Evento da OAB-MG acontece de 4 a 6 de novembro, em Poços de Caldas, com 63 painéis, palestras magnas, oficinas e debates sobre inteligência artificial e os desafios da advocacia

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais (OAB-MG) realiza, de 4 a 6 de novembro de 2026, a 19ª Conferência Mineira da Advocacia, em Poços de Caldas, no Sul de Minas. O encontro reunirá profissionais de diferentes regiões do estado para discutir as transformações do mercado jurídico, os avanços tecnológicos e o papel da advocacia na defesa da democracia.

Com o tema “Voz e Valor: União e Avanço. Força e Presença da OAB-MG”, a Conferência terá uma programação com sete palcos simultâneos, duas palestras magnas, 63 painéis, 280 palestrantes e duas salas de oficinas.

Considerado um dos principais encontros da advocacia mineira, o evento também contará com espaço para lançamento de livros, estandes, área de alimentação e atividades voltadas ao networking e à troca de experiências entre profissionais de diferentes gerações e especialidades.

Para o presidente da OAB-MG, Gustavo Chalfun, a Conferência representa uma oportunidade de integração e fortalecimento da categoria.

“A 19ª Conferência Mineira da Advocacia é um dos momentos mais importantes de integração, atualização e fortalecimento da advocacia de Minas Gerais. Iremos reunir, em Poços de Caldas, profissionais de todas as regiões do estado para discutir os desafios que estão diante da profissão, compartilhar conhecimento e pensar, de forma coletiva, os caminhos da advocacia para os próximos anos”, afirma.

Inteligência artificial e novas tecnologias estarão no centro dos debates

Entre os principais temas da programação estão a inteligência artificial, as mudanças no mercado jurídico, as prerrogativas profissionais, o fortalecimento institucional da OAB e a defesa da cidadania e do Estado Democrático de Direito.

A utilização de ferramentas de inteligência artificial na advocacia será um dos assuntos em destaque. Segundo Gustavo Chalfun, essas tecnologias já fazem parte da rotina de escritórios e da prestação de serviços jurídicos, deixando de ser uma discussão restrita ao futuro.

Embora possam proporcionar ganhos de eficiência, os avanços tecnológicos também apresentam desafios relacionados à responsabilidade profissional e à forma como essas ferramentas são incorporadas ao exercício da advocacia.

A Conferência pretende aprofundar essas discussões, buscando caminhos para que os profissionais acompanhem as transformações do setor sem comprometer os princípios que orientam a profissão.

Outro eixo da programação será a modernização do sistema de Justiça, com debates sobre eficiência, transparência, inovação e preservação das garantias constitucionais e das prerrogativas da advocacia.

Ministra Cármen Lúcia participará de palestra sobre advocacia e democracia

A relação entre a advocacia e a democracia também terá espaço de destaque na 19ª Conferência Mineira da Advocacia.

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), participará de uma das palestras magnas, abordando o papel da advocacia na defesa da democracia.

A presença da ministra integra a proposta de promover discussões sobre a atuação dos profissionais do Direito na preservação das instituições democráticas e do Estado de Direito.

De acordo com a OAB-MG, a programação foi planejada para ir além das atividades acadêmicas, reunindo debates sobre questões que afetam diretamente o cotidiano dos profissionais e as perspectivas para os próximos anos.

Poços de Caldas recebe profissionais de todo o estado

A Conferência será realizada no CENACON – Centro Nacional de Convenções de Poços de Caldas, que receberá as atividades durante os três dias de programação.

Como anfitrião, o presidente da 25ª Subseção da OAB-MG, Otacílio Andreatta Lemos, destacou a importância de receber o encontro no município.

“É uma honra e uma alegria receber a 19ª Conferência Mineira da Advocacia em Poços de Caldas. A advocacia poços-caldense recebe de braços abertos colegas de todas as regiões de Minas Gerais, com o compromisso de oferecer um ambiente acolhedor para que a troca de experiências, a atualização profissional e a união da classe aconteçam da melhor forma. Que a Conferência deixe como resultado uma advocacia mais integrada e mais forte, e que cada colega leve daqui a certeza de que a Subseção é, e continuará sendo, a sua casa”, afirma.

Além da programação técnica, o evento busca fortalecer a integração entre profissionais de diferentes regiões e áreas de atuação, promovendo o compartilhamento de conhecimento e experiências.

Programação cultural terá Thiago Martins e João Bosco & Vinícius

A 19ª Conferência Mineira da Advocacia também contará com atrações musicais e momentos de confraternização.

No palco principal, estão previstos shows de Thiago Martins, com repertório de samba e pagode, e da dupla sertaneja João Bosco & Vinícius.

Na área de estandes, a programação musical ficará por conta da dupla sertaneja Canastra.

As apresentações integram as atividades de entretenimento previstas para o encontro, que contará com dois shows na programação principal.

Inscrições abertas para a Conferência Mineira da Advocacia

Voltada principalmente aos profissionais da advocacia mineira, a Conferência também busca reunir estudantes, integrantes da comunidade jurídica e profissionais de diferentes áreas interessados nos debates.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pela plataforma oficial da OAB-MG, que também disponibiliza informações sobre a programação e os procedimentos de participação.

Serviço

Evento: 19ª Conferência Mineira da Advocacia

Data: 4 a 6 de novembro de 2026

Local: CENACON – Centro Nacional de Convenções de Poços de Caldas

Cidade: Poços de Caldas, Sul de Minas Gerais

Tema: Voz e Valor: União e Avanço. Força e Presença da OAB-MG

Programação: 63 painéis, 280 palestrantes, duas palestras magnas, oficinas, lançamento de livros, estandes e atrações musicais

Inscrições e informações: www.oabmg.org.br/conferencia2026

Assessoria de Imprensa OAB-MG

Andréa Reis

Contato: (31) 99975-1377