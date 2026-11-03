COLUNA MG

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Gerdau encerra produção de aço em Divinópolis

A Prefeitura de Divinópolis informou que o fim da produção de aço da usina da Gerdau em Divinópolis, anunciada no final de semana, pode impactar 2 mil empresas na cidade. Em nota enviada nesta terça-feira (3) após a decisão da multinacional, o Município informou dados sobre o impacto da medida na economia. A medida impacta diretamente cerca de mil pessoas, entre trabalhadores próprios e terceiros, o equivalente a cerca de 7,4% do emprego industrial. Estudos da Prefeitura indicam que a unidade pode representar até cerca de 15% do repasse de ICMS. De acordo com a empresa, a decisão está relacionada à perda de competitividade da operação. (Portal MPA)

https://www.sistemampa.com.br/noticias/divinopolis/fim-da-gerdau-em-divinopolis-afetara-2-mil-empresas-em-bairros-vizinhos-diz-prefeitura/

Cooxupé sobe 5 posições no ranking Forbes

A Cooxupé conquistou a 24ª posição no ranking Forbes Agro100 de 2026, que reúne as maiores empresas do agronegócio brasileiro. A cooperativa, sediada em Guaxupé, subiu cinco posições em relação ao ano anterior, quando ocupava o 29º lugar. O avanço acompanha o crescimento do faturamento, que passou de R$ 10,69 bilhões em 2024 para o recorde de R$ 16,99 bilhões em 2025. Publicado anualmente pela revista Forbes, o levantamento reúne as 100 maiores empresas e cooperativas do agronegócio nacional. (Folha Regional)

https://afolharegional.com.br/noticias/cooxupe-sobe-cinco-posicoes-e-ocupa-24o-lugar-no-ranking-forbes-agro100/

Lista espécies ameaçadas inclui plantas da Zona da Mata

A atualização da Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção, publicada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima na última quarta-feira (28), inclui pelo menos nove espécies com ocorrência na Zona da Mata mineira. Entre elas estão árvores como o jequitibá-rosa, o cedro e a braúna, além do palmito-juçara, espécie importante para a alimentação da fauna nativa. Para o biólogo Breno Motta, a presença dessas plantas na lista evidencia a importância da conservação dos remanescentes de Mata Atlântica na região. (Tribuna de Minas)

https://tribunademinas.com.br/especiais/biosfera/31-10-2026/lista-nacional-de-especies-ameacadas-e-atualizada-e-inclui-plantas-da-zona-da-mata-veja-quais.html

Valadares altera jornada nas escolas

A Prefeitura de Governador Valadares, por meio da Secretaria Municipal de Educação, encerra, em outubro, o projeto-piloto de jornada estendida no formato atual. A partir de novembro, o atendimento será reorganizado para garantir o acolhimento e o cuidado das crianças, das 15h às 17h, atendendo às famílias que precisam de mais tempo para conciliar o trabalho com a rotina escolar dos filhos. O novo modelo terá foco no cuidado, com a participação de monitores e profissionais de apoio capacitados, sob supervisão da equipe gestora de cada escola.

https://jornaldacidadevalesdeminas.com/prefeitura-cria-novo-formato-de-horario-estendido-para-garantir-acolhimento-as-criancas-da-rede-municipal/

Iveco amplia presença no segmento urbano

A Iveco bus amplia sua presença no transporte urbano brasileiro conquistando espaço em mercados estratégicos e diversificando sua atuação entre segmentos. Na Grande Curitiba, os resultados alcançados pelas operações com o chassi BUS 17-280 demonstram a adequação do produto frente à exigência do segmento, com destaque para produtividade, eficiência e robustez. Recentemente, a marca disponibilizou novas unidades para o transporte urbano de Belo Horizonte e ingressou no transporte metropolitano do Rio de Janeiro. (Diario de Sete Lagoas)

https://www.diariosetelagoas.com.br/iveco-bus-amplia-presenca-no-segmento-urbano-em-grandes-centros-brasileiros

Papai Noel começa a receber cartinhas

A tradicional campanha Papai Noel dos Correios inicia na cidade o período de recebimento das cartinhas com pedidos de presentes natalinos. Entre os dias 3 e 17 de novembro, a agência central dos Correios, na rua Prefeito Chagas, 221, no centro, estará aberta para receber as mensagens escritas por crianças da comunidade. O horário de atendimento segue o funcionamento regular da agência ao público. Há mais de três décadas acontecendo em todo o país, a ação tem como objetivo acolher pedidos de crianças em situação de vulnerabilidade social e de estudantes matriculados até o 5º ano do ensino fundamental em escolas da rede pública. Além de incentivar a imaginação e a magia do Natal, a campanha estimula a redação de cartas e o aprendizado escolar. (Poços Já)

https://pocosja.com.br/noticia/cidade/2026/10/31/papai-noel-dos-correios-comeca-a-receber-cartinhas-em-pocos-cadastro-exige-cpf-da-crianca/