)

https://regionalzao.com.br/noticias-saude/hospital-de-clinicas-de-uberlandia-vira-cacon-e-garante-r-112-milhoes-para-tratamento-de-cancer/

Fabriciano terá feirão de empregos

Coronel Fabriciano realiza, no dia 11 de novembro, o 4º Feirão de Empregos, com mais de 250 vagas em diferentes áreas profissionais. O evento reunirá empresas de setores como administração, produção, comércio, vendas, logística, operações e área financeira. Entre as oportunidades, há vagas destinadas a pessoas com deficiência, profissionais com mais de 60 anos e candidatos em busca do primeiro emprego. Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, as três edições anteriores contribuíram para a recolocação de mais de 1.200 profissionais no mercado de trabalho. (Jornal Classivale)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/6255/feirao-de-empregos-em-cel-fabriciano-oferece-mais-de-250-vagas-em-novembro

Empresa reaproveita cava minerada em Caeté

A Jaguar Mining está reaproveitando uma cava já minerada na Unidade Roça Grande, em Caeté, para receber materiais provenientes da própria operação. A iniciativa busca aproveitar uma área já modificada pela mineração, reduzindo a necessidade de implantação de uma nova estrutura. O projeto foi apresentado por Rogério Santana da Cruz, coordenador de Meio Ambiente da empresa, durante o V Seminário Gestão Ambiental na Mineração, em Belo Horizonte. A estrutura recebeu preparação técnica, incluindo sistemas de drenagem e impermeabilização com geomembrana. O processo também envolve controle da disposição e compactação dos materiais, além de monitoramento geotécnico. (Jornal Opinião)

https://www.opiniaocaete.com.br/jaguar-mining-reaproveita-cava-minerada-em-caete-para-receber-materiais-da-operacao/

ALMG aprova licença para Mateus Simões

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou, nesta quarta-feira (28/10), a licença para o governador Mateus Simões se ausentar do Estado até 14 de novembro, durante viagem oficial à China. O Projeto de Resolução foi aprovado com alterações em relação à proposta original, que previa o afastamento até 28 de novembro, incluindo compromissos na Turquia e no Reino Unido. Em mensagem encaminhada à Assembleia, o governador informou que retornará a Minas Gerais em 14 de novembro e retomará a missão internacional no dia seguinte. Durante a ausência de Simões, o governo estadual será comandado pelo presidente da ALMG, deputado Tadeu Leite, já que Minas Gerais está sem vice-governador. (Balcão News)

https://balcaonews.com.br/2026/10/29/almg-aprova-licenca-para-governador-mateus-simoes-viajar-a-china/

Três cidades recebem o Starlight Concerts

O rock ganha uma nova atmosfera com o Starlight Concerts, que apresenta o espetáculo “Clássicos do Rock” em um cenário iluminado por centenas de velas. A proposta é revisitar músicas que fizeram história e marcaram diferentes gerações, explorando novas interpretações para sucessos que continuam conquistando fãs. Neste fim de semana, o projeto desembarca no interior de Minas Gerais. A programação começa em Passos, nesta sexta-feira (30), no Teatro Gustavo José Lemos. No sábado (31), o público de Betim poderá vivenciar a experiência no Espaço Monte Carmo. Para fechar o fim de semana, no domingo (1º de novembro), será a vez de Cataguases receber o espetáculo, às 17h, no Centro Cultural Humberto Mauro. (Observo)

https://www.observo.com.br/starlight-concerts-traz-para-passos-a-energia-dos-grandes-classicos-do-rock