Quarta edição do evento, realizada na sede da FIEMG, destacou a integração da mídia mineira, as transformações tecnológicas, o associativismo e as oportunidades para o setor de Comunicação e Publicidade

A 4ª edição do Conecta com Minas, realizada em 30 de outubro, na sede da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), em Belo Horizonte, reuniu autoridades, empresários e lideranças do setor para discutir o fortalecimento da Comunicação e as transformações do mercado publicitário mineiro.

O encontro teve como principais objetivos ampliar a integração entre os veículos de comunicação do estado e apresentar soluções para o desenvolvimento do setor. Ao longo da tarde, a programação contou com palestras, apresentações de cases de sucesso, networking e troca de experiências sobre inovação, novos formatos de mídia e estratégias publicitárias.

A iniciativa reuniu diretores e editores de veículos de mídia impressa e digital do interior e da capital, além de representantes de entidades, instituições e empresas ligadas ao mercado da Comunicação.

Lideranças destacam importância da Comunicação para o desenvolvimento de Minas

Na abertura do evento, o presidente do SINDIJORI MG, Rodrigo Fernandes, destacou o trabalho desenvolvido pelas entidades representativas para fortalecer a Comunicação em Minas Gerais.

Durante sua participação, Fernandes também agradeceu o apoio do presidente da FIEMG, Flávio Roscoe, ao longo de sua gestão, prevista para terminar em dezembro.

O presidente eleito da FIEMG, Guilherme Abrantes, parabenizou Rodrigo Fernandes pela realização do encontro e ressaltou a importância dos veículos de comunicação para o ambiente empresarial.

“Vocês trazem a informação que é fundamental para os empresários na tomada de decisões”, ressaltou Guilherme Abrantes, dirigindo-se aos representantes dos veículos de comunicação presentes.

A declaração destacou o papel da imprensa na circulação de informações relevantes para o setor produtivo e para a sociedade.

Transformações tecnológicas e regulamentação entram em debate

As mudanças tecnológicas e seus impactos sobre os meios de comunicação estiveram entre os principais assuntos discutidos durante o Conecta com Minas.

O presidente da AMIRT e do SERT, Mayrink Pinto de Aguiar, destacou a importância de discutir os rumos do setor em um cenário de constantes transformações.

Como exemplo, mencionou a evolução tecnológica da televisão, desde a implantação da TV Digital até o desenvolvimento mais recente da TV 3.0.

Na mesma linha, o vice-presidente do SINAPRO-MG, Ricardo Melilo, ressaltou o potencial de crescimento do mercado de Comunicação e a necessidade de regulamentação diante das mudanças que afetam o setor.

Representando a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), o deputado estadual Antônio Carlos Arantes também enfatizou a relevância da atividade jornalística nesse contexto.

“A Comunicação é vital em momentos de transformação como vivemos”, afirmou o parlamentar.

O secretário adjunto de Comunicação, Frederico Papatella Padovani, representante do Governo de Minas no encontro, destacou a importância da imprensa para as comunidades em que atua, especialmente por seu papel na oferta de informações de qualidade.

Mídia exterior e participação feminina também ganham destaque

A programação abordou ainda a atuação de diferentes segmentos do mercado publicitário e a importância da representatividade no setor.

O presidente da ASDOOR, Joarez Resende, falou sobre o papel da mídia exterior e sua interação com as populações de diferentes cidades do interior mineiro.

Já a superintendente de Comunicação da Copasa, Lucélia Takako Marioka, destacou o protagonismo coletivo feminino no setor, trazendo para o debate a participação das mulheres no mercado da Comunicação.

As contribuições ampliaram as discussões sobre a diversidade de meios, profissionais e instituições que integram o ecossistema da Comunicação em Minas Gerais.

Rede Inteligente SINDIJORI-MG apresenta oportunidades para veículos regionais

O associativismo também ocupou espaço de destaque na quarta edição do Conecta com Minas, com apresentações voltadas ao fortalecimento dos veículos de comunicação associados.

O especialista Deivis Tavares apresentou a Rede Inteligente SINDIJORI-MG, destacada durante o evento como a maior rede de comunicação regional de Minas Gerais.

A apresentação detalhou a iniciativa e sua proposta de integração entre os veículos que compõem a rede.

Na sequência, Frederico Monte Alto abordou estratégias de impulsionamento e crescimento dos portais associados ao sindicato, ampliando o debate sobre o desenvolvimento dos veículos digitais.

As apresentações reforçaram a importância da atuação conjunta entre os meios de comunicação e da busca por soluções para fortalecer sua presença no mercado.

Conecta com Minas reforça integração entre entidades e mercado publicitário

Ao reunir representantes da imprensa, do setor empresarial, do poder público e de entidades ligadas à Comunicação, a 4ª edição do Conecta com Minas promoveu um espaço de diálogo sobre os desafios e as oportunidades do mercado mineiro.

A programação destacou temas como inovação tecnológica, regulamentação, fortalecimento da mídia regional, associativismo e desenvolvimento dos portais digitais.

O evento contou com o apoio da FIEMG, SINAPRO-MG, SERT, AMIRT, MERCOGRAFF, SEPEX, COPERASDOOR e ASDOOR.

Com a participação de lideranças de diferentes segmentos, o encontro reforçou a proposta de aproximar os veículos de comunicação das instituições e do mercado publicitário, estimulando a troca de experiências e a construção de novas oportunidades para o setor em Minas Gerais.

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