Modão SIC 2026 será realizado no dia 13 de novembro, no Expominas, com apresentações sertanejas, DJs e diferentes opções de espaços para o público

A Semana Internacional do Café (SIC) 2026 terá um encerramento especial ao som da música sertaneja. Na sexta-feira, 13 de novembro, o Expominas, em Belo Horizonte, receberá o Modão SIC 2026, com shows de César Menotti & Fabiano, Rick & Nogueira e apresentações de DJs, a partir das 21h.

A programação musical será realizada na Arena Expominas e promete reunir grandes sucessos do sertanejo nacional em uma celebração que conecta duas tradições da cultura brasileira: o café e a música.

A proposta é encerrar um dos principais eventos da cadeia produtiva do café em clima de festa, com um repertório que reúne clássicos conhecidos do público e apresentações de diferentes artistas.

César Menotti & Fabiano comandam programação sertaneja

Entre as principais atrações do Modão SIC 2026 está a dupla César Menotti & Fabiano, que levará ao palco os sucessos que marcaram sua trajetória na música sertaneja.

A programação também contará com Rick & Nogueira, que apresentarão um repertório composto por músicas autorais e releituras de canções conhecidas.

Além dos shows, DJs completarão a programação musical, mantendo a animação durante a noite.

O evento terá diferentes opções de espaços para o público, incluindo setores com bebidas e alimentação inclusas, conforme a modalidade escolhida.

Entre as opções disponíveis estão o Espaço Modão Open Bar, o Camarote do Café Open Bar & Open Food e o Lounge Open Bar, destinado a grupos.

Os ingressos estão disponíveis no site oficial do evento: modaosic.com.br.

Semana Internacional do Café celebra trajetória do setor no Brasil

A Semana Internacional do Café 2026 será realizada de 11 a 13 de novembro, no Expominas, em Belo Horizonte, reunindo profissionais, produtores, empresários e representantes da cadeia produtiva do café.

Nesta edição, o evento terá como tema “Às vésperas dos 300 anos do café no Brasil: construindo a próxima agenda global”, destacando a trajetória da cafeicultura brasileira e as perspectivas para o futuro do setor.

A programação também marcará o início do ciclo oficial de celebrações dos 300 anos da introdução do café no Brasil, cujo tricentenário será comemorado em 2027.

Considerada um importante espaço de conexão entre os diferentes segmentos da cafeicultura, a SIC promove encontros voltados à geração de negócios, ao compartilhamento de conhecimento e ao fortalecimento das relações comerciais.

A iniciativa reúne profissionais e empresas do setor em uma programação dedicada à inovação, às oportunidades de mercado e ao desenvolvimento da cadeia produtiva.

Evento reúne instituições ligadas ao agronegócio mineiro

A Semana Internacional do Café é realizada pelo Sistema Faemg Senar, Espresso&CO, Sebrae Minas e Governo de Minas Gerais.

A participação dessas instituições reforça a proposta de promover a integração entre os diferentes segmentos do setor cafeeiro, valorizando a produção brasileira e ampliando as oportunidades de negócios e conexões.

Além das atividades técnicas e comerciais, o Modão SIC 2026 integra a programação de encerramento, proporcionando um momento de celebração para o público.

A programação completa da Semana Internacional do Café pode ser consultada no site oficial do evento.

Serviço

Evento: Modão SIC 2026

Data: Sexta-feira, 13 de novembro de 2026

Horário: Das 21h às 3h

Local: Arena Expominas

Endereço: Avenida Amazonas, 6.200, Gameleira, Belo Horizonte (MG)

Atrações: César Menotti & Fabiano, Rick & Nogueira e DJs

Ingressos: modaosic.com.br

Classificação indicativa: 18 anos