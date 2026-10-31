COLUNA MG

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Uberaba mantém liderança do agronegócio

O município de Uberaba alcançou R$ 4,12 bilhões no Valor Bruto da Produção (VBP) agropecuário e consolidou o primeiro lugar em Minas Gerais. Além disso, a cidade garantiu a vice-liderança estadual no valor total da produção agrícola com R$ 2,56 bilhões. Os dados oficiais pertencem ao levantamento da Produção Agrícola Municipal 2025. Na disputa direta pela produção das lavouras, o município ficou atrás somente de Unaí, que faturou R$ 2,58 bilhões. Contudo, ao considerar a soma conjunta das receitas agrícolas e pecuárias, Uberaba assume o topo absoluto no estado. Com esse resultado expressivo, a cidade superou concorrentes tradicionais como Unaí, com R$ 3,85 bilhões no VBP, e Paracatu, que registrou R$ 3,1 bilhões. (O Regionalzão)

https://regionalzao.com.br/agronegocio/uberaba-atinge-r-412-bilhoes-no-campo-e-mantem-lideranca-do-agronegocio-em-minas-gerais/

Itabira e Araxá em destaque na infraestrutura

As obras de infraestrutura responderam por mais da metade dos empregos gerados pela construção civil em Minas Gerais nos oito primeiros meses de 2026. Dos 25,3 mil postos de trabalho com carteira assinada criados pelo setor no estado entre janeiro e agosto, 13,4 mil vieram desse segmento, enquanto a construção de edifícios abriu apenas 1,9 mil vagas. Os dados são do levantamento “Desempenho da Construção Civil no 3° trimestre de 2026 e perspectivas”, da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Ainda conforme o documento, os municípios de Itabira, na região Central, e Araxá, no Alto Paranaíba, aparecem entre os municípios mineiros com destaque na geração de empregos. (Jornal de Patrocínio)

https://www.jornaldepatrocinio.com/infraestrutura-puxa-empregos-na-construcao-em-minas-itabira-e-araxa-se-destacam

Mesa da ALMG perto da definição

A futura Mesa Diretora da Assembleia Legislativa está quase toda montada. Atualmente, o Partido dos Trabalhadores comanda o posto de primeiro-vice-presidente do Parlamento mineiro. Na configuração da próxima legislatura, esse lugar deverá ser ocupado pelo veterano deputado Gil Pereira (PSD), cabendo ao PT a posição de segundo-vice-presidente. Todos os movimentos ocorridos durante a semana confirmaram o já propalado entendimento em que o deputado Doorgal Andrada (PP) deverá ser eleito presidente da Casa. O segundo cargo mais significativo no âmbito do Legislativo do Estado é o de primeiro-secretário. No momento, o deputado Gustavo Santana comanda a posição e poderá ser reconduzido ao posto. (Edição do Brasil)

https://edicaodobrasil.com.br/principais/futura-mesa-diretora-da-assembleia-legislativa-esta-quase-toda-montada/

Irmão de Cleitinho defende fim das câmaras municipais

O deputado federal eleito por Minas Gerais, Gleidson Azevedo, defendeu o fim irrestrito das emendas parlamentares e a extinção das Câmaras Municipais em todo o país. Irmão do governador eleito Cleitinho Azevedo, Gleidson afirmou que, na Câmara dos Deputados, vai atuar para enxugar a máquina pública e descentralizar o orçamento, transferindo a gestão das verbas para prefeitos e governadores. Uma de suas principais propostas para reduzir gastos e desvios é a eliminação definitiva das emendas parlamentares. Para ele, a destinação e a execução de verbas públicas devem ser responsabilidade exclusiva do Executivo. (Portal MPA)

https://www.sistemampa.com.br/noticias/politica/gleidson-defende-fim-das-camaras-municipais-e-de-emendas-parlamentares/

Juruaia conquista Selo Ouro na educação

O município de Juruaia conquistou o Selo Ouro no âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, reconhecimento que destaca os resultados alcançados pelas políticas públicas voltadas à alfabetização. A conquista reforça o compromisso da administração municipal com a qualidade do ensino e a aprendizagem das crianças. O resultado é fruto de um trabalho que envolve planejamento, políticas educacionais e dedicação dos profissionais da rede municipal. Os professores desempenham papel essencial nesse processo, contribuindo diretamente para o desenvolvimento pedagógico e a aprendizagem dos alunos. (Folha Regional)

https://afolharegional.com.br/noticias/juruaia-conquista-selo-ouro-e-concede-incentivo-a-professores-da-rede-municipal/