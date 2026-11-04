COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Denúncias de assédio eleitoral disparam

As denúncias de assédio eleitoral na Zona da Mata chegam a 25: Ubá – oitava cidade mineira na lista de mais casos – liderando, com dez, Juiz de Fora – 12ª cidade – em seguida, com seis, e Matipó, com quatro, são as três primeiras. Ponte Nova, Manhuaçu, Manhumirim, Visconde do Rio Branco e Rio Preto possuem uma denúncia, cada. Incluindo o Campo das Vertentes na conta, são mais nove denúncias: Três em Madre de Deus de Minas, duas em São João del-Rei, e uma em Lavras, Nepomuceno, Piedade do Rio Grande e Barbacena. Em todo o estado, são 419, o segundo com mais registros, atrás apenas de São Paulo, com 699. Os cinco municípios com mais denúncias em Minas são Belo Horizonte (95), Uberlândia (35), Patos de Minas (20), Governador Valadares (19), e Betim (15), empatada com Bom Despacho. (Tribuna de Minas)

https://tribunademinas.com.br/noticias/politica/03-11-2026/denuncias-de-assedio-eleitoral-no-trabalho-disparam-apos-eleicoes-cidades-da-zona-da-mata-ja-somam-25-casos.html

Viçosa tem compra conjunta de calcário

A Prefeitura de Viçosa iniciou a entrega do calcário adquirido por meio de uma compra conjunta coordenada pela Secretaria Municipal de Agropecuária. As primeiras remessas foram distribuídas na segunda-feira, 26 de outubro, nas comunidades Arruda e Mãe Tunica. A iniciativa surgiu a partir de demandas apresentadas por produtores rurais e identificadas pela equipe da Secretaria de Agropecuária. A proposta também contou com a participação da empresa regional Expresso Grão, que contribuiu para viabilizar a aquisição do insumo. (Folha da Mata)

https://www.folhadamata.com.br/vicosa-inicia-entrega-de-calcario-adquirido-por-compra-conjunta

Câmara de Patos tem mudanças

A Câmara Municipal de Patos de Minas realizará, nesta quinta-feira, 5 de novembro, às 9 horas, a sessão solene de posse dos três novos vereadores que passam a integrar o Legislativo Municipal. A cerimônia acontecerá no plenário da Casa Legislativa e será aberta ao acompanhamento da população.A alteração na composição da Câmara ocorre após decisão definitiva da Justiça Eleitoral que determinou a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do Republicanos, em razão de fraude à cota de gênero. A decisão resultou na anulação dos votos atribuídos à legenda e no reprocessamento do resultado da eleição proporcional de 2024, com o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário. (Folha Patense)

https://www.folhapatense.com.br/camara-municipal-realiza-posse-de-tres-novos-vereadores-nesta-quinta-feira-5-de-novembro

Agência mineira ganha ‘Oscar’ do marketing

A agência Brasil84 Comunicação, de Belo Horizonte, conquistou seis prêmios no Napolitan Victory Awards 2026, realizado em Washington, nos Estados Unidos. Entre os reconhecimentos está o Top Honor de Campaña del Año (Campanha do Ano), concedido ao projeto Câmara na Rua, desenvolvido para a Câmara Municipal de Betim. Conhecido no setor como o “Oscar do marketing político”, o Napolitan Victory Awards reconhece iniciativas nas áreas de comunicação pública, campanhas eleitorais, consultoria política, estratégia, criatividade e comunicação governamental. (Por Dentro de Minas)

https://pordentrodeminas.com.br/noticias/gerais/2026/11/agencia-mineira-brasil84-conquista-seis-premios-internacionais-nos-eua/

Centro Universitário tem boa avaliação

O Centro Universitário do Leste de Minas Gerais (Unileste) reafirmou sua excelência acadêmica na edição 2026 do Guia da Faculdade. A instituição conquistou 69 estrelas no total e manteve 100% dos seus cursos aptos à avaliação entre os destaques do ranking, fruto de um compromisso contínuo com a qualidade da formação superior no Vale do Aço. O Guia da Faculdade – promovido pelo jornal O Estado de S. Paulo (Estadão) em parceria com a Quero Educação – é uma das principais referências para estudantes pré-universitários de todo o país. A avaliação analisa três pilares fundamentais: corpo docente, projeto didático-pedagógico e infraestrutura, concedendo de 3 a 5 estrelas aos cursos de maior destaque. (Portal Silmara de Freitas)

https://www.silmaradefreitas.com.br/unileste-se-destaca-no-guia-da-faculdade-2026-com-69-estrelas-e-100-dos-cursos-avaliados-premiados/