Cerimônia reuniu colaboradores em um Ato de Ação de Graças e marcou a inauguração de um memorial dedicado a Santa Bárbara, padroeira dos mineiros, reforçando a importância da segurança e da valorização da vida

A Sigma Lithium reuniu seus colaboradores na sexta-feira (23 de outubro) para celebrar a marca de mais de 1.174 dias de trabalho sem acidentes. A conquista foi comemorada durante um Ato de Ação de Graças, realizado nas instalações da companhia, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais.

O encontro proporcionou um momento de reflexão, fé e gratidão, reunindo profissionais de diferentes áreas em torno de um compromisso comum: a segurança no ambiente de trabalho e o cuidado com a vida.

A cerimônia contou com uma celebração religiosa conduzida pelo padre Carlos Magno e pelo pastor Davi Veras, que destacaram a importância da união, da proteção e da valorização das pessoas.

A iniciativa também foi uma oportunidade de reconhecer a contribuição diária dos colaboradores para a manutenção de um ambiente de trabalho seguro, ressaltando a importância da prevenção e da responsabilidade compartilhada nas atividades da empresa.

Memorial dedicado a Santa Bárbara é inaugurado durante celebração

Um dos momentos marcantes do encontro foi a inauguração de um memorial dedicado a Santa Bárbara, tradicionalmente reconhecida como padroeira dos mineiros.

O espaço foi concebido como um símbolo permanente de fé, proteção e esperança, representando o respeito da Sigma Lithium às tradições locais e às pessoas que fazem parte de sua história.

A inauguração também reforçou o caráter humano da cerimônia, associando a conquista alcançada nas operações da companhia aos valores de cuidado, responsabilidade e respeito à vida.

Segurança no trabalho é resultado de compromisso coletivo

A marca de mais de 1.174 dias sem acidentes de trabalho, celebrada pela Sigma Lithium, representa um marco importante para a companhia e seus profissionais.

Segundo a empresa, o resultado reflete o compromisso coletivo dos colaboradores com a segurança e a importância das atitudes individuais e conjuntas para a prevenção de acidentes.

Mais do que um indicador operacional, a conquista foi apresentada como um reconhecimento à responsabilidade compartilhada em cada etapa das atividades desenvolvidas pela companhia.

Para a Sigma Lithium, a segurança é um valor essencial de sua cultura organizacional. Nesse contexto, cada jornada de trabalho concluída com segurança representa o compromisso da empresa com o cuidado, o respeito e o bem-estar de seus profissionais.

Celebração reconhece contribuição dos colaboradores

O Ato de Ação de Graças também teve como objetivo homenagear os profissionais que contribuem diariamente para o desenvolvimento das atividades da Sigma Lithium no Vale do Jequitinhonha.

Ao reunir seus colaboradores em um momento de agradecimento, a companhia destacou a importância das pessoas na construção de seus resultados e reafirmou o compromisso de conciliar o desenvolvimento de suas operações com a segurança e a valorização da vida.

A celebração dos mais de 1.174 dias sem acidentes e a inauguração do memorial dedicado a Santa Bárbara marcaram, assim, um momento de reconhecimento coletivo, fé e valorização dos profissionais que integram a empresa.

Fonte: Agência Minera Brasil