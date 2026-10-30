COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Fruticultura avança em Minas Gerais

A fruticultura vem ampliando sua presença em Minas Gerais. Entre 2015 e 2025, a área plantada com frutas no estado cresceu 29%, passando de 138 mil para 179 mil hectares. O levantamento é da Emater-MG e mostra um avanço superior ao registrado por culturas tradicionais, como o café, cuja área aumentou 17% no período. Já o milho teve redução de 15%. A laranja ocupa a maior área entre as frutas cultivadas em Minas e também apresentou crescimento expressivo. O cultivo passou de 42,6 mil hectares, em 2015, para 67,2 mil hectares em 2025, expansão de 57%. A banana, segunda fruta com maior área plantada, avançou 17%, de 46,2 mil para 54,2 mil hectares. O maior crescimento proporcional foi registrado pelo abacate. (Jornal da Região)

https://www.jornaldaregiaoonline.com.br/fruticultura-avanca-em-minas-gerais-e-ganha-espaco-no-sul-de-minas-com-crescimento-de-29-na-area-plantada-em-dez-anos?shem=aimgspe,

Movimento pela volta dos trens avança

A retomada do transporte ferroviário de passageiros em Minas Gerais voltou à pauta das discussões com o governo federal. O Movimento pela Volta do Trem de Passageiros da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e Entorno busca aproveitar o processo de renovação da concessão da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), cujo contrato de 30 anos, iniciado em 1996, chega ao fim em 2026, para defender a inclusão do transporte de passageiros na infraestrutura ferroviária. A proposta defendida pelo movimento prevê quatro corredores: Belo Horizonte–Sete Lagoas, Belo Horizonte–Divinópolis, Belo Horizonte–Ouro Preto e Belo Horizonte–Conselheiro Lafaiete. (Sete Dias)

https://www.setedias.com.br/movimento-pela-volta-dos-trens-de-passageiros-avanca-e-sete-lagoas-esta-entre-as-cidades-contempladas/

JF regulariza atuação de comerciantes populares

A Prefeitura de Juiz de Fora emitiu 42 autorizações de uso do espaço público para novos comerciantes populares que atuavam de forma irregular no Centro da cidade. As autorizações fazem parte do processo de organização do comércio popular e foram concedidas a partir de um chamamento público para o preenchimento de vagas remanescentes da licitação realizada em 2023. Nesta primeira etapa, 26 comerciantes que apresentaram corretamente a documentação exigida receberam as autorizações. A medida busca ampliar as oportunidades de trabalho regularizado e reconhecer a atuação desses profissionais na economia de Juiz de Fora. (RCW TV)

https://www.rcwtv.com.br/noticia/juiz-de-fora-regulariza-atuacao-de-novos-comerciantes-populares-no-centro

Varginha oferece turismo na rede pública

Varginha passa a contar com o Curso Técnico em Turismo na rede pública de ensino, conquista considerada importante para a formação profissional e o fortalecimento do setor turístico no município. A capacitação será oferecida pela Escola Estadual Coração de Jesus, com duração de um ano e certificado válido em todo o território nacional. A conquista foi articulada pelo secretário municipal de Turismo e Comércio, Marcus Madeira, que encaminhou a solicitação à Secretaria de Estado de Educação. (O Debate)

https://www.odebatenoticias.com.br/post/varginha-passa-a-oferecer-curso-t%C3%A9cnico-em-turismo-na-rede-p%C3%BAblica

Poços busca quitar saldo do cartão-alimentação

A Prefeitura de Poços de Caldas recebeu representantes dos servidores públicos municipais para tratar da situação do cartão-alimentação, apresentar as providências adotadas e atualizar as informações sobre a recuperação dos valores envolvidos.

Durante a reunião, a Administração Municipal reforçou que os compromissos com os servidores estão em dia, com o salário e o vale-alimentação referente ao mês depositados normalmente. Em relação ao saldo remanescente do cartão, metade do valor já foi paga, e a Prefeitura encaminhou a documentação necessária para acionar a garantia contratual. Assim que o recurso for recuperado, o pagamento do valor restante será realizado imediatamente. (Jornal Mantiqueira)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2026/10/30/prefeitura-busca-recuperar-valores-para-quitar-saldo-do-cartao-alimentacao/

Hospital Márcio Cunha é premiado

O compromisso com a proteção da vida, o bem-estar dos colaboradores e a construção de ambientes de trabalho mais seguros voltou a colocar o Hospital Márcio Cunha (HMC) em posição de destaque nacional. Em cerimônia realizada nesta quarta-feira (28), em São Paulo, o Hospital, administrado pela instituição filantrópica Fundação São Francisco Xavier (FSFX), recebeu pela terceira vez o Prêmio Melhores Empresas em Saúde e Segurança no Trabalho, promovido pela Associação Nacional da Indústria de Material de Segurança e Proteção ao Trabalho (Animaseg), na categoria Hospitalar. (Portal Silmara de Freitas)

https://www.silmaradefreitas.com.br/hospital-marcio-cunha-e-premiado-pela-animaseg-como-melhor-empresa-em-seguranca-e-saude-no-trabalho/